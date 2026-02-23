Getty Images Sport
Juventus beralih ke kiper Tottenham, Guglielmo Vicario, setelah kehilangan kepercayaan pada Michele Di Gregorio yang sering melakukan kesalahan
Di Gregorio diteriaki oleh para penggemar yang mulai kehilangan kesabaran.
Situasi di Turin telah mencapai titik kritis, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Di Gregorio menjadi masalah yang harus segera ditangani oleh pelatih Luciano Spalletti, bahkan mempertimbangkan pergantian kiper untuk laga Liga Champions melawan Galatasaray. Frustrasi di kalangan pendukung terasa jelas selama kekalahan 2-0 dari Como, di mana kiper tersebut diteriaki oleh penonton yang tampaknya telah kehilangan kesabaran. Dengan pertahanan yang sudah dilanda cedera dan rotasi, staf pelatih waspada terhadap kiper yang tidak lagi memberikan rasa aman bagi barisan belakangnya, sehingga memicu pencarian alternatif yang andal menjelang jendela transfer musim panas.
Guglielmo Vicario muncul sebagai prioritas utama.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario memimpin daftar calon pengganti potensial. Bintang Tottenham Hotspur ini telah menghabiskan tiga musim terakhir di Premier League, dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di Eropa. Namun, pemain berusia 29 tahun ini dilaporkan terbuka untuk kembali ke Serie A, terutama karena Spurs kesulitan meraih trofi meskipun telah memenangkan Liga Europa. Juve sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk merekrut Mike Maignan secara gratis, namun perpanjangan kontrak Maignan di AC Milan telah menutup peluang tersebut, menjadikan Vicario sebagai target utama bagi klub yang ingin memulihkan prestise mereka di bawah mistar gawang.
Secara finansial, kesepakatan ini tampaknya layak dalam struktur gaji Juventus saat ini. Vicario saat ini mendapatkan gaji sekitar €4,5 juta per musim di London, angka yang sesuai dengan anggaran Bianconeri. Tottenham diperkirakan akan meminta biaya antara €25 juta dan €30 juta, penilaian yang wajar mengingat kontraknya berakhir pada 2028. Namun, Juventus tidak sendirian dalam perburuan ini. Rival Derby d'Italia, Inter, juga memantau situasi dengan cermat, sambil bersiap untuk masa depan tanpa Yann Sommer, yang membuka jalan bagi pertarungan panjang sepanjang musim panas untuk mendapatkan tanda tangan kiper internasional Italia tersebut.
Alternatif Atalanta dan Identitas Italia
Jika transfer Vicario tidak terwujud, Juventus telah menyiapkan Marco Carnesecchi dari Atalanta sebagai alternatif berkualitas tinggi. Kiper berusia 25 tahun ini telah menjadi kiper terbaik di divisi ini musim ini, tetapi ia akan datang dengan harga yang lebih tinggi. Tim Turin kemungkinan akan meminta antara €30 juta dan €40 juta untuk aset berharga mereka. Investasi pada Carnesecchi akan menjadi solusi jangka panjang bagi Juventus, berpotensi mengamankan posisi tersebut selama satu dekade, meskipun pengeluaran sebesar itu kemungkinan bergantung pada klub yang berhasil mendapatkan pendapatan besar dari kualifikasi Liga Champions.
Pengejaran talenta Italia ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas di Continassa untuk mengembalikan inti "Azzurri" dalam skuad. Saat ini, hanya Andrea Cambiaso dan Manuel Locatelli yang menjadi starter reguler Italia bersama Di Gregorio. Dengan menargetkan Vicario atau Carnesecchi, Juventus berharap memperkuat identitas nasional di ruang ganti. Manajemen klub meyakini bahwa memiliki tulang punggung Italia sangat penting untuk menghadapi tekanan Serie A, terutama saat tim memasuki periode transisi di bawah arahan Spalletti setelah kekecewaan di lapangan.
Perubahan besar-besaran di departemen ini musim panas ini
Perubahan ini kemungkinan besar tidak akan berhenti pada kiper utama. Juventus bersiap untuk melakukan perombakan total di posisi kiper pada musim panas ini. Mattia Perin, yang kontraknya berlaku hingga 2027, telah mengungkapkan keinginannya untuk mencari klub di mana ia bisa menjadi kiper utama, sementara kiper ketiga veteran Carlo Pinsoglio mungkin akan memilih pensiun pada usia 36 tahun. Kekosongan ini telah mendorong departemen pemandu bakat untuk memantau beberapa opsi kiper Serie A kelas menengah untuk mengisi peran cadangan, termasuk Ivan Provedel dari Lazio, Lorenzo Montipò dari Verona, dan Wladimiro Falcone dari Lecce.
Nama-nama lain yang dibahas termasuk Federico Ravaglia dari Bologna dan Emil Audero, yang statusnya sebagai mantan produk akademi Juventus akan memberikan keuntungan signifikan untuk pendaftaran daftar skuad UEFA. Ada juga minat pada Christos Mandas dari Bournemouth, yang sudah dievaluasi selama jendela transfer Januari. Seiring musim mendekati akhir, "dossier kiper" di Juventus tetap terbuka lebar. Apakah itu Vicario atau kandidat lain, satu hal yang pasti: era Di Gregorio sebagai kiper utama tak terbantahkan kini terancam serius saat klub berusaha membangun kembali tembok pertahanannya.
