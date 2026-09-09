Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jujur, Jude Bellingham menyalahkan dirinya sendiri atas skor tipis saat Real Madrid menyingkirkan Inter
Refleksi diri setelah pertarungan di Eropa
Madrid memulai upaya terbaru mereka untuk meraih kejayaan Eropa dengan kemenangan susah payah 2-1 atas Inter di Santiago Bernabeu, tetapi sorotan utama setelah pertandingan justru didominasi pengakuan blak-blakan Bellingham. Gelandang itu tampil berpengaruh sepanjang laga, tetapi ketidakmampuannya mencetak gol sangat membebaninya saat ia berbicara kepada media setelah peluit akhir. Sementara banyak pemain akan berfokus pada hasil kolektif, mantan bintang Borussia Dortmund itu justru menyoroti peluang-peluang yang ia sia-siakan di lapangan.
"Ada momen-momen ketika kami harus menderita melawan tim yang sangat bagus," kata Bellingham. "Mereka adalah juara Italia karena suatu alasan, dan ada momen-momen ketika kami membuat mereka menderita, terutama saat serangan balik, ketika kami mengalirkan bola dengan baik. Hal serupa terjadi saat melawan Betis akhir pekan lalu, ketika kami gagal memaksimalkan peluang."
"Hari ini kami seharusnya bisa mengakhiri pertandingan dengan skor yang lebih besar. Kami punya peluang, termasuk saya sendiri, tetapi di Liga Champions akan ada momen-momen sulit. Kami hanya kebobolan satu gol, dan para bek tampil sangat baik, tetapi tim-tim hebat selalu menemukan celah."
- Getty Images Sport
Frustrasi atas peluang emas yang terbuang
Gelandang Inggris itu secara khusus mengkritik dua momen tertentu ketika ia merasa seharusnya bisa memastikan kemenangan dalam laga tersebut. Saat berhadapan dengan kiper Inter, Josep Martinez, Bellingham berada dalam posisi emas untuk mencetak gol tetapi gagal memberikan sentuhan akhir, sesuatu yang menurutnya membuat rekan-rekannya berada di bawah tekanan yang tidak perlu pada fase akhir pertandingan. Pemain berusia 23 tahun itu mengakui bahwa ia membuang dua peluang emas dan, meski memuji kiper lawan, ia menolak menjadikannya sebagai alasan atas ketidakmampuannya tampil klinis.
"Saya pikir saya akan mencetak gol. Pada peluang pertama, kiper muncul entah dari mana. Bola jatuh ke saya, dan saya berpikir: 'Ini gol.' Tetapi dia mengulurkan tangan entah dari mana, dan pada peluang kedua saya agak terlambat melihat bola, ada orang-orang menghalangi, saya mencoba mengontrolnya dan melepaskan tendangan dengan cukup baik. Namun sekali lagi, entah dari mana, ada penyelamatan hebat lainnya. Ini membuat frustrasi karena hidup kami akan lebih mudah jika saya mencetak gol, tetapi itulah bagian dari permainan. Di hari lain, peluang-peluang itu akan masuk," kenang Bellingham.
Introspeksi diri tanpa henti
Bellingham kemudian menjelaskan lebih rinci aspek teknis dari peluang-peluang yang ia sia-siakan, khususnya satu kesempatan yang diciptakan oleh Brahim Diaz. Ia mengakui terlalu banyak berpikir dalam situasi tersebut, yang membuat eksekusinya berantakan dan memberi Martinez kesempatan untuk pulih. Tingkat evaluasi diri seperti ini telah menjadi ciri khas masa Bellingham di ibu kota Spanyol, karena ia terus menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri, terlepas dari kompetisi atau skor pertandingan.
"Brahim mencungkil bola dan saya menunggu bola untuk melihatnya, akhirnya bola datang dan kelihatannya agak terlalu tinggi jadi saya berpikir apakah saya harus menyundulnya, tetapi pada akhirnya saya terlalu banyak berpikir dan saya bahkan masih sempat mendapatkan peluang bagus, tetapi kiper kembali dengan sangat baik untuk melakukan penyelamatan. Saya punya dua peluang emas hari ini. Kiper tampil baik, tetapi saya harus memasukkan bola ke gawang," kata Bellingham.
- (C)Getty Images
Pengaruh Mourinho dan menatap ke depan
Di luar penampilan individunya, Bellingham mengungkapkan antusiasmenya bekerja di bawah rezim baru setelah kembalinya Jose Mourinho ke klub. The Special One jelas langsung memberi dampak pada mentalitas skuad, dengan menerapkan sistem pressing tinggi yang berujung pada kedua gol saat melawan Inter. Bagi Bellingham, masa transisi di bawah pengaturan taktik baru bukanlah beban, melainkan sumber motivasi saat tim berusaha semakin padu dalam beberapa bulan ke depan.
"Brilian. Dia dan stafnya luar biasa dalam menetapkan standar di dalam dan luar lapangan. Dalam hal nilai-nilai seperti apa yang dia inginkan dari timnya. Kami memahami apa yang dia inginkan, dan semua orang berada di... Kami sangat paham bagaimana dia ingin timnya bermain. Hari ini, kami melihat nilai-nilai yang dia tanamkan itu. Pada kedua gol, pressing tinggi itu. Ada banyak hal positif, tetapi juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan itu normal karena ada pelatih baru dan tim baru. Saya menikmati hal-hal baik dan area yang perlu ditingkatkan," pungkasnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami