Bintang utamanya tentu saja adalah Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq, yang mampu mencetak 5 gol dalam dua pekan pertama, sehingga memuncaki daftar top skor Liga Joy untuk Elite lebih awal.

Al-Issa mencetak 4 gol (super hat-trick) dalam kemenangan besar Al-Ettifaq atas Al-Tadhamon dengan skor 10-1 pada pekan pertama, sebelum mencetak satu gol lagi dalam kemenangan atas Damac dengan skor 2-0 pada pekan kedua.

Penyerang Arab Saudi itu berhasil mencuri perhatian dari rekan setimnya, top skor lainnya, Jalal Al-Salem, yang merupakan salah satu bintang paling menonjol musim lalu di Liga Joy untuk Elite, ketika ia bersaing ketat dengan Bassam Al-Areeni, penyerang Al-Taawoun, memperebutkan gelar top skor, sebelum akhirnya kalah.

Gol-gol menentukan dari Al-Issa menempatkan Al-Ettifaq di puncak Liga Arab Saudi U-21 dengan poin sempurna (6 poin), unggul selisih gol atas Al-Ahli, Al-Hilal, dan Al-Taawoun.

Pemilik kaus nomor 9 itu harus melanjutkan penampilan gemilangnya pada pekan-pekan mendatang, demi menuliskan namanya dalam sejarah, sebagai top skor di musim kedua Liga Joy untuk Elite, dan sebagai penyerang masa depan Al-Ettifaq serta timnas Arab Saudi.