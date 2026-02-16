Getty
Jude Bellingham mengungkapkan atlet yang mengejutkan yang ingin dia tukar peran dengannya dan menyebut pemain yang menurutnya tidak mendapatkan pengakuan yang cukup
Pertukaran olahraga potensial Bellingham
Bellingham berbicara dengan halaman Instagram Laureus Sport dan ditanya dengan siapa dia akan menukar tempat jika bisa, dengan syarat bahwa orang tersebut harus seorang atlet dari cabang olahraga yang berbeda dari sepak bola.
Bellingham memilih bintang kriket Inggris Ben Stokes, dan dia juga menyebut Jordan Henderson, mantan kapten Liverpool, sebagai pemain yang tidak mendapatkan pengakuan yang pantas.
Mantan bintang Borussia Dortmund itu juga menyebutkan penyesalan terbesar dalam karier sepak bolanya: Gagal memenangkan gelar Bundesliga pada hari terakhir musim, saat masih bermain di Signal Iduna Park.
Masalah cedera Bellingham
Bellingham menghadapi perlombaan melawan waktu untuk pulih dari cedera otot paha belakangnya agar bisa tampil di Piala Dunia 2026.
Manajer Three Lions, Tuchel - yang telah menandatangani kontrak baru - mengatakan saat ditanya tentang Bellingham dalam undian UEFA Nations League: “Klub [Real Madrid] sedikit lebih berhati-hati dalam memperkirakan waktu pemulihannya. Jude sedang berusaha keras, dan seperti yang kita ketahui, dia sangat tekun dan profesional.
“Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan kami pada Maret. Tentu saja kami tetap berkomunikasi, itu hal yang wajar, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya... Apa pun yang bisa kami lakukan untuknya, kami akan membantu dan mendukungnya. Ini adalah perlombaan melawan waktu.”
Pelatih asal Jerman itu melanjutkan, dengan pertandingan di Wembley pada Maret memberi dia kesempatan untuk melihat para pemain yang berada di pinggiran skuadnya: “Secara pribadi, saya optimis [tentang kebugaran Bellingham]. Tapi saya tidak yakin.”
Persaingan untuk tempat-tempat semakin memanas dengan Inggris.
Bellingham menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempatnya di starting XI Tuchel, dengan pemain seperti Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White semua bersaing untuk posisi No.10.
Mantan striker Inggris Michael Owen telah berbicara kepada GOAL tentang persaingan untuk posisi playmaker dalam skuad Three Lions dan bagaimana Tuchel bisa memasukkan lebih dari satu pemain kreatif ke dalam starting XI-nya: “Saya kira Morgan Rogers sepertinya menjadi favorit - dia sepertinya menjadi favorit Tuchel belakangan ini. Dia sepertinya menyukainya.
“Saya akan menempatkan Jude Bellingham jika dia fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak tergantung pada apakah Tuchel memindahkan salah satu dari posisi No.10 ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkannya.
“Apakah ada pemain yang jelas di sisi kiri yang akan menjadi starter? Ada beberapa kandidat. Jika dua dari gelandang serang ini bermain dengan sangat baik, apakah dia bisa memindahkan seseorang ke sisi kiri?
“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik mereka, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan berikutnya Real Madrid akan melawan Benfica di babak playoff Liga Champions pada pertengahan pekan, namun Bellingham tidak akan fit untuk bermain dalam pertandingan tersebut.
Inggris diperkirakan akan memanggil Bellingham terlepas dari apakah dia ikut dalam pertandingan internasional Maret atau tidak, karena dia memiliki cukup prestasi untuk membenarkan pemanggilannya. The Three Lions memiliki dua pertandingan di Florida yang akan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kompetisi turnamen, sebelum mereka berjuang untuk gelar Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni.
