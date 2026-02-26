Jurgen Klopp terancam dipecat oleh Red Bull? Masa depan mantan manajer Liverpool dipertanyakan di tengah kabar hubungannya dengan Real Madrid

Kontrak Klopp dengan Red Bull akan berakhir pada tahun 2029. Ia secara rutin menyatakan bahwa ia tidak berniat kembali ke tekanan manajemen klub dalam waktu dekat. Ia mengatakan kepada Servus TV pada Januari 2026: “Saya tidak lagi ingin hidup dengan jadwal yang sangat ketat yang telah saya jalani selama lebih dari 25 tahun. Pasar kepelatihan sedang mengalami perubahan, dan tidak terlalu buruk untuk mengalaminya dari sudut pandang seorang pengamat dan tidak memikirkan apa artinya bagi Anda secara pribadi, karena Anda berada di tempat yang tepat.”

Dia melanjutkan tentang kecintaannya pada proyek dan komitmen jangka panjang: “Saya tinggal di Mainz selama tujuh tahun, meskipun saya bisa pindah setiap tahun; saya tinggal di Dortmund selama tujuh tahun, meskipun saya bisa pindah ke tempat lain relatif sering; dan saya bisa meninggalkan Liverpool lebih awal, di mana saya tidak mendapat banyak tawaran. Jadi saya suka hubungan jangka panjang, dan yang di Red Bull baru saja dimulai.”