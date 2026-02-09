Getty/GOAL
WOW! Bukan Arsenal Atau Barcelona, Julian Alvarez Justru Menuju Chelsea?!
Alvarez Hijrah Dari Man City Usai Rengkuh Treble
ESPN melaporkan bahwa Chelsea sedang “melaju dalam pembicaraan” untuk membawa Alvarez ke dalam skuad mereka. The Blues telah berinvestasi besar dalam talenta penyerang dalam beberapa bursa transfer terakhir - dengan Joao Pedro dan Liam Delap didatangkan pada musim panas 2025.
Belanja besar-besaran di London barat tampaknya akan terus berlanjut, dengan upaya dilakukan untuk membujuk Alvarez kembali ke Premier League. Ia meraih dua gelar liga utama di Inggris bersama City, sekaligus menjadi bagian dari skuad mereka yang meraih treble pada 2023.
Alvarez mencetak 36 gol untuk City dalam 103 penampilan, dengan kesempatan menjadi starter reguler terbukti sulit didapat. Kesepakatan yang membawanya ke Spanyol bernilai hingga €95 juta (£83 juta/$113 juta). Dibutuhkan angka sembilan digit untuk menggoda Atletico agar mau melepasnya.
- Getty
Arsenal Sebelumnya Dikaitkan Dengan Sang Penyerang
Chelsea kabarnya bersedia menggelontorkan €100 juta (£87 juta/$119 juta) demi merampungkan kesepakatan. Liam Rosenior tidak diberi uang untuk dibelanjakan menjelang akhir bursa transfer musim dingin - setelah mewarisi kendali manajerial dari Enzo Maresca yang dipecat.
Itu berarti dana akan tersedia pada musim panas, dengan The Blues berupaya kembali mengamankan tiket Liga Champions - yang akan membantu menambah kas. Mereka menyadari perlunya bergerak lebih dulu terkait ketertarikan pada Alvarez.
Internasional Argentina berperingkat tinggi itu, yang telah mencatat 40 gol untuk Atletico dari 88 pertandingan, juga telah menarik minat dari Arsenal. The Gunners sedang memburu gelar Liga Premier pada 2026.
Mikel Arteta tampaknya untuk sementara mengalihkan perhatiannya ke opsi lain, dengan tambahan di lini tengah menjadi prioritas yang lebih besar di Emirates Stadium, dan hal itu membuka peluang bagi Chelsea.
Diskusi Transfer: Chelsea Sudah Bertemu Agen Alvarez
Disebutkan bahwa diskusi telah berlangsung antara The Blues dan perwakilan Alvarez, dengan para agen terbang ke Inggris untuk laga Chelsea baru-baru ini. Disebutkan pula bahwa pembicaraan positif telah terjadi dalam pertemuan tersebut.
Jurnalis ESPN Jorge Baravalle mengatakan: “Saya tegaskan, orang-orang banyak membicarakan Barcelona dan Arsenal. Tetapi saya diberi tahu bahwa tim yang perlahan bergerak maju adalah Chelsea. Chelsea, secara diam-diam, sedang melangkah untuk Julian Alvarez.
“Saya diberi tahu ada pembicaraan. Bahkan, sebagian dari agensi yang menangani transfer Julian berada di London pekan ini, menyaksikan Chelsea vs Arsenal. Mereka tahu kedua klub menginginkannya, tetapi yang saya diberi tahu adalah bahwa, per hari ini, kontak yang paling maju adalah dengan Chelsea.”
Atletico akan enggan berbisnis dengan rival La Liga Barcelona, dengan raksasa Catalan itu diketahui sedang mengalami kesulitan finansial. Chelsea dan Arsenal akan lebih mudah menghasilkan dana yang diperlukan untuk menuntaskan kesepakatan.
Alvarez terikat kontrak hingga 2023, jadi klubnya saat ini tidak berada di bawah tekanan untuk melepasnya atau menerima persyaratan yang lebih rendah. Mereka enggan menyetujui penjualan, dengan sang pemain sendiri tidak memberikan indikasi bahwa ia akan memaksa untuk pindah.
Pemain Argentina itu mengatakan kepada para wartawan ketika ditanya tentang masa depannya, dengan spekulasi terus memanas pada 2026: “Lihat, itu tidak mengganggu saya. Saya berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan, tetapi saya tahu apa yang dikatakan. Itu ada di seluruh media sosial. Menurut saya itu lebih banyak soal apa yang dikatakan secara online daripada apa yang benar-benar terjadi. Saya sangat fokus pada musim ini, pada apa yang ada di depan bersama Atletico Madrid. Jadi, saya mencoba untuk mengabaikannya dan memikirkan diri saya sendiri, tentang terus berkembang sebagai pemain, dan tentang memenangkan.”
- Getty Images
Alvarez Di 2026: Bidik Prestasi Bersama Atletico & Argentina
Atletico sedang berupaya meraih finis tiga besar di La Liga. Mereka juga sudah mencapai semifinal Copa del Rey, di mana mereka akan menghadapi Barcelona, dan laga play-off fase gugur Liga Champions melawan Club Brugge semakin dekat. Setelah aktivitas klub berakhir, Alvarez akan mengalihkan fokusnya untuk mempertahankan gelar Piala Dunia bersama Argentina, bersama Lionel Messi dkk.
Iklan