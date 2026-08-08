Juventus, ada Besiktas untuk Arthur: Italiano memanggilnya

Persaingan dan kebutuhan tim, bagaimanapun, bisa membuat kelanjutannya di Juventus jauh dari kata pasti. Itulah mengapa opsi Besiktas bisa menjadi jalur yang konkret, terutama mengingat kehadiran Italiano di kursi pelatih.





Pelatih asal Italia itu memang sangat memahami karakteristik Arthur, setelah pernah melatihnya saat di Fiorentina. Dalam periode itu, gelandang Brasil tersebut menemukan kontinuitas yang lebih baik, berhasil menunjukkan kualitas teknik dan kemampuannya dalam mengalirkan bola yang sempat membuatnya menjadi salah satu gelandang paling menarik di kancah Eropa pada awal kariernya.





Potensi transfer ke Turki dengan demikian juga akan menghadirkan nuansa reuni profesional. Italiano bisa menjadi jaminan penting bagi Arthur, mengingat hubungan yang sudah terbangun dan pemahamannya terhadap karakteristik sang pemain. Di sisi lain, gelandang itu bisa tertarik pada peluang untuk kembali bekerja dengan pelatih yang pada masa lalu berhasil memaksimalkan potensinya.





Namun untuk saat ini, masih belum ada tawaran konkret dari Besiktas dan Juventus harus mengevaluasi dengan cermat setiap kemungkinan proposal. Sementara itu, Arthur tetap fokus pada pekerjaan musim panas dan penilaian Spalletti. Masa depannya masih sepenuhnya belum ditentukan: di satu sisi ada peluang untuk memperjuangkan tempatnya di Turin, di sisi lain ada kesempatan untuk mengikuti Italiano dalam petualangan baru di Besiktas.





Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan untuk memahami jalan mana yang akan diambil karier gelandang Brasil itu.



