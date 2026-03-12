Juventus, apakah Marcus Thuram menjadi pilihan? Apa yang bocor, rencana Inter, dan seluruh kebenarannya

Sebuah pemikiran yang menarik, sebuah rumor yang mulai beredar dalam beberapa menit terakhir, dan kejelasan informasi yang diperlukan untuk memahami seberapa besar kemungkinan skenario ini terwujud secara konkret.

Ada sebuah ide, sebuah rumor yang telah beredar selama beberapa jam terakhir yang menginginkan reuni saudara-saudara Thuram di Turin: beberapa rumor melaporkan adanya evaluasi internal yang dilakukan oleh tim transfer Juventus terhadap Marcus Thuram, nomor 9 Inter dan saudara Khepren, yang saat ini menjadi bagian dari skuad Juventus yang dilatih oleh Luciano Spalletti.

Tapi seberapa realistiskah kemungkinan ini dalam keadaan saat ini? Mari kita coba telusuri lebih dalam.