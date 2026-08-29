Hal itu diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio, yang menyebut adanya ide mendatangkan Cabal untuk Atalanta. Lahir pada 2001, Cabal pada 2024 pindah dari Verona (34 penampilan dalam dua musim) ke Juventus, di mana dalam dua musim ia mencatatkan 28 penampilan dan 2 gol. Yang membawa Cabal ke Juventus memang Cristiano Giuntoli, saat itu petinggi Juventus dan sekarang menjadi direktur olahraga Atalanta.