Jujur, Jude Bellingham menyalahkan dirinya sendiri atas skor tipis saat Real Madrid menyingkirkan Inter

Madrid memulai upaya terbaru mereka untuk meraih kejayaan Eropa dengan kemenangan susah payah 2-1 atas Inter di Santiago Bernabeu, tetapi sorotan utama setelah pertandingan justru didominasi pengakuan blak-blakan Bellingham. Gelandang itu tampil berpengaruh sepanjang laga, tetapi ketidakmampuannya mencetak gol sangat membebaninya saat ia berbicara kepada media setelah peluit akhir. Sementara banyak pemain akan berfokus pada hasil kolektif, mantan bintang Borussia Dortmund itu justru menyoroti peluang-peluang yang ia sia-siakan di lapangan.

"Ada momen-momen ketika kami harus menderita melawan tim yang sangat bagus," kata Bellingham. "Mereka adalah juara Italia karena suatu alasan, dan ada momen-momen ketika kami membuat mereka menderita, terutama saat serangan balik, ketika kami mengalirkan bola dengan baik. Hal serupa terjadi saat melawan Betis akhir pekan lalu, ketika kami gagal memaksimalkan peluang."

"Hari ini kami seharusnya bisa mengakhiri pertandingan dengan skor yang lebih besar. Kami punya peluang, termasuk saya sendiri, tetapi di Liga Champions akan ada momen-momen sulit. Kami hanya kebobolan satu gol, dan para bek tampil sangat baik, tetapi tim-tim hebat selalu menemukan celah."