Juventus: Bagaimana Penampilan Oboavwoduo, Owusu, dan Licina Saat Melawan Basel

Hasil imbang 0-0 di kandang Basel pada laga persahabatan pertama musim ini juga menjadi kesempatan bagi Juventus untuk melihat penampilan tiga pemain muda dari Next Gen yang, selama hari-hari awal pemusatan latihan ini, telah bergabung dengan tim utama.





PUJIAN DARI SPALLETTI

Tentang mereka, di akhir pertandingan, Luciano Spalletti berkata: "Para pemain muda? Mereka semua berkualitas dan menjanjikan. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter seperti pemain senior dan bersedia mengambil tanggung jawab. Memilih, tidak ragu-ragu, dan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki: inilah yang membuat perbedaan, memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan. Selain itu, mereka harus selalu menjadi bagian dari tim. Mereka harus bermain sambil memilih dengan siapa mereka akan berinteraksi: mereka bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan, tetapi mereka harus tetap menjadi bagian dari tim baik dalam hal perilaku maupun saat bertahan."