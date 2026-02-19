Julian Alvarez mengungkapkan pandangannya tentang kembalinya ke Premier League sebagai target Arsenal untuk mantan penyerang Manchester City

Penyerang Madrid, Alvarez, dilaporkan telah mengklarifikasi preferensi transfernya setelah spekulasi intens mengenai kembalinya ke Inggris. Mantan bintang Manchester City tersebut dikabarkan mempertimbangkan pindah ke Arsenal bulan lalu dan dilaporkan bernilai sekitar £87 juta. The Gunners diyakini menjadi salah satu dari beberapa klub Premier League yang tertarik pada pemenang Piala Dunia berusia 26 tahun ini, bersama dengan Chelsea dan Manchester United. Namun, laporan terbaru menyarankan bahwa pemain Argentina ini belum tentu mencari jalan kembali ke Inggris untuk saat ini.

Media Spanyol Sport mengklaim Alvarez akan lebih memilih pindah ke Barcelona jika dia meninggalkan tim Diego Simeone. Meskipun mendapat perhatian besar dari klub-klub Inggris, dikabarkan bahwa penyerang tersebut lebih memilih tetap di Spanyol. Meskipun ini menjadi pukulan bagi harapan Arsenal untuk mendapatkan penyerang yang terbukti klinis, kesulitan Barcelona yang sudah diketahui dalam memenuhi nilai transfer tinggi masih bisa memberikan harapan bagi The Gunners. Sementara itu, Atletico dilaporkan telah mengambil langkah untuk melindungi aset mereka dengan menawarkan kontrak baru kepadanya untuk menangkis peminat, meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2030.