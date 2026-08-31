Pada musim lalu, Basem Al-Areeni, penyerang Al-Taawoun, menjadi pencetak gol terbanyak Liga Joy Elite di musim pertamanya setelah mencetak 20 gol, meskipun timnya tersingkir di babak perempat final.
Dengan promosinya Al-Areeni ke tim utama, Al-Taawoun harus menemukan penyerang baru untuk menggantikannya, dan tampaknya Youssef Al-Salem telah meraih kehormatan itu dengan cepat.
Al-Salem membawa Al-Taawoun meraih kemenangan pada dua pertandingan pertama, setelah mencetak dua gol kemenangan atas Al-Najma dengan skor 2-0 pada pekan pertama, kemudian mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Al-Orobah pada pekan kedua.
Pengganti Al-Areeni ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menggunakan kaki kirinya, bahkan saat melepaskan tembakan dari jarak jauh, seperti yang terjadi pada gol keduanya melawan Al-Najma.
Penyerang Al-Taawoun ini tampil gemilang secara individu, dan menempati peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Joy Elite setelah dua pekan berjalan, dengan koleksi 3 gol, sama dengan Turki Al-Ghamil, terpaut dua gol di belakang Mohammed Al-Issa, dan satu gol di belakang En-Nesyri dan Ziyad Aba.
Begitu pula di level tim, Youssef Al-Salem tetap menjadi sosok yang paling berpengaruh bagi timnya, di mana ia mencetak 100% gol Al-Taawoun, sehingga membawa timnya menempati peringkat keempat pada klasemen dengan koleksi 6 poin, terpaut selisih gol di belakang Al-Ettifaq, Al-Ahli, dan Al-Hilal.