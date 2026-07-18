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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus: Bagaimana Penampilan Oboavwoduo, Owusu, dan Licina Saat Melawan Basel

Juventus
Serie A
Juventus Next Gen

Dalam laga uji coba pertama musim ini, Spalletti juga menurunkan tiga pemain dari Next Gen yang bergabung dengan tim utama

Hasil imbang 0-0 di kandang Basel pada laga persahabatan pertama musim ini juga menjadi kesempatan bagi Juventus untuk melihat penampilan tiga pemain muda dari Next Gen yang, selama hari-hari awal pemusatan latihan ini, telah bergabung dengan tim utama.


PUJIAN DARI SPALLETTI

Tentang mereka, di akhir pertandingan, Luciano Spalletti berkata: "Para pemain muda? Mereka semua berkualitas dan menjanjikan. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter seperti pemain senior dan bersedia mengambil tanggung jawab. Memilih, tidak ragu-ragu, dan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki: inilah yang membuat perbedaan, memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan. Selain itu, mereka harus selalu menjadi bagian dari tim. Mereka harus bermain sambil memilih dengan siapa mereka akan berinteraksi: mereka bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan, tetapi mereka harus tetap menjadi bagian dari tim baik dalam hal perilaku maupun saat bertahan."

  • PEMAIN YANG TURUT BERMAIN

    Dari para pemain muda yang dipanggil, Oboavwoduo, Owusu, dan Licina turun ke lapangan pada babak kedua, sementara Gil Puche, Durmisi, dan Van Aarle tetap duduk di bangku cadangan.


    Mengenai ketiga pemain muda Bianconeri yang turun ke lapangan, penampilan Justin Oboavwoduo dan Owusu terbilang positif dalam beberapa menit yang mereka miliki, sementara Licina (yang termuda di antara ketiganya) kurang menonjol. Oboavwoduo masuk pada menit ke-46 menggantikan Zhegrova, Licina juga pada menit ke-46 menggantikan Adzic, sedangkan Owusu masuk menggantikan Milik pada menit ke-78.

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  • BAGAIMANA KINERJA MEREKA

    Justin Oboavwoduo, penyerang kelahiran 2006 yang didatangkan dari Manchester City—tempat ia meniti karier di Akademi—dan sejak Januari bergabung dengan tim Next Gen Juventus (8 penampilan dan satu gol di Serie C musim 2025-26), menjadi sorotan berkat dua tembakan ke gawang lawan: satu di antaranya, yang cukup berbahaya, berhasil ditepis dengan baik oleh kiper Basel, sedangkan yang lainnya melebar. Augusto Seedorf Owusu, kelahiran 2005 dengan 50 penampilan di Serie C bersama Next Gen, tampil apik di lini tengah dengan penuh percaya diri. Di antara ketiganya, yang mungkin memiliki prospek paling cerah untuk masa depan justru sedikit kurang menonjol, yaitu Adin Licina (lahir tahun 2007), pemain asal Jerman yang berasal dari akademi muda Bayern Munich dan telah bermain bersama Next Gen pada musim lalu (8 penampilan dan 1 gol juga untuknya di Serie C).

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