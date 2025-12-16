Jules Kounde Masuk Radar Manchester City, Barcelona Incar Bintang Borussia Dortmund Ini

Ryerson mewakili solusi yang berpotensi hemat biaya bagi Barcelona. Tidak seperti target-target terkenal lainnya yang akan dipatok dengan biaya transfer yang sangat tinggi, bek sayap tersebut mungkin tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Kontraknya dengan Dortmund berlaku hingga musim panas 2028, tetapi laporan tersebut menyatakan bahwa Dortmund tidak mematok harga yang sangat tinggi.

Dortmund kemungkinan enggan kehilangan pemain yang digambarkan sebagai "pahlawan" oleh Yellow Wall karena komitmen dan semangat juangnya. Ryerson berperan penting dalam perjalanan klub ke final Liga Champions pada musim 2023/24, membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan di panggung terbesar sepakbola Eropa. Namun, daya tarik bermain untuk Barcelona, ditambah dengan kesempatan untuk bekerja di bawah manajer sekaliber Flick, bisa jadi sulit untuk ditolak oleh sang pemain.

Salah satu faktor kunci yang mendorong minat tersebut adalah kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi. Meskipun utamanya sebagai bek kanan, ia sering ditempatkan sebagai bek kiri selama waktunya di Jerman. Kemampuan menggunakan kedua kaki dan fleksibilitas taktis ini akan memungkinkan Flick untuk mengisi dua posisi dengan satu pemain, faktor penting bagi skuad yang seringkali kekurangan pemain karena cedera.

Laporan dari Sky Sport menunjukkan bahwa meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, minat tersebut cukup nyata. Pemandu bakat Barcelona telah memantau penampilan Ryerson sepanjang musim ini. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, masih harus dilihat apakah juara bertahan Spanyol itu akan menguji Dortmund.