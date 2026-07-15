Seperti dilaporkan oleh Romeo Agresti, Juventus kini memiliki anggota baru dalam staf pelatih Luciano Spalletti. Orang tersebut adalah Simone Beccaccioli, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih asal Toscana itu dan berhasil meraih gelar Scudetto bersama Napoli pada musim 2022-23. Beccaccioli menjabat sebagai analis pertandingan dan asisten pelatih.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Juventus, anggota baru dalam tim pelatih Luciano Spalletti: Simone Beccaccioli
Dengan demikian, susunan staf Spalletti pun telah lengkap, begitu pula jajaran manajemen dengan bergabungnya Giovanni Carnevali dan Frederic Massara. Kini, klub Bianconeri tinggal memulai aktivitas bursa transfer, yang untuk saat ini baru mencatat satu pembelian, yaitu Jeff Ekhator.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami