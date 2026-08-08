Juventus, ada Besiktas untuk Arthur: Italiano memanggilnya

Masa depan Arthur Melo bisa kembali jauh dari Juventus. Gelandang Brasil kelahiran 1996 itu memang masuk radar Besiktas, di mana pelatih anyar Vincenzo Italiano disebut ingin bereuni dengan seorang pemain yang sangat dikenalnya dan yang, di bawah arahannya, sempat kembali menemukan konsistensi dan kepercayaan diri di Fiorentina pada 2023-24.
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Italiano disebut menunjuk Arthur kepada manajemen klub Turki itu sebagai salah satu profil yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat lini tengah. Sang pelatih kemudian meminta klub untuk membuka kontak awal dengan Juventus dan menjajaki kemungkinan merangkai negosiasi untuk gelandang Brasil tersebut.
Bagi Arthur, ini akan menjadi babak terbaru dari kisah yang kini ditandai pergantian klub yang terus berulang. Setelah kembali ke Turin usai masa peminjaman terakhirnya di Gremio, sang gelandang kembali harus mempertimbangkan masa depannya. Kali ini, bagaimanapun, situasinya bisa sedikit berbeda: pemain itu sedang mengikuti pemusatan latihan pramusim Juventus dan, di bawah arahan Luciano Spalletti, sedang berusaha memaksimalkan peluangnya untuk meyakinkan staf pelatih agar kembali mempercayainya.