Juventus beralih ke kiper Tottenham, Guglielmo Vicario, setelah kehilangan kepercayaan pada Michele Di Gregorio yang sering melakukan kesalahan

Menurut La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario memimpin daftar calon pengganti potensial. Bintang Tottenham Hotspur ini telah menghabiskan tiga musim terakhir di Premier League, dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di Eropa. Namun, pemain berusia 29 tahun ini dilaporkan terbuka untuk kembali ke Serie A, terutama karena Spurs kesulitan meraih trofi meskipun telah memenangkan Liga Europa. Juve sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk merekrut Mike Maignan secara gratis, namun perpanjangan kontrak Maignan di AC Milan telah menutup peluang tersebut, menjadikan Vicario sebagai target utama bagi klub yang ingin memulihkan prestise mereka di bawah mistar gawang.

Secara finansial, kesepakatan ini tampaknya layak dalam struktur gaji Juventus saat ini. Vicario saat ini mendapatkan gaji sekitar €4,5 juta per musim di London, angka yang sesuai dengan anggaran Bianconeri. Tottenham diperkirakan akan meminta biaya antara €25 juta dan €30 juta, penilaian yang wajar mengingat kontraknya berakhir pada 2028. Namun, Juventus tidak sendirian dalam perburuan ini. Rival Derby d'Italia, Inter, juga memantau situasi dengan cermat, sambil bersiap untuk masa depan tanpa Yann Sommer, yang membuka jalan bagi pertarungan panjang sepanjang musim panas untuk mendapatkan tanda tangan kiper internasional Italia tersebut.