Juan Cabal, bek Juventus, menjadi ide transfer Atalanta. Setelah lama berada dalam radar Bologna, yang memikirkannya sebagai pengganti Jhon Lucumì, yang dilepas justru ke Juve, kini untuk pemain Kolombia itu muncul jalur Inter.
Diterjemahkan oleh
Juventus, Atalanta mengincar Cabal
Hal itu diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio, yang menyebut adanya ide mendatangkan Cabal untuk Atalanta. Lahir pada 2001, Cabal pada 2024 pindah dari Verona (34 penampilan dalam dua musim) ke Juventus, di mana dalam dua musim ia mencatatkan 28 penampilan dan 2 gol. Yang membawa Cabal ke Juventus memang Cristiano Giuntoli, saat itu petinggi Juventus dan sekarang menjadi direktur olahraga Atalanta.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami