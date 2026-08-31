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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

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Joy League Elite: Top skor dan dua pesaingnya memuncaki daftar 5 bintang terbaik di Agustus

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21
Al Ettifaq U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Taawoun U21
Arab Saudi

Bulan pertama telah usai dan sejumlah bakat muncul bersamanya: kenali yang paling menonjol

Bulan pertama dari musim baru kompetisi Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) telah berakhir, dan pada penghujungnya bermunculan sejumlah bakat yang berhasil menonjolkan diri di hadapan semua orang melalui penampilan istimewa yang mereka tunjukkan.

Selama bulan Agustus lalu, digelar dua pekan pertama pada musim baru Liga Joy Elite, di mana para pemain bersaing untuk menampilkan kemampuan mereka dengan cara terbaik yang mungkin, di seluruh posisi lapangan.

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  • Mohammed Al-Aissa, top skor Liga Elite Joye

    Bintang utamanya tentu saja adalah Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq, yang mampu mencetak 5 gol dalam dua pekan pertama, sehingga memuncaki daftar top skor Liga Joy untuk Elite lebih awal.

    Al-Issa mencetak 4 gol (super hat-trick) dalam kemenangan besar Al-Ettifaq atas Al-Tadhamon dengan skor 10-1 pada pekan pertama, sebelum mencetak satu gol lagi dalam kemenangan atas Damac dengan skor 2-0 pada pekan kedua.

    Penyerang Arab Saudi itu berhasil mencuri perhatian dari rekan setimnya, top skor lainnya, Jalal Al-Salem, yang merupakan salah satu bintang paling menonjol musim lalu di Liga Joy untuk Elite, ketika ia bersaing ketat dengan Bassam Al-Areeni, penyerang Al-Taawoun, memperebutkan gelar top skor, sebelum akhirnya kalah.

    Gol-gol menentukan dari Al-Issa menempatkan Al-Ettifaq di puncak Liga Arab Saudi U-21 dengan poin sempurna (6 poin), unggul selisih gol atas Al-Ahli, Al-Hilal, dan Al-Taawoun.

    Pemilik kaus nomor 9 itu harus melanjutkan penampilan gemilangnya pada pekan-pekan mendatang, demi menuliskan namanya dalam sejarah, sebagai top skor di musim kedua Liga Joy untuk Elite, dan sebagai penyerang masa depan Al-Ettifaq serta timnas Arab Saudi.

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  • Ziyad Aba, Permata Al-Ahli

    Namun, mimpi Al-Essa akan berbenturan dengan para pesaing kuat, terutama Ziyad Aba, sayap Al-Ahli, yang juga tampil gemilang dalam dua giornata pertama Liga Jawwy untuk Elite, hingga layak menyandang gelar pemain terbaik kedua bulan Agustus.

    Ziyad Aba mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Al-Feiha dengan skor 3-1 pada giornata pertama, sebelum mencetak satu gol lagi dalam kemenangan atas Al-Fateh dengan skor 2-1 pada giornata kedua.

    Empat gol tersebut menempatkan sayap kidal asal Saudi itu di posisi kedua daftar pencetak gol Liga Jawwy untuk Elite setelah dua giornata pertama berlalu, terpaut satu gol saja di belakang Mohammed Al-Essa, bintang Al-Ettifaq.

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    Berkat gol-gol yang berpengaruh dan menentukan itu, Al-Ahli menempati posisi kedua dalam klasemen Liga Saudi U-21 setelah dua giornata pertama berlalu, dengan koleksi 6 poin, terpaut selisih gol di belakang Al-Ettifaq.

    Aba menjadi pemain terbaik kedua bulan Agustus bukan hanya karena gol-gol yang ia cetak, tetapi juga karena cara ia mencetak gol-gol tersebut, yang mencerminkan skill individu yang luar biasa serta kemampuan menembak yang dahsyat.

  • Jefferson Ramos, pemain asing terbaik

    Adapun pemain asal Tanjung Verde, Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh, layak menempati peringkat ketiga berkat penampilan gemilangnya pada awal musim ini, sebagai kelanjutan dari performa menawannya yang menarik perhatian sepanjang musim lalu.

    Pemain yang terkenal dengan sebutan "En Ras" itu mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Al-Ansar dengan skor telak 6-0 pada pekan pertama, sebelum mencetak satu gol lagi dalam kekalahan 1-2 dari Al-Ahli pada pekan kedua.

