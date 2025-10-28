Justin Hubner Main Penuh, Fortuna Sittard Susah Payah Jinakkan Klub Amatir

Fortuna Sittard menghadapi pertandingan tidak mudah untuk merebut tiket putaran kedua KNVB Beker ketika menang tipis 1-0 atas VV Germet, klub amatir yang berlaga di kasta keempat kompetisi Belanda, Rabu (29/10) dini hari WIB, di Stadion Sportpark Molenbroek.

Bek timnas Indonesia Justin Hubner dimainkan sejak menit pertama di ajang piala setelah pada akhir pekan kemarin di Eredivisie diturunkan dari bangku cadangan. Hubner dipercaya tampil hingga peluit panjang ditiupkan wasit.

Gemert memaksa Fortuna bekerja keras sepanjang babak pertama berkat sejumlah ancaman serius di pertahanan tim tamu. Bahkan kiper Mattijs Branderhorst dipaksa meregangkan otot untuk menepis peluang Gijs Vercoelen menjelang babak pertama usai.

Fortuna mampu memperbaiki performa mereka di babak kedua, dan membuat Gemert berada dalam tekanan. Mereka berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-48 melalui Kristoffer Peterson yang memaksimalkan umpan Paul Gladon. Selanjutnya, Fortuna mendapatkan sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan, tetapi tidak membuahkan hasil.