Justin Hubner Tertangkap Diving, Fortuna Sittard Tumbang Di Kandang Heracles
Hubner kembali mendapat kesempatan bermain penuh
Fortuna Sittard tidak berhasil melanjutkan hasil positif setelah dipaksa mengakui keunggulan Heracles dengan skor 2-1 di Stadion Asito, Minggu (1/2) malam WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner untuk kali kedua berturut-turut dimainkan hingga pertandingan berakhir. Bila sebelumnya dia memberikan asis, pada laga ini dia medapatkan kartu kuning akibat tertangkap basah melakukan diving di kotak penalti lawan, sehingga diganjar kartu kuning pada menit ke-33.
Heracles membuka skor terlebih dulu pada menit ke-26 melalui gol Ajdin Hrustic. Namun Kaj Sierhuis berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-37. Heracles kembali memimpin setelah Alec Van Hoorenbeeck menjebol gawang Sittard satu menit menjelang babak pertama usai.
Sittard mencoba mengejar ketertinggalan di babak kedua, tetapi upaya mereka menemui kegagalan, sehingga pulang tanpa membawa poin.
Posisi Sittard tak mengalami perubahan di klasemen
Kekalahan dari tim zona merah ini tentunya membuat Sittard membuang peluang memperbaiki posisi di klaseme sementata. Sittard kini berada di posisi ke-11 dengan 25 poin. Sedangkan Heracles naik ke peringkat 16, atau zona play-off degradasi dengan 17 poin.
Hubner akan menghadapi laga kandang yang tidak mudah
Ujian berat kini dihadapi Hubner dan Sittard pada laga berikutnya, karena mereka akan melawan tim yang sedang on fire berkat tiga kemenangan beruntun, Sparta Rotterdam, dan sekarang berada di peringkat lima klasemen sementara. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada, Minggu (8/2) dini hari WIB, di Stadion Fortuna Sittard.
Susunan pemain
Heracles: Pasveer; Mesik, Van Hoorenbeeck, Te Wierik, Van der Kust, Mirani, Hrustic, Benita, Unuvar, Ould-Chikh, Zeefui.
Sittard: Branderhorst; Pinto, Marquez, Adewoye, Kasanwirjo, Hubner, Brittijn, Michut, Peterson, Ihattaren, Sierhuis.
