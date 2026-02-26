Jurgen Klopp Mundur Dari Red Bull? Real Madrid Siap Goda Mantan Bos Liverpool

Kabar mengejutkan datang dari media Austria Salzburger Nachrichten yang mengklaim bahwa Klopp sedang bersiap untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Head of Global Soccer di Red Bull. Klopp, yang baru menjabat selama setahun, sejatinya memiliki mandat besar untuk mengawasi perkembangan teknis jaringan klub global milik perusahaan minuman energi tersebut, termasuk RB Leipzig dan Red Bull Salzburg.

Meskipun kontrak resminya bersama konsorsium Austria itu dijadwalkan berjalan hingga 2029, dinamika internal kabarnya tidak berjalan sesuai ekspektasi awal. Hal ini memicu spekulasi bahwa kedua belah pihak sedang mempertimbangkan perpisahan lebih awal guna memungkinkan Klopp mengejar peluang lain yang lebih kompetitif. Kemungkinan ini pun langsung mengguncang bursa pelatih elite Eropa yang tengah mencari nahkoda baru untuk musim 2026/27.

Jika Klopp benar-benar hengkang, Red Bull dikabarkan sudah memiliki rencana cadangan dengan membidik manajer Crystal Palace Oliver Glasner. Glasner, yang memiliki rekam jejak panjang dalam ekosistem Red Bull, dinilai sebagai sosok paling tepat untuk meneruskan fondasi yang telah diletakkan Klopp.