"Jumpa Manchester City!" - Thibaut Courtois Prediksi Lawan Real Madrid Di Babak 16 Besar Liga Champions

Madrid mengamankan tempat di babak 16 besar Liga Champions setelah memetik kemenangan tipis 2-1 atas Benfica, Kamis (26/2) dini hari WIB. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa harus bekerja ekstra keras di Santiago Bernabeu untuk memastikan keunggulan agregat 3-1, menyusul perlawanan sengit dari wakil Portugal tersebut yang sempat memberikan tekanan besar di awal laga.

Sempat tertinggal lebih dulu, Los Blancos menunjukkan mentalitas juara mereka dengan membalikkan keadaan melalui gol-gol dari Aurelien Tchouameni dan Vinicius Junior. Meski berhasil menang, Courtois mengakui bahwa performa tim secara keseluruhan masih jauh dari kata sempurna, terutama dalam menghadapi strategi lawan yang menumpuk pemain di lini pertahanan.

Berbicara kepada Diario AS, Courtois menyoroti kendala taktis yang dihadapi timnya sepanjang babak pertama. "Mereka bermain tanpa pemain sayap kanan dan itu menciptakan masalah bagi kami. Di babak kedua kami mampu menyesuaikan diri, namun di babak pertama kami benar-benar menderita. Kami tidak beruntung dengan gol mereka," ungkap kiper asal Belgia tersebut.