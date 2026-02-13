Jude Bellingham dalam 'perlombaan melawan waktu' saat manajer Inggris Thomas Tuchel memberikan pembaruan tentang bintang Real Madrid yang cedera

Bellingham absen dalam pertandingan-pertandingan Inggris pada awal musim 2025-26 setelah menjalani operasi bahu pada musim panas lalu. Keputusan tersebut diambil untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah lama diderita, memungkinkan pemain berusia 22 tahun yang energik ini untuk merasa nyaman kembali dengan tubuhnya.

Hal itu terlihat saat ia tampil di laga La Liga dan Liga Champions, dengan Bellingham menunjukkan performa yang semakin baik saat Real Madrid mengejar gelar-gelar besar di dalam dan luar negeri.

Namun, kemajuan tersebut terhenti secara tiba-tiba pada 1 Februari saat ia hanya bermain kurang dari 10 menit dalam laga Liga melawan Rayo Vallecano. Bellingham terpaksa meninggalkan lapangan sambil menangis setelah memegang kakinya dan terjatuh ke rumput.

Awalnya diperkirakan bahwa seorang 'Galactico' di Santiago Bernabeu hanya akan absen sekitar lima minggu, yang bisa membuatnya masuk dalam pertimbangan untuk pemanggilan tim nasional pada Maret. Laporan di Spanyol kini menyarankan bahwa Bellingham bisa absen selama beberapa bulan.