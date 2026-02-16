Jude Bellingham mengungkapkan atlet yang mengejutkan yang ingin dia tukar peran dengannya dan menyebut pemain yang menurutnya tidak mendapatkan pengakuan yang cukup

Bellingham menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempatnya di starting XI Tuchel, dengan pemain seperti Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White semua bersaing untuk posisi No.10.

Mantan striker Inggris Michael Owen telah berbicara kepada GOAL tentang persaingan untuk posisi playmaker dalam skuad Three Lions dan bagaimana Tuchel bisa memasukkan lebih dari satu pemain kreatif ke dalam starting XI-nya: “Saya kira Morgan Rogers sepertinya menjadi favorit - dia sepertinya menjadi favorit Tuchel belakangan ini. Dia sepertinya menyukainya.

“Saya akan menempatkan Jude Bellingham jika dia fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak tergantung pada apakah Tuchel memindahkan salah satu dari posisi No.10 ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkannya.

“Apakah ada pemain yang jelas di sisi kiri yang akan menjadi starter? Ada beberapa kandidat. Jika dua dari gelandang serang ini bermain dengan sangat baik, apakah dia bisa memindahkan seseorang ke sisi kiri?

“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik mereka, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”