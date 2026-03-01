Borussia Monchengladbach
Jumpa Harry Kane, Kevin Diks: Kita Bicara Setelah Pertandingan
Gladbach bakal menemui lawan sulit di pekan berikutnya
Kevin Diks tampil sebagai bintang Borussia Moenchengladbach setelah tendangan penaltinya memastikan kemenangan tipis 1-0 yang diraih Die Fohlen atas Union Berlin, Sabtu (28/2) malam WIB, di Stadion Borussia Park. Kemenangan ini sangat penting bagi Gladbach, mengingat mereka melalui tujuh laga sebelumnya dengan tiga imbang dan empat kekalahan. Hanya saja, lawan berat sudah menanti di pekan berikutnya, karena akan menyambangi Stadion Allianz untuk menantang Bayern Munich.
Bek timnas Indonesia akan berhadapan dengan Harry Kane
Duel melawan Bayern, Sabtu (7/3) dini hari WIB, dipastikan tidak mudah bagi Gladbach. Apalagi Bayern bermodalkan kemenangan 3-2 di kandang Borussia Dortmund dalam duel Der Klassiker. Diks kemungkinan besar akan berhadapan langsung dengan bintang Bayern, Harry Kane, yang mencetak brace di pertandingan itu. Satu dari dua gol itu dicetak Kane juga dari titik putih.
Terkait duel dengan Kane di laga akhir pekan nanti, Diks enggan memberikan komentar banyak, dan hanya mengatakan: “Kita lihat apakah kita akan membahasnya. Jika iya, maka setelah pertandingan.”
Diks enggan mengungkapkan resep mengeksekusi penalti dengan jitu
Diks memang dikenal sebagai eksekutor penalti yang andal, dan itu sudah dilakukan sejak dia masih memperkuat klub Denmark FC Coppenhagen. Sampai saat ini Diks telah mencetak empat gol bagi Gladbach, dan semuanya berasal dari titik putih.
Bek timnas Indonesia ini mengungkapkan, dia hanya memutuskan ke mana akan menendang bola beberapa detik sebelum tendangan penalti dilakukan. Namun dia tidak ingin menjelaskan secara detail tentang strategi penaltinya.
“Para penjaga gawang sedang menonton, saya tidak ingin membocorkan apa pun,” seloroh Diks.
Mental kuat dibutuhkan untuk meladeni nama besar Bayern
Diks menambahkan, mental pantang menyerah harus dibawa Gladbach untuk pertandingan berikutnya. Metalitas yang diperlihatkan kala membekap Union Berlin diyakini bisa memberikan hasil positif ketika berhadapan dengan Bayern.
“Yang kami ambil adalah mentalitas yang hebat. Kami harus selalu tampil seperti ini, semua orang harus mengingatnya: berjuang untuk setiap meter, untuk setiap sentimeter, kami harus memberikan itu setiap minggu,” tegas Diks.
