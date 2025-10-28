Fortuna Sittard
Justin Hubner Main Penuh, Fortuna Sittard Susah Payah Jinakkan Klub Amatir
Fortuna menghadapi permainan tak mudah menyerah
Fortuna Sittard menghadapi pertandingan tidak mudah untuk merebut tiket putaran kedua KNVB Beker ketika menang tipis 1-0 atas VV Germet, klub amatir yang berlaga di kasta keempat kompetisi Belanda, Rabu (29/10) dini hari WIB, di Stadion Sportpark Molenbroek.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner dimainkan sejak menit pertama di ajang piala setelah pada akhir pekan kemarin di Eredivisie diturunkan dari bangku cadangan. Hubner dipercaya tampil hingga peluit panjang ditiupkan wasit.
Gemert memaksa Fortuna bekerja keras sepanjang babak pertama berkat sejumlah ancaman serius di pertahanan tim tamu. Bahkan kiper Mattijs Branderhorst dipaksa meregangkan otot untuk menepis peluang Gijs Vercoelen menjelang babak pertama usai.
Fortuna mampu memperbaiki performa mereka di babak kedua, dan membuat Gemert berada dalam tekanan. Mereka berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-48 melalui Kristoffer Peterson yang memaksimalkan umpan Paul Gladon. Selanjutnya, Fortuna mendapatkan sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan, tetapi tidak membuahkan hasil.
Laga sempat tertunda akibat ulah suporter
Babak kedua sempat tertunda selama sekitar 15 menit akibat ulah suporter. Laman Voetbal International melaporkan, suporter Fortuna Sittard menerobos pagar tribun, yang kemudian diikuti suporter Germet yang berlarian melewati pagar pembatas, dan masuk ke lapangan. Ini terjadi setelah beberapa kali nyanyian, beberapa di antaranya ditujukan kepada Mohamed Ihattaren. Suasana akhirnya bisa dikendalikan, sehingga pertandingan dapat dilanjutkan kembali.
Menantang salah satu tiga besar Belanda
Calon lawan Fortuna di putaran kedua masih menunggu hasil pertandingan lainnya. Undian babak ini direncanakan berlangsung, Jumat (31/10). Setelah calon lawan diketahui, Fortuna selanjutnya berusaha bangkit untuk menghentikan dua laga beruntun tanpa kemenangan di Eredivisie. Hanya saja, lawan yang akan dihadapi tidak mudah, karena mereka bakal bertamu ke Stadion Philips menantang PSV Eindhoven, Sabtu (1/11) dini hari WIB.
Susunan pemain
Gemert: Keeris; Verkuyl, Van Dijk, Vercoelen, Craenen, Van Lieshout, Crommentuijn, Achten, Bolhuis, Kemper, Van Diepen.
Fortuna: Branderhorst; Pinto, Adewoye, Hubner, Dahlhaus, Brittijn, Fosso, Ihattaren, Lonwijk, Tunjic, Gladon.
