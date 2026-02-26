"Jumpa Manchester City!" - Thibaut Courtois Prediksi Lawan Real Madrid Di Babak 16 Besar Liga Champions

Article continues below
Madrid mengamankan tempat di babak 16 besar Liga Champions setelah memetik kemenangan tipis 2-1 atas Benfica, Kamis (26/2) dini hari WIB. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa harus bekerja ekstra keras di Santiago Bernabeu untuk memastikan keunggulan agregat 3-1, menyusul perlawanan sengit dari wakil Portugal tersebut yang sempat memberikan tekanan besar di awal laga.
Sempat tertinggal lebih dulu, Los Blancos menunjukkan mentalitas juara mereka dengan membalikkan keadaan melalui gol-gol dari Aurelien Tchouameni dan Vinicius Junior. Meski berhasil menang, Courtois mengakui bahwa performa tim secara keseluruhan masih jauh dari kata sempurna, terutama dalam menghadapi strategi lawan yang menumpuk pemain di lini pertahanan.
Berbicara kepada Diario AS, Courtois menyoroti kendala taktis yang dihadapi timnya sepanjang babak pertama. "Mereka bermain tanpa pemain sayap kanan dan itu menciptakan masalah bagi kami. Di babak kedua kami mampu menyesuaikan diri, namun di babak pertama kami benar-benar menderita. Kami tidak beruntung dengan gol mereka," ungkap kiper asal Belgia tersebut.
Terlepas dari kesulitan yang dialami lini serang Madrid untuk membongkar pertahanan lawan, Courtois kembali membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Ia melakukan serangkaian penyelamatan krusial, termasuk aksi refleks luar biasa saat menepis peluang emas Richard Rios, yang menjaga momentum keunggulan agregat tim tuan rumah tetap aman hingga peluit panjang.
Courtois menjelaskan bahwa kemampuan atletiknya tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang merupakan atlet voli. Teknik unik yang ia pelajari selama berkarier di Inggris juga membantunya tetap lincah meski memiliki postur tubuh raksasa, sebuah aset yang sangat berharga bagi Madrid di bawah kepemimpinan Arbeloa.
Namun, Courtois juga memperingatkan rekan-rekannya untuk segera meningkatkan kualitas permainan jika ingin melangkah lebih jauh. "Saya pikir kami bisa diandalkan, namun di Liga Champions adalah hal normal jika lawan mendapatkan peluang. Dalam permainan, kami sedikit kekurangan fluiditas dengan bola. Kami harus lebih bisa membongkar blok rendah. Itulah yang diminta pelatih," tambahnya.
"Saya sangat siap untuk turun rendah guna melakukan penyelamatan. Itu karena gen orang tua saya yang merupakan pemain bola voli. Jika saya mengangkat kaki dalam gerakan itu, saya bisa turun dengan cepat, itu adalah teknik yang saya pelajari di Chelsea."
Mengenai potensi lawan di babak berikutnya, Courtois justru memberikan komentar bernada gurauan namun sarat akan keyakinan. "Kami tahu bahwa kami akan mendapatkan Manchester City pada hari Jumat. Ini adalah pertandingan lotre impian. Saya belum bermain melawan Sporting CP sejak 2015 bersama Chelsea. Kita lihat saja apakah untuk sekali ini hal itu tidak terjadi," ucapnya.
Madrid kini menaruh perhatian penuh pada hasil undian babak 16 besar yang akan digelar pada Jumat (27/2) malam WIB Skenario yang paling mungkin adalah mereka akan bertemu antara Manchester City atau Sporting CP, di mana sejarah pertemuan melawan tim asuhan Pep Guardiola telah menjadi makanan sehari-hari bagi publik Bernabeu dalam beberapa musim terakhir.