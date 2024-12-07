Juru Taktik Bola Mati Arsenal Dapat Hadiah Besar! Mikel Arteta Konfirmasi Nicolas Jover Disodori Kontrak Baru

GettyYosua Arya dan Harry SherlockJuru Taktik Bola Mati Arsenal Dapat Hadiah Besar! Mikel Arteta Konfirmasi Nicolas Jover Disodori Kontrak BaruArsenalM. ArtetaPremier LeaguePelatih tendangan bebas Arsenal Nicolas Jover tengah dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya di Emirates.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniJover jadi dalang di balik kesuksesan eksekusi bola mati ArsenalMeriam London tajam lewat bola matiTelah mencetak 22 gol sejak musim 2023/24