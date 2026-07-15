Juventus, anggota baru dalam tim pelatih Luciano Spalletti: Simone Beccaccioli

Seperti dilaporkan oleh Romeo Agresti, Juventus kini memiliki anggota baru dalam staf pelatih Luciano Spalletti. Orang tersebut adalah Simone Beccaccioli, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih asal Toscana itu dan berhasil meraih gelar Scudetto bersama Napoli pada musim 2022-23. Beccaccioli menjabat sebagai analis pertandingan dan asisten pelatih.