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Spalletti Milan JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, anggota baru dalam tim pelatih Luciano Spalletti: Simone Beccaccioli

Juventus
Transfers
L. Spalletti

Skuad pelatih Juventus kini lengkap dengan bergabungnya seorang staf baru di bawah asuhan Spalletti

Seperti dilaporkan oleh Romeo Agresti, Juventus kini memiliki anggota baru dalam staf pelatih Luciano Spalletti. Orang tersebut adalah Simone Beccaccioli, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih asal Toscana itu dan berhasil meraih gelar Scudetto bersama Napoli pada musim 2022-23. Beccaccioli menjabat sebagai analis pertandingan dan asisten pelatih.

  • Dengan demikian, susunan staf Spalletti pun telah lengkap, begitu pula jajaran manajemen dengan bergabungnya Giovanni Carnevali dan Frederic Massara. Kini, klub Bianconeri tinggal memulai aktivitas bursa transfer, yang untuk saat ini baru mencatat satu pembelian, yaitu Jeff Ekhator.

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