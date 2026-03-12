Goal.com
Gabriele Stragapede

Juventus, apakah Marcus Thuram menjadi pilihan? Apa yang bocor, rencana Inter, dan seluruh kebenarannya

Apa yang benar tentang rumor yang menyebutkan bahwa saudara-saudara Thuram akan bersatu kembali di Turin?

Sebuah pemikiran yang menarik, sebuah rumor yang mulai beredar dalam beberapa menit terakhir, dan kejelasan informasi yang diperlukan untuk memahami seberapa besar kemungkinan skenario ini terwujud secara konkret.

Ada sebuah ide, sebuah rumor yang telah beredar selama beberapa jam terakhir yang menginginkan reuni saudara-saudara Thuram di Turin: beberapa rumor melaporkan adanya evaluasi internal yang dilakukan oleh tim transfer Juventus terhadap Marcus Thuram, nomor 9 Inter dan saudara Khepren, yang saat ini menjadi bagian dari skuad Juventus yang dilatih oleh Luciano Spalletti.

Tapi seberapa realistiskah kemungkinan ini dalam keadaan saat ini? Mari kita coba telusuri lebih dalam.

  • JUVE MENCARI SEORANG PENYERANG

    Mari kita mulai dengan beberapa asumsi yang sudah pasti.

    Bukan rahasia lagi bahwa Juventus, selama sesi transfer musim panas mendatang, ingin memperkuat tim dan sedang mencari setidaknya seorang penyerang nomor 9 (mengingat keputusan yang akan diambil ketika kewajiban untuk membeli kembali Lois Openda dari Leipzig semakin dekat, serta nasib Jonathan David, yang saat ini sedang dievaluasi tanpa keputusan final yang diambil) untuk mendampingi, mungkin, Dusan Vlahovic, yang perpanjangan kontraknya sedang dalam proses.

    Di antara banyak profil yang dicari oleh Bianconeri, kemungkinan paling konkret - setidaknya untuk saat ini - adalah kembalinya Randal Kolo Muani, kandidat utama untuk mengisi posisi di lini serang Bianconeri.

  • THURAM BISA SAJA MENINGGALKAN INTER PADA MUSIM PANAS?

    Bagaimana dengan Marcus Thuram?

    Saat ini, dia terdaftar sebagai pemain Inter. Namun, kita bisa membahas situasinya di Nerazzurri.

    Selama musim ini, pemain nomor 9 asal Prancis tersebut telah mencetak 12 gol dan 5 assist di semua kompetisi, tetapi kontribusi terakhirnya dalam mencetak gol untuk tim Chivu terjadi lebih dari sebulan yang lalu: pada 8 Februari, dengan gol tandang dalam kemenangan 0-5 atas Sassuolo. Sejak saat itu (tetapi bahkan sebelum pertandingan itu, ia sudah tidak mencetak gol selama sebulan di liga), mantan pemain Borussia Monchengladbach ini kesulitan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi Nerazzurri, bahkan ia juga absen dalam Derby yang kalah dari Milan karena terserang flu.
    Rumor tentang masa depannya terus beredar (dengan Liga Premier yang telah lama memantaunya dengan cermat), tetapi hingga saat ini masih ada keinginan untuk terus bersama, mengingat kontrak senilai 6 juta euro per tahun (yang berisi klausul 85 juta euro, yang dapat diaktifkan pada musim panas, tetapi tidak berlaku untuk seluruh periode) yang akan berakhir pada 30 Juni 2028. Namun, pasar transfer tidak dapat diprediksi dan Thuram bisa menjadi aset yang menghasilkan keuntungan besar, mengingat ia datang ke Viale della Liberazione dengan status bebas transfer.

  • KEBENARAN TENTANG THURAM DI JUVE

    Dan di sini kita membahas tentang Marcus Thuram dan Juventus.

    Menurut laporan dan keterangan Matteo Moretto dalam sebuah video di saluran YouTubeFabrizio Romano dalam bahasa Italia, berdasarkan fakta-fakta yang ada saat ini, setelah memeriksa dengan cermat fakta dan informasi yang diterima, tampaknya jalur ini tidak aktif.

    Sampai saat ini, belum ada kontak antara kedua belah pihak. Juventus tampaknya memiliki rencana lain, dengan Thuram yang tampaknya bukan menjadi target untuk masa depan, mengingat ini adalah opsi yang kompleks dan sulit untuk diwujudkan dalam beberapa bulan ke depan.

