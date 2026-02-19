(C)Getty images
Diterjemahkan oleh
Julian Alvarez mengungkapkan pandangannya tentang kembalinya ke Premier League sebagai target Arsenal untuk mantan penyerang Manchester City
Alvarez dengan jelas menyatakan preferensinya terhadap bahasa Spanyol.
Penyerang Madrid, Alvarez, dilaporkan telah mengklarifikasi preferensi transfernya setelah spekulasi intens mengenai kembalinya ke Inggris. Mantan bintang Manchester City tersebut dikabarkan mempertimbangkan pindah ke Arsenal bulan lalu dan dilaporkan bernilai sekitar £87 juta. The Gunners diyakini menjadi salah satu dari beberapa klub Premier League yang tertarik pada pemenang Piala Dunia berusia 26 tahun ini, bersama dengan Chelsea dan Manchester United. Namun, laporan terbaru menyarankan bahwa pemain Argentina ini belum tentu mencari jalan kembali ke Inggris untuk saat ini.
Media Spanyol Sport mengklaim Alvarez akan lebih memilih pindah ke Barcelona jika dia meninggalkan tim Diego Simeone. Meskipun mendapat perhatian besar dari klub-klub Inggris, dikabarkan bahwa penyerang tersebut lebih memilih tetap di Spanyol. Meskipun ini menjadi pukulan bagi harapan Arsenal untuk mendapatkan penyerang yang terbukti klinis, kesulitan Barcelona yang sudah diketahui dalam memenuhi nilai transfer tinggi masih bisa memberikan harapan bagi The Gunners. Sementara itu, Atletico dilaporkan telah mengambil langkah untuk melindungi aset mereka dengan menawarkan kontrak baru kepadanya untuk menangkis peminat, meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2030.
- Getty Images Sport
Atletico tetap teguh dalam hal masa depan Alvarez.
Meskipun ada desas-desus yang terus beredar tentang kemungkinan pindah ke Emirates Stadium atau Camp Nou, Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, telah mengambil langkah untuk membantah spekulasi tentang kepergiannya. Berbicara kepada stasiun televisi Mesir Win Win, Cerezo menyatakan: "Julian adalah pemain yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan dia bahagia. Tidak ada pihak dari Barcelona yang secara resmi menghubungi kami mengenai transfernya, dan itulah intinya." Pesan tegas ini kepada Barcelona menunjukkan bahwa Los Colchoneros tidak berminat untuk menjual pemain andalannya, meskipun dia mengalami kekeringan gol di La Liga.
Diego Simeone juga membela bintang timnya, yang mengalami penurunan performa selama bulan-bulan musim dingin. Ketika ditanya tentang kurangnya gol sang pemain Argentina, Simeone yang frustrasi membalas: "Benar-benar? Apakah Anda serius menanyakan itu? Faktanya, Julian Alvarez berbicara untuk dirinya sendiri, karena nama besarnya, otoritas yang dimilikinya, dan karier yang telah ia bangun, kan?" Meskipun gol-golnya mengering sejak November, keyakinan manajer tetap tak tergoyahkan.
Gunners memantau sensasi Inter
Dengan cara yang serupa, Inter dilaporkan berencana untuk mencegah Arsenal melakukan pendekatan terhadap striker muda Pio Esposito. Pemain berusia 20 tahun ini sedang menjalani musim yang gemilang di Inter, mencetak tujuh gol dan enam assist dalam 32 pertandingan. Esposito dipromosikan ke skuad senior Inter setelah masa pinjamannya yang sukses di Spezia, dan penampilannya sebagai pemain internasional Italia tampaknya tidak luput dari perhatian departemen pemandu bakat di Emirates Stadium.
Media Italia Tuttosport melaporkan bahwa Inter sedang berusaha memperpanjang kontrak penyerang tersebut setelah mendapat perhatian dari Arsenal. Klub Italia tersebut telah menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan striker yang sangat dihargai ini. Setelah nilainya melonjak tajam dalam 12 bulan terakhir, Nerazzurri sangat ingin mengikatnya dengan kontrak jangka panjang untuk menangkis minat dari klub-klub elite Premier League. Bagi Arsenal, Esposito sesuai dengan profil talenta muda berpotensi tinggi yang siap bersinar.
- (C)Getty Images
Arsenal waspada dalam ujian pertama Tudor
Arsenal berharap memberikan ujian berat bagi Igor Tudor dalam debutnya sebagai pelatih Tottenham, sementara Spurs berupaya mengganggu ambisi gelar juara rival mereka. Di tengah perburuan gelar domestik, raksasa London Utara ini terus memantau pasar transfer untuk memperkuat opsi serangan mereka. Salah satu nama yang terus muncul adalah mantan bintang Manchester City, Alvarez, yang pindah dari Etihad ke Atletico Madrid untuk bermain di bawah asuhan Simeone.
Iklan