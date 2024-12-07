Nicolas Jover ArsenalGetty
Yosua Arya dan Harry Sherlock

Juru Taktik Bola Mati Arsenal Dapat Hadiah Besar! Mikel Arteta Konfirmasi Nicolas Jover Disodori Kontrak Baru

ArsenalM. ArtetaPremier League

Pelatih tendangan bebas Arsenal Nicolas Jover tengah dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya di Emirates.

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