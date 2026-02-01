Justin Hubner Tertangkap Diving, Fortuna Sittard Tumbang Di Kandang Heracles

Fortuna Sittard tidak berhasil melanjutkan hasil positif setelah dipaksa mengakui keunggulan Heracles dengan skor 2-1 di Stadion Asito, Minggu (1/2) malam WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda.

Bek timnas Indonesia Justin Hubner untuk kali kedua berturut-turut dimainkan hingga pertandingan berakhir. Bila sebelumnya dia memberikan asis, pada laga ini dia medapatkan kartu kuning akibat tertangkap basah melakukan diving di kotak penalti lawan, sehingga diganjar kartu kuning pada menit ke-33.

Heracles membuka skor terlebih dulu pada menit ke-26 melalui gol Ajdin Hrustic. Namun Kaj Sierhuis berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-37. Heracles kembali memimpin setelah Alec Van Hoorenbeeck menjebol gawang Sittard satu menit menjelang babak pertama usai.

Sittard mencoba mengejar ketertinggalan di babak kedua, tetapi upaya mereka menemui kegagalan, sehingga pulang tanpa membawa poin.