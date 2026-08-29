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cm juventus cabal 2026
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Atalanta mengincar Cabal

Juventus
Transfers
Atalanta
J. Cabal

Jalur baru muncul untuk pemain Kolombia itu

Juan Cabal, bek Juventus, menjadi ide transfer Atalanta. Setelah lama berada dalam radar Bologna, yang memikirkannya sebagai pengganti Jhon Lucumì, yang dilepas justru ke Juve, kini untuk pemain Kolombia itu muncul jalur Inter.

  • Hal itu diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio, yang menyebut adanya ide mendatangkan Cabal untuk Atalanta. Lahir pada 2001, Cabal pada 2024 pindah dari Verona (34 penampilan dalam dua musim) ke Juventus, di mana dalam dua musim ia mencatatkan 28 penampilan dan 2 gol. Yang membawa Cabal ke Juventus memang Cristiano Giuntoli, saat itu petinggi Juventus dan sekarang menjadi direktur olahraga Atalanta.

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