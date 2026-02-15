Jude Bellingham mengajak pacarnya, Ashlyn Castro, dalam kencan Hari Valentine ke Real Madrid, sementara bintang yang cedera itu membawa model WAG ke Bernabeu

Bellingham tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyaksikan Los Blancos meraih kemenangan kandang yang meyakinkan, hasil yang memperpanjang rekor kemenangan beruntun Real Madrid di liga menjadi delapan pertandingan. Gonzalo Garcia membawa Madrid unggul hanya lima menit setelah kick-off, namun Real Sociedad menyamakan kedudukan pada menit ke-21 saat Mikel Oyarzabal mencetak gol dari titik penalti melewati Thibaut Courtois.

La Real hanya mampu mempertahankan kedudukan imbang selama empat menit sebelum Vinicius Junior membawa tim Alvaro Arbeloa kembali unggul di pertengahan babak pertama. Federico Valverde menggandakan keunggulan Real Madrid pada menit ke-30, sebelum Vinicius Junior mencetak gol keduanya dan gol keempat Real Madrid tak lama setelah babak kedua dimulai.

Kemenangan ini tidak hanya membuat Real Madrid menyalip rival Barcelona sebelum pertandingan mereka melawan Girona pada Senin malam, tetapi juga membuat keduanya melakukan penampilan publik bersama yang jarang terjadi.

Bellingham dan Castro telah menjaga hubungan mereka dengan rapat sejak mengumumkannya pada Januari. Model Amerika Castro, yang berusia 28 tahun pada Desember, dan Bellingham pertama kali bertemu setelah bertukar pesan di Instagram.