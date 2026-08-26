Juventus: Adin Licina pasang badan, kebenaran soal Napoli

Mantan pemain Bayern Munchen itu, yang pada Januari menandatangani kontrak hingga 2029, mengharapkan lintasan ala "Yildiz". Namun, Juventus saat ini tidak bisa menjaminnya tempat di tim utama, alasan yang membuat klub berpikir untuk mengirimnya bermain di Serie B, ke Avellino. Tujuan itu ditolak oleh Licina, yang ingin bermain di Serie A.