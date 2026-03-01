Jumpa Harry Kane, Kevin Diks: Kita Bicara Setelah Pertandingan

Duel melawan Bayern, Sabtu (7/3) dini hari WIB, dipastikan tidak mudah bagi Gladbach. Apalagi Bayern bermodalkan kemenangan 3-2 di kandang Borussia Dortmund dalam duel Der Klassiker. Diks kemungkinan besar akan berhadapan langsung dengan bintang Bayern, Harry Kane, yang mencetak brace di pertandingan itu. Satu dari dua gol itu dicetak Kane juga dari titik putih.

Terkait duel dengan Kane di laga akhir pekan nanti, Diks enggan memberikan komentar banyak, dan hanya mengatakan: “Kita lihat apakah kita akan membahasnya. Jika iya, maka setelah pertandingan.”