    Meski Al-Fateh kalah dalam laga keduanya melawan Al-Ahli, Ramos mampu mempertahankan posisinya sebagai runner-up daftar top skor Liga Saudi U-21 setelah dua pekan pertama dengan koleksi 4 gol, sama dengan Ziyad Aba, dan selisih satu gol di belakang Mohammed Al-Issa.

    En Ras melanjutkan penampilan gemilangnya sejak akhir musim lalu, ketika ia mencetak 6 gol di babak-babak gugur, dan meninggalkan jejaknya di seluruh babak mulai dari play-off perempat final, kecuali pada laga final yang timnya kalah dari Al-Hazem.

    Jefferson Ramos dianggap sebagai pemain asing paling menonjol di Liga JOI Elite sejak musim lalu, dan hal itu tampaknya akan terulang pada musim baru ini.

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  • Turki Al-Ghamil: Kejutan dari Al-Hilal

    Adapun peringkat keempat menjadi milik Turki Al-Ghamil, penyerang Al-Hilal, yang mencuri perhatian dengan begitu kuat pada dua pekan pertama musim baru turnamen Liga Jaww Elite.

    Al-Ghamil mencetak dua gol dalam kemenangan atas Al-Faisaly dengan skor 2-1 pada pekan pertama, sebelum ia mencetak satu gol lagi dalam kemenangan atas Al-Kholood dengan dua gol tanpa balas pada pekan kedua.

    Yang menarik, gol-gol Al-Ghamil menunjukkan variasi yang besar, di mana ia mencetak satu gol dengan kaki kirinya setelah pergerakan istimewa di depan gawang yang kosong, gol lain dengan kaki kanan setelah menekan pemain bertahan dan merebut bola darinya, lalu gol ketiga dari tendangan penalti yang dieksekusinya dengan cemerlang.

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    Ketiga gol penyerang muda Saudi itu menempatkannya di peringkat keempat daftar pencetak gol terbanyak, dengan selisih dua gol di belakang Mohammed Al-Aissa, dan satu gol di belakang masing-masing Jefferson Ramos dan Ziyad Aba.

    Tampaknya pemain berusia 21 tahun ini akan menjadi taruhan baru bagi pelatih Mohammed Al-Shalhoub selama musim baru, setelah beberapa pemain bersinar di posisi ini pada musim lalu, dan yang terdepan di antara mereka adalah pemain Tunisia Louay Al-Obaidi.

  • Youssef Al-Salem: Penerus sang top skorer

    Pada musim lalu, Basem Al-Areeni, penyerang Al-Taawoun, menjadi pencetak gol terbanyak Liga Joy Elite di musim pertamanya setelah mencetak 20 gol, meskipun timnya tersingkir di babak perempat final.

    Dengan promosinya Al-Areeni ke tim utama, Al-Taawoun harus menemukan penyerang baru untuk menggantikannya, dan tampaknya Youssef Al-Salem telah meraih kehormatan itu dengan cepat.

    Al-Salem membawa Al-Taawoun meraih kemenangan pada dua pertandingan pertama, setelah mencetak dua gol kemenangan atas Al-Najma dengan skor 2-0 pada pekan pertama, kemudian mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Al-Orobah pada pekan kedua.

    Pengganti Al-Areeni ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menggunakan kaki kirinya, bahkan saat melepaskan tembakan dari jarak jauh, seperti yang terjadi pada gol keduanya melawan Al-Najma.

    Penyerang Al-Taawoun ini tampil gemilang secara individu, dan menempati peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Joy Elite setelah dua pekan berjalan, dengan koleksi 3 gol, sama dengan Turki Al-Ghamil, terpaut dua gol di belakang Mohammed Al-Issa, dan satu gol di belakang En-Nesyri dan Ziyad Aba.

    Begitu pula di level tim, Youssef Al-Salem tetap menjadi sosok yang paling berpengaruh bagi timnya, di mana ia mencetak 100% gol Al-Taawoun, sehingga membawa timnya menempati peringkat keempat pada klasemen dengan koleksi 6 poin, terpaut selisih gol di belakang Al-Ettifaq, Al-Ahli, dan Al-Hilal.