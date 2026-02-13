Getty
Jude Bellingham dalam 'perlombaan melawan waktu' saat manajer Inggris Thomas Tuchel memberikan pembaruan tentang bintang Real Madrid yang cedera
Operasi bahu & masalah otot hamstring: Masalah kebugaran Bellingham
Bellingham absen dalam pertandingan-pertandingan Inggris pada awal musim 2025-26 setelah menjalani operasi bahu pada musim panas lalu. Keputusan tersebut diambil untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah lama diderita, memungkinkan pemain berusia 22 tahun yang energik ini untuk merasa nyaman kembali dengan tubuhnya.
Hal itu terlihat saat ia tampil di laga La Liga dan Liga Champions, dengan Bellingham menunjukkan performa yang semakin baik saat Real Madrid mengejar gelar-gelar besar di dalam dan luar negeri.
Namun, kemajuan tersebut terhenti secara tiba-tiba pada 1 Februari saat ia hanya bermain kurang dari 10 menit dalam laga Liga melawan Rayo Vallecano. Bellingham terpaksa meninggalkan lapangan sambil menangis setelah memegang kakinya dan terjatuh ke rumput.
Awalnya diperkirakan bahwa seorang 'Galactico' di Santiago Bernabeu hanya akan absen sekitar lima minggu, yang bisa membuatnya masuk dalam pertimbangan untuk pemanggilan tim nasional pada Maret. Laporan di Spanyol kini menyarankan bahwa Bellingham bisa absen selama beberapa bulan.
Tuchel memberikan pembaruan tentang cedera Bellingham.
Tuchel mengakui bahwa ia mungkin tidak akan memiliki sosok kunci saat Inggris menghadapi Uruguay dan Jepang, dalam pertandingan terakhir mereka sebelum skuad Piala Dunia diumumkan.
Manajer Three Lions, Tuchel - yang telah menandatangani kontrak baru - mengatakan saat ditanya tentang Bellingham dalam undian UEFA Nations League: “Klub [Real Madrid] sedikit lebih berhati-hati dalam memperkirakan waktu pemulihannya. Jude sedang berusaha keras, dan seperti yang kita ketahui, dia sangat tekun dan profesional.
“Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan kami pada Maret. Tentu saja kami tetap berkomunikasi, itu hal yang wajar, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya... Apa pun yang bisa kami lakukan untuknya, kami akan membantu dan mendukungnya. Ini sedikit seperti perlombaan melawan waktu.”
Pelatih asal Jerman itu melanjutkan, dengan pertandingan di Wembley pada Maret memberi dia kesempatan untuk melihat para pemain yang berada di pinggiran skuadnya: “Secara pribadi, saya optimis [tentang kebugaran Bellingham]. Tapi saya tidak yakin.”
Siapa yang akan menjadi pemenang dalam persaingan untuk posisi No.10 di tim Inggris?
Bellingham menambah jumlah penampilannya di level senior internasional menjadi 46 saat bermain untuk Inggris dalam laga melawan Serbia dan Albania pada November. Ia menghadapi persaingan ketat untuk posisi No.10 dari pemain seperti Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White.
Mantan striker Inggris Michael Owen telah berbicara kepada GOAL tentang persaingan untuk posisi playmaker dalam skuad Three Lions dan bagaimana Tuchel dapat memasukkan lebih dari satu pemain kreatif ke dalam starting XI-nya: “Saya kira Morgan Rogers tampaknya menjadi favorit - dia tampaknya menjadi favorit Tuchel belakangan ini. Dia tampaknya menyukainya.
“Saya akan mencari tempat untuk Jude Bellingham jika dia fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak tergantung pada apakah Tuchel memindahkan salah satu dari 10 pemain itu ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkan mereka.
“Apakah ada pemain yang jelas di sisi kiri yang akan menjadi starter? Ada beberapa kandidat. Jika dua dari gelandang serang ini bermain dengan sangat baik, apakah dia bisa memindahkan seseorang ke sisi kiri?
“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik mereka, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”
Jadwal pertandingan Inggris: Pertandingan pembuka Piala Dunia pada 17 Juni
Inggris diperkirakan akan memanggil Bellingham terlepas dari apakah dia akan ikut dalam pertandingan internasional Maret atau tidak, karena dia memiliki cukup prestasi untuk membenarkan panggilan tersebut. The Three Lions memiliki dua pertandingan di Florida yang akan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kompetisi turnamen, sebelum mereka berjuang untuk meraih gelar Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni.
