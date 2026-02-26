Getty Images Sport
Jurgen Klopp terancam dipecat oleh Red Bull? Masa depan mantan manajer Liverpool dipertanyakan di tengah kabar hubungannya dengan Real Madrid
Laporan menyebutkan bahwa Klopp merasa frustrasi dalam perannya sebagai Kepala Sepak Bola Global.
Klopp mundur dari jabatan manajerial saat memutuskan hubungan dengan Liverpool pada musim panas 2024. Saat ini, ia telah bekerja bersama Red Bull selama sekitar 14 bulan, namun kemungkinan ia akan meninggalkan jabatan tersebut lebih awal tidak dapat dikesampingkan.
Menurut Salzburger Nachrichten, "ketegangan" di lingkungan tersebut dapat menyebabkan perpisahan. Diklaim bahwa pria berusia 58 tahun itu tidak lagi dianggap sebagai bagian integral dari rencana masa depan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Klopp telah menjadi duta merek yang sempurna untuk perusahaan minuman berbasis di Salzburg. Namun, hal ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa penunjukannya belum memberikan dampak positif di bidang
tanggung jawabnya.
Red Bull menanggapi rumor tentang kepergian Klopp.
Klopp dilaporkan merasa frustrasi karena pengaruhnya dibatasi secara ketat, dan dikabarkan terbuka terhadap ide untuk kembali ke dunia kepelatihan. Dikatakan bahwa Red Bull tidak akan menghalangi mantan manajer Borussia Dortmund tersebut jika ia ingin hengkang pada musim panas ini.
Red Bull, bagaimanapun, dengan cepat membantah rumor tersebut. CEO Oliver Mintzlaff mengatakan kepada transfermarkt.de: “Itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Sebaliknya, kami sangat puas dengan pekerjaan Jurgen Klopp.
“Dia sangat berkomitmen, selalu berkomunikasi dengan para pelatih dan direktur olahraga kami, dan secara berkelanjutan mengembangkan filosofi sepak bola Red Bull. Kami yakin dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Di situlah kami fokuskan semua energi dan perhatian kami.”
Klopp ingin istirahat dari tekanan-tekanan dalam melatih.
Kontrak Klopp dengan Red Bull akan berakhir pada tahun 2029. Ia secara rutin menyatakan bahwa ia tidak berniat kembali ke tekanan manajemen klub dalam waktu dekat. Ia mengatakan kepada Servus TV pada Januari 2026: “Saya tidak lagi ingin hidup dengan jadwal yang sangat ketat yang telah saya jalani selama lebih dari 25 tahun. Pasar kepelatihan sedang mengalami perubahan, dan tidak terlalu buruk untuk mengalaminya dari sudut pandang seorang pengamat dan tidak memikirkan apa artinya bagi Anda secara pribadi, karena Anda berada di tempat yang tepat.”
Dia melanjutkan tentang kecintaannya pada proyek dan komitmen jangka panjang: “Saya tinggal di Mainz selama tujuh tahun, meskipun saya bisa pindah setiap tahun; saya tinggal di Dortmund selama tujuh tahun, meskipun saya bisa pindah ke tempat lain relatif sering; dan saya bisa meninggalkan Liverpool lebih awal, di mana saya tidak mendapat banyak tawaran. Jadi saya suka hubungan jangka panjang, dan yang di Red Bull baru saja dimulai.”
Apakah Glasner akan menggantikan Klopp yang kembali ke dunia kepelatihan?
Klopp telah disebut-sebut sebagai calon pengganti Xabi Alonso di Real Madrid - dengan Alvaro Arbeloa saat ini menjabat sebagai pelatih interim di Santiago Bernabeu. KembalinyaKlopp ke Anfield juga tidak dikesampingkan, dengan beberapa pertanyaan muncul mengenai kehadiran Arne Slot di sana.
Salzburger Nachrichten juga menyarankan bahwa Red Bull sudah memiliki calon pengganti Klopp. Orang tersebut dikabarkan adalah manajer Crystal Palace saat ini, Oliver Glasner. Dia sebelumnya bekerja sebagai koordinator olahraga dan asisten manajer di RB Salzburg.
Nilai pasar Glasner terus meningkat di Inggris, dengan trofi besar pertama yang diraih di Palace - saat mereka memenangkan Piala FA 2025. Glasner telah mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan Selhurst Park saat kontraknya berakhir pada musim panas.
Dia dikaitkan dengan peran manajerial lain yang saat ini dijabat oleh manajer sementara, seperti di Manchester United dan Tottenham, tetapi mungkin tergoda untuk mundur dan mengambil peran yang lebih santai di Red Bull, yang akan memungkinkan Klopp untuk mengambil arah yang berlawanan.
