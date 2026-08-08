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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, ada Besiktas untuk Arthur: Italiano memanggilnya

Juventus
Transfers
Besiktas
Arthur

Untuk pemain Brasil itu, muncul ketertarikan dari Turki

Masa depan Arthur Melo bisa kembali jauh dari Juventus. Gelandang Brasil kelahiran 1996 itu memang masuk radar Besiktas, di mana pelatih anyar Vincenzo Italiano disebut ingin bereuni dengan seorang pemain yang sangat dikenalnya dan yang, di bawah arahannya, sempat kembali menemukan konsistensi dan kepercayaan diri di Fiorentina pada 2023-24.


Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Italiano disebut menunjuk Arthur kepada manajemen klub Turki itu sebagai salah satu profil yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat lini tengah. Sang pelatih kemudian meminta klub untuk membuka kontak awal dengan Juventus dan menjajaki kemungkinan merangkai negosiasi untuk gelandang Brasil tersebut.


Bagi Arthur, ini akan menjadi babak terbaru dari kisah yang kini ditandai pergantian klub yang terus berulang. Setelah kembali ke Turin usai masa peminjaman terakhirnya di Gremio, sang gelandang kembali harus mempertimbangkan masa depannya. Kali ini, bagaimanapun, situasinya bisa sedikit berbeda: pemain itu sedang mengikuti pemusatan latihan pramusim Juventus dan, di bawah arahan Luciano Spalletti, sedang berusaha memaksimalkan peluangnya untuk meyakinkan staf pelatih agar kembali mempercayainya.


  • Ia sangat mengenal bahasa Italia.

    Persaingan dan kebutuhan tim, bagaimanapun, bisa membuat kelanjutannya di Juventus jauh dari kata pasti. Itulah mengapa opsi Besiktas bisa menjadi jalur yang konkret, terutama mengingat kehadiran Italiano di kursi pelatih.


    Pelatih asal Italia itu memang sangat memahami karakteristik Arthur, setelah pernah melatihnya saat di Fiorentina. Dalam periode itu, gelandang Brasil tersebut menemukan kontinuitas yang lebih baik, berhasil menunjukkan kualitas teknik dan kemampuannya dalam mengalirkan bola yang sempat membuatnya menjadi salah satu gelandang paling menarik di kancah Eropa pada awal kariernya.


    Potensi transfer ke Turki dengan demikian juga akan menghadirkan nuansa reuni profesional. Italiano bisa menjadi jaminan penting bagi Arthur, mengingat hubungan yang sudah terbangun dan pemahamannya terhadap karakteristik sang pemain. Di sisi lain, gelandang itu bisa tertarik pada peluang untuk kembali bekerja dengan pelatih yang pada masa lalu berhasil memaksimalkan potensinya.


    Namun untuk saat ini, masih belum ada tawaran konkret dari Besiktas dan Juventus harus mengevaluasi dengan cermat setiap kemungkinan proposal. Sementara itu, Arthur tetap fokus pada pekerjaan musim panas dan penilaian Spalletti. Masa depannya masih sepenuhnya belum ditentukan: di satu sisi ada peluang untuk memperjuangkan tempatnya di Turin, di sisi lain ada kesempatan untuk mengikuti Italiano dalam petualangan baru di Besiktas.


    Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan untuk memahami jalan mana yang akan diambil karier gelandang Brasil itu.


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