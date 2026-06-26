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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Adzic hanya akan dipinjamkan: tidak ingin mengulangi kasus Huijsen

Juventus
V. Adzic
Transfers

Gelandang asal Montenegro itu perlu lebih sering bermain, dan Juventus sedang mempertimbangkan sebuah solusi: setuju dengan peminjaman, tapi menolak penjualan permanen

Vasilije Adzic, talenta muda Juventus, saat ini tidak termasuk dalam skuad yang direncanakan oleh Luciano Spalletti dan Giovanni Carnevali untuk musim depan, sehingga ia mungkin akan dipinjamkan.


Adzic, yang lahir pada tahun 2006 dan telah mencatatkan 26 penampilan serta 1 gol bersama Juventus, membutuhkan konsistensi dan waktu bermain yang cukup untuk melanjutkan proses perkembangannya, serta perlu mengumpulkan pengalaman dan konsistensi di liga utama Italia, sebelum pada akhirnya mungkin kembali ke Juventus. Sementara itu, Spalletti kini membutuhkan lini tengah yang terutama terdiri dari pemain berpengalaman dan dapat diandalkan: setelah setahun tanpa Liga Champions, Juventus tidak bisa lagi menunggu siapa pun dan tidak boleh gagal mencapai target-targetnya.

  • RUANG YANG TERBATAS DAN KEBUTUHAN UNTUK BERMAIN AGAR DAPAT TUMBUH

    Adzic, yang bergabung dengan Juventus pada usia 18 tahun pada musim panas 2024, tidak pernah mendapat banyak kesempatan bermain di tim Bianconero, baik di bawah asuhan Thiago Motta maupun Igor Tudor dan Luciano Spalletti setelahnya. Dari musim terakhirnya, yang tersisa hanyalah gol indah saat mengalahkan Inter 4-3 di awal musim, banyak waktu di bangku cadangan (waktu bermainnya hanya 348 menit dalam 17 penampilan pada musim 2025-26), serta beberapa kesalahan, terutama saat menguasai bola, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengalaman. Kemampuan teknis dan karakter tidak kurang dari mantan pemain Budućnost ini, yang telah mencatatkan 6 penampilan dan 2 gol bersama tim nasional Montenegro: kesempatan untuk bermain secara lebih konsisten tentu saja dapat mendukung perkembangannya.


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  • TIPS DARI GENIUS

    Baik selama musim 2024-25 maupun 2025-26, Adzic menerima saran dari Dejan Savicevic, legenda sepak bola Montenegro, mantan 'Jenius' Milan, dan presiden Asosiasi Sepak Bola setempat saat ini: "Kamu harus pergi bermain." Jendela transfer musim panas ini mungkin benar-benar menjadi kesempatan yang tepat untuk transfer sementara. Juventus percaya pada potensi Adzic, dan Spalletti pun memujinya secara terbuka selama musim ini (“Dia tak boleh disentuh, dia adalah harta karun tersembunyi”): solusi peminjaman ini bisa menguntungkan semua pihak, dengan tujuan agar ia kembali ke Turin dalam kondisi yang lebih kuat.


  • DI SERIE A, BANYAK ORANG YANG MENYUKAINYA

    Di Serie A, tak sedikit klub yang tertarik pada Adzic: mulai dari Bologna (di mana Carnevali sedang bernegosiasi mengenai transfer Miretti dan pembelian Lucumì) hingga Udinese (Adzic mungkin menjadi bagian dari kesepakatan yang akan membawa Zaniolo ke Turin), serta Sassuolo, Parma, Lecce, dan Cagliari.


    Bagaimanapun, opsi peminjaman tampaknya menjadi pilihan yang paling disukai saat ini, baik oleh sang pemain maupun klub Bianconeri, yang ingin menghindari terulangnya kasus Huijsen (yang dilepas Juve ke Bournemouth seharga 15,2 juta ditambah bonus 3 juta, dan beberapa bulan kemudian dijual oleh klub Inggris tersebut ke Real Madrid seharga 58 juta): penjualan permanen, setidaknya untuk bursa transfer kali ini, tampaknya harus dikesampingkan.