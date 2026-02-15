Getty/Instagram
Jude Bellingham mengajak pacarnya, Ashlyn Castro, dalam kencan Hari Valentine ke Real Madrid, sementara bintang yang cedera itu membawa model WAG ke Bernabeu
Bellingham dan Castro menyaksikan Real Madrid dengan mudah meraih kemenangan.
Bellingham tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyaksikan Los Blancos meraih kemenangan kandang yang meyakinkan, hasil yang memperpanjang rekor kemenangan beruntun Real Madrid di liga menjadi delapan pertandingan. Gonzalo Garcia membawa Madrid unggul hanya lima menit setelah kick-off, namun Real Sociedad menyamakan kedudukan pada menit ke-21 saat Mikel Oyarzabal mencetak gol dari titik penalti melewati Thibaut Courtois.
La Real hanya mampu mempertahankan kedudukan imbang selama empat menit sebelum Vinicius Junior membawa tim Alvaro Arbeloa kembali unggul di pertengahan babak pertama. Federico Valverde menggandakan keunggulan Real Madrid pada menit ke-30, sebelum Vinicius Junior mencetak gol keduanya dan gol keempat Real Madrid tak lama setelah babak kedua dimulai.
Kemenangan ini tidak hanya membuat Real Madrid menyalip rival Barcelona sebelum pertandingan mereka melawan Girona pada Senin malam, tetapi juga membuat keduanya melakukan penampilan publik bersama yang jarang terjadi.
Bellingham dan Castro telah menjaga hubungan mereka dengan rapat sejak mengumumkannya pada Januari. Model Amerika Castro, yang berusia 28 tahun pada Desember, dan Bellingham pertama kali bertemu setelah bertukar pesan di Instagram.
Bellingham bersiap untuk tampil prima dalam pertandingan internasional bulan Maret.
Bellingham sedang berlomba dengan waktu untuk pulih tepat waktu guna mengikuti laga persahabatan Inggris menjelang Piala Dunia melawan Uruguay dan Jepang bulan depan, sementara pemain berusia 22 tahun ini berusaha membuktikan kebugarannya menjelang turnamen besar di Amerika Utara.
Gelandang tersebut awalnya diperkirakan hanya akan absen selama empat minggu akibat cedera otot paha, namun hasil pemindaian menunjukkan keparahan cedera tersebut, sehingga ia akan absen selama enam hingga delapan minggu. Pelatih Inggris Thomas Tuchel, yang baru saja menandatangani kontrak baru hingga Euro 2028, ditanya tentang kondisi kebugaran Bellingham setelah hasil imbang Inggris di UEFA Nations League pekan lalu.
"Klub sedikit lebih berhati-hati dalam memperkirakan waktu pemulihannya," kata manajer Inggris itu. "Jude sedang berusaha keras, dan seperti yang kita ketahui, dia sangat tekun dan profesional. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan kami pada Maret. Tentu saja kami tetap berkomunikasi, itu hal yang wajar, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Apa pun yang bisa kami lakukan untuknya, kami akan membantu dan mendukungnya. Ini sedikit seperti perlombaan melawan waktu."
Dan ketika ditanya apakah Bellingham akan fit untuk pertandingan bulan depan, Tuchel mengatakan: "Secara pribadi, saya optimis, tapi saya tidak yakin."
Musim yang tidak konsisten Bellingham
Bellingham telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi klub dan negaranya sejak debutnya pada 2019. Gelandang ini kemudian pindah ke Borussia Dortmund pada 2020 dan kemudian ke Real Madrid pada 2023, di mana ia telah mencetak 44 gol dalam 128 penampilan.
Namun, Bellingham hanya tampil sebagai starter dalam 15 pertandingan liga musim ini setelah menjalani operasi bahu pasca Piala Dunia Klub. Hal itu berarti pemain muda tersebut baru melakukan debut starternya di liga musim ini pada kekalahan 5-2 Madrid derby melawan rival Atletico pada akhir September.
Real Madrid menghadapi jadwal yang padat.
Bellingham akan absen dalam serangkaian pertandingan krusial Real Madrid menjelang jeda internasional bulan depan. Memang, tim Spanyol itu akan kembali berhadapan dengan Benfica dalam leg pertama playoff Liga Champions pada Selasa malam.
Kiper Benfica, Anatoliy Trubin, terkenal mencetak gol sundulan pada menit ke-98 dalam kemenangan 4-2 atas Real Madrid di fase grup Liga Champions bulan lalu. Gol tersebut membuat tim Liga Portugal itu masuk ke zona playoff menggantikan Marseille, sementara Los Blancos gagal finis di delapan besar.
Tim Arbeloa kemudian akan bertandang ke Osasuna pada akhir pekan depan sebelum pertandingan leg kedua melawan Benfica untuk menutup bulan Februari. Real Madrid dijadwalkan bermain melawan Getafe, Celta Vigo, Elche, dan Atletico Madrid pada bulan Maret sebelum jeda internasional berikutnya.
Namun, Real Madrid juga akan memiliki dua pertandingan babak 16 besar Liga Champions jika mereka mengalahkan Benfica, di mana mereka akan menghadapi Sporting CP atau Manchester City jika mereka lolos.
