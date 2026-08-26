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Juventus: Adin Licina pasang badan, kebenaran soal Napoli

Transfers
Juventus
SSC Napoli
A. Licina

Adin Licina kemungkinan besar akan meninggalkan Juventus sebelum bursa transfer berakhir. Penyerang sayap kelahiran 2007 itu, teman dekat Yildiz, tidak akan menjalani musim depan bersama Next Gen, melainkan akan dikirim untuk bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan Serie C.

  • Tidak untuk Avellino

    Mantan pemain Bayern Munchen itu, yang pada Januari menandatangani kontrak hingga 2029, mengharapkan lintasan ala "Yildiz". Namun, Juventus saat ini tidak bisa menjaminnya tempat di tim utama, alasan yang membuat klub berpikir untuk mengirimnya bermain di Serie B, ke Avellino. Tujuan itu ditolak oleh Licina, yang ingin bermain di Serie A.

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  • Diincar Napoli

    Menurut Tuttosport, Napoli meminati Licina. Profilnya sangat disukai direktur olahraga Napoli dan mantan Juve, Giovanni Manna, tinggal dilihat apakah akan ada upaya yang dilakukan sebelum bursa transfer ditutup. Licina, yang musim lalu bersama Juventus Under 23 mencatatkan delapan penampilan di Serie C dengan satu gol, ingin bermain dan ingin melakukannya di level tinggi.


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