Juventus, Adzic hanya akan dipinjamkan: tidak ingin mengulangi kasus Huijsen

Vasilije Adzic, talenta muda Juventus, saat ini tidak termasuk dalam skuad yang direncanakan oleh Luciano Spalletti dan Giovanni Carnevali untuk musim depan, sehingga ia mungkin akan dipinjamkan.





Adzic, yang lahir pada tahun 2006 dan telah mencatatkan 26 penampilan serta 1 gol bersama Juventus, membutuhkan konsistensi dan waktu bermain yang cukup untuk melanjutkan proses perkembangannya, serta perlu mengumpulkan pengalaman dan konsistensi di liga utama Italia, sebelum pada akhirnya mungkin kembali ke Juventus. Sementara itu, Spalletti kini membutuhkan lini tengah yang terutama terdiri dari pemain berpengalaman dan dapat diandalkan: setelah setahun tanpa Liga Champions, Juventus tidak bisa lagi menunggu siapa pun dan tidak boleh gagal mencapai target-targetnya.