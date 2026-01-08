Xabi Alonso yang mengambil alih kendali di Santiago Bernabeu setelah kepergian Carlo Ancelotti pada musim panas, berada di bawah pengawasan ketat dalam beberapa pekan terakhir. Meski memiliki skuad yang diperkuat barisan pemain seperti Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Bellingham sendiri, tim tersebut mengalami periode performa yang kurang stabil, sehingga memungkinkan rivalnya, Barcelona, memperlebar jarak di puncak klasemen La Liga. Rumor di ibu kota Spanyol mengisyaratkan adanya gesekan antara manajer dan sejumlah pemain kunci, terutama mengenai keputusan taktis dan pergantian pemain.

Namun, Jude Bellingham dengan tegas membantah anggapan tersebut, serta menggambarkan tim yang kompak dan sepenuhnya percaya pada metode Alonso.

“Ketika keadaan tidak berjalan baik, banyak masalah yang dibuat-buat,” kata Bellingham menanggapi hiruk-pikuk media. “Kami tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang ganti. Dari luar, hal itu dilihat dari perspektif lain. Kami semua bersama pelatih, tidak ada perdebatan.”

Dia menggambarkan mantan bos Bayer Leverkusen itu sebagai sosok yang membangkitkan semangat di balik layar, bukan sosok yang memecah belah seperti digambarkan di media.

“Dia sangat positif, dia memberikan pengaruh yang sangat positif dan kami sedang berupaya untuk meningkatkan performa,” tambah Bellingham. “Kami semua mendukung pelatih sampai mati.”