Jules Kounde Masuk Radar Manchester City, Barcelona Incar Bintang Borussia Dortmund Ini
Barcelona incar bintang Dortmund
Flick dilaporkan ingin merekrut pemain dari Bundesliga untuk memperkuat lini pertahanan, dengan Ryerson muncul sebagai kandidat untuk mengisi posisi bek kanan Tim Catalan. Pelatih asal Jerman itu dikabarkan mengagumi gaya bermain dan fleksibilitas pemain internasional Norwegia tersebut.
Menurut laporan dari Sky Sport, Tim Catalan telah memasukkan pemain berusia 28 tahun itu ke dalam daftar target potensial mereka untuk menambah kedalaman lini pertahanan dan telah membuka pembicaraan dengan perwakilannya untuk menjajaki minatnya untuk pindah.
Flick ingin perkuat pertahanan Barca
Laporan tersebut menunjukkan bahwa direktur olahraga Barcelona Deco sangat menghargai profil pemain Dortmund tersebut. Sejak bergabung dengan Die Borussen dari Union Berlin pada Januari 2023, Ryerson telah memantapkan dirinya sebagai favorit penggemar di Signal Iduna Park. Dikenal karena kerja kerasnya yang tak kenal lelah, soliditas pertahanan dan agresivitas dalam duel, ia telah menjadi andalan di starting XI, seringkali menggeser nama-nama yang lebih terkenal dari tim.
Flick dipahami menghargai pemain yang menawarkan disiplin taktis dan intensitas fisik, karakter yang dimiliki pemain Norwegia itu. Meskipun ia mungkin tidak menawarkan kemampuan menyerang yang sama seperti beberapa bek sayap modern yang pernah menghiasi skuad Blaugrana di masa lalu, kemampuannya untuk bermain di sayap kanan dan kiri menjadikannya aset berharga bagi skuad yang bersaing di berbagai kompetisi.
Dilema Kounde
Kebutuhan mendesak untuk merekrut bek kanan semakin meningkat karena masa depan Jules Kounde yang tidak pasti. Meskipun pemain internasional Prancis tersebut telah tampil luar biasa di sisi kanan pertahanan untuk klub dan negaranya, ia tidak merahasiakan preferensinya untuk bermain sebagai bek tengah. Penampilannya dilaporkan telah menarik perhatian Pep Guardiola di Manchester City, yang telah menunjukkan minat padanya di bursa transfer musim panas lalu.
Ia akhirnya menandatangani kontrak baru, menegaskan komitmennya di Camp Nou - meskipun tidak dapat dikesampingkan bahwa City akan berusaha merekrutnya tahun depan. Bahkan jika Kounde tetap bertahan, kurangnya alternatif yang berpengalaman dan alami dalam skuad menjadi kekhawatiran bagi Flick dan petinggi klub dilaporkan ingin mendatangkan pemain profesional berpengalaman yang dapat berrotasi dengan mantan pemain Sevilla tersebut atau menggantikannya jika ia dijual untuk meringankan masalah keuangan klub.
Opsi terjangkau
Ryerson mewakili solusi yang berpotensi hemat biaya bagi Barcelona. Tidak seperti target-target terkenal lainnya yang akan dipatok dengan biaya transfer yang sangat tinggi, bek sayap tersebut mungkin tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Kontraknya dengan Dortmund berlaku hingga musim panas 2028, tetapi laporan tersebut menyatakan bahwa Dortmund tidak mematok harga yang sangat tinggi.
Dortmund kemungkinan enggan kehilangan pemain yang digambarkan sebagai "pahlawan" oleh Yellow Wall karena komitmen dan semangat juangnya. Ryerson berperan penting dalam perjalanan klub ke final Liga Champions pada musim 2023/24, membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan di panggung terbesar sepakbola Eropa. Namun, daya tarik bermain untuk Barcelona,
ditambah dengan kesempatan untuk bekerja di bawah manajer sekaliber Flick, bisa jadi sulit untuk ditolak oleh sang pemain.
Salah satu faktor kunci yang mendorong minat tersebut adalah kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi. Meskipun utamanya sebagai bek kanan, ia sering ditempatkan sebagai bek kiri selama waktunya di Jerman. Kemampuan menggunakan kedua kaki dan fleksibilitas taktis ini akan memungkinkan Flick untuk mengisi dua posisi dengan satu pemain, faktor penting bagi skuad yang seringkali kekurangan pemain karena cedera.
Laporan dari Sky Sport menunjukkan bahwa meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, minat tersebut cukup nyata. Pemandu bakat Barcelona telah memantau penampilan Ryerson sepanjang musim ini. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, masih harus dilihat apakah juara bertahan Spanyol itu akan menguji Dortmund.
