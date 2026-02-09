WOW! Bukan Arsenal Atau Barcelona, Julian Alvarez Justru Menuju Chelsea?!

Disebutkan bahwa diskusi telah berlangsung antara The Blues dan perwakilan Alvarez, dengan para agen terbang ke Inggris untuk laga Chelsea baru-baru ini. Disebutkan pula bahwa pembicaraan positif telah terjadi dalam pertemuan tersebut.

Jurnalis ESPN Jorge Baravalle mengatakan: “Saya tegaskan, orang-orang banyak membicarakan Barcelona dan Arsenal. Tetapi saya diberi tahu bahwa tim yang perlahan bergerak maju adalah Chelsea. Chelsea, secara diam-diam, sedang melangkah untuk Julian Alvarez.

“Saya diberi tahu ada pembicaraan. Bahkan, sebagian dari agensi yang menangani transfer Julian berada di London pekan ini, menyaksikan Chelsea vs Arsenal. Mereka tahu kedua klub menginginkannya, tetapi yang saya diberi tahu adalah bahwa, per hari ini, kontak yang paling maju adalah dengan Chelsea.”

Atletico akan enggan berbisnis dengan rival La Liga Barcelona, dengan raksasa Catalan itu diketahui sedang mengalami kesulitan finansial. Chelsea dan Arsenal akan lebih mudah menghasilkan dana yang diperlukan untuk menuntaskan kesepakatan.

Alvarez terikat kontrak hingga 2023, jadi klubnya saat ini tidak berada di bawah tekanan untuk melepasnya atau menerima persyaratan yang lebih rendah. Mereka enggan menyetujui penjualan, dengan sang pemain sendiri tidak memberikan indikasi bahwa ia akan memaksa untuk pindah.

Pemain Argentina itu mengatakan kepada para wartawan ketika ditanya tentang masa depannya, dengan spekulasi terus memanas pada 2026: “Lihat, itu tidak mengganggu saya. Saya berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan, tetapi saya tahu apa yang dikatakan. Itu ada di seluruh media sosial. Menurut saya itu lebih banyak soal apa yang dikatakan secara online daripada apa yang benar-benar terjadi. Saya sangat fokus pada musim ini, pada apa yang ada di depan bersama Atletico Madrid. Jadi, saya mencoba untuk mengabaikannya dan memikirkan diri saya sendiri, tentang terus berkembang sebagai pemain, dan tentang memenangkan.”