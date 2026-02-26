Getty/GOAL
"Jose Mourinho sangat marah!" - Carlton Cole membongkar kisah malamnya di klub malam saat di Chelsea dan mengapa Roman Abramovich MENOLAK untuk menjual pemain ke Tottenham
Mourinho merasa kesal saat Chelsea semakin dekat dengan kekalahan.
Sebelum menikmati masa-masa terbaik dalam kariernya sebagai pemain West Ham, Cole pernah bermain untuk Chelsea dan tampil dalam 25 pertandingan Premier League bersama The Blues sebelum hengkang pada 2006. Ia menghabiskan musim 2005-06 di bawah asuhan Mourinho di Stamford Bridge, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi karena persaingan yang ketat untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama.
Mencermati keputusan tersebut, Cole bercerita kepada Adebayo Akinfenwa dalam episode terbaru Beast Mode On Podcast: "Bukan karena saya merasa inferior, saya masih melakukan bagian saya. Dia (Mourinho) pasti terkesan, karena mungkin dia tidak berpikir saya sebagus itu, tapi dia tahu bahwa tanda-tandanya sudah jelas. Saya harus pergi dan melakukan hal saya sekarang. Jika saya lebih tua, mungkin saya bisa tinggal. Saya masih muda, berusaha mencari nafkah.
"Saya tidak hidup dengan benar. Dia juga kesal dengan itu. Dia tidak senang. Saya sering pergi ke klub malam dan segala macam hal."
Ketika ditanya bagaimana Mourinho tahu tentang perilaku di luar lapangan, Cole menambahkan: "Itu tersebar. Pemilik dan sebagainya, mereka punya mata dan telinga di mana-mana. Mereka tahu siapa yang keluar. Mereka tahu. Tidak membantu menjadi muda, melakukan itu, dan mencoba masuk tim utama. Sulit bagi saya untuk memahaminya. Saya terlalu terfokus pada diri sendiri. Saya tidak menghargai profesi saya lagi. Saya masih mendapat uang, tapi hanya bermain-main. Saya fokus pada hal-hal yang salah."
"Ini tidak adil!" - Abramovich tidak akan menyetujui transfer Spurs.
Cole tampil dalam hampir 300 pertandingan di semua kompetisi selama hampir satu dekade di West Ham, namun semuanya bisa saja berakhir sangat berbeda bagi mantan penyerang Inggris tersebut. Seperti yang dia ceritakan kepada Akinfenwa, Cole telah setuju untuk bergabung dengan Tottenham sebelum kesepakatan dengan West Ham terwujud, namun Roman Abramovich secara pribadi campur tangan.
Ia mengatakan: "Sebelum saya berlibur, saya menjalani tes medis di Spurs. Saya ingat sudah menyelesaikan semuanya, hampir menandatangani kontrak, di bawah Martin Jol, [pelatih Tottenham saat itu] Clive Allen ingin merekrut saya karena dia yang ingin bekerja sama dengan saya. Itulah saat saya menerima panggilan telepon dari Abramovich, karena dia mengetahui hal itu. Dia mengatakan kepada saya malam itu bahwa dia tidak melakukan bisnis dengan Spurs. Itulah mengapa saya tidak bergabung dengan Spurs.
"Ingat, sebelum dia membeli Chelsea, dia berencana membeli Spurs. Begini ceritanya, dia naik helikopter ke London karena ingin membeli klub sepak bola. Spurs adalah klub yang menonjol baginya. Dia sudah sepakat untuk membeli Spurs, tapi seseorang di atas mengubah kesepakatan yang sudah disetujui, dan dia berkata: 'Saya tidak bisa berbisnis seperti ini'. Jadi dia berkata kita akan pergi ke Chelsea dan membeli itu [sebagai gantinya], dan itulah saat Ken Bates [mantan pemilik Chelsea] menjualnya."
Menjelaskan kegagalan kesepakatan dengan Spurs secara lebih rinci, Cole menambahkan: "Tottenham kembali ke Chelsea dan berkata: 'Kami ingin potongan harga karena kami menemukan sesuatu di lututnya'. Lalu dia (Abramovich) berkata: 'Tidak, kami tidak akan melakukan kesepakatan dengan Spurs, jadi lebih baik kalian kembali. Aku akan mengirim kalian pinjaman ke CSKA Moscow'.
"Saya marah! Kalian memperlakukan saya dengan tidak adil di sini! Kalian tidak memainkan saya dan tidak membiarkan saya pergi ke tempat yang saya inginkan. Apa yang kita lakukan di sini? Kalian ingin mengirim saya ke Rusia. Jadi saya pergi untuk menenangkan pikiran, ke Sierra Leone, lalu saya mendapat telepon, kami punya tawaran lain untuk Anda, West Ham, dan itu saja. Begitu saya tiba, saya menandatangani kontrak."
Bersantai-santai dengan 50 Cent
Sedikit yang diketahui tentang hubungan Cole dengan 50 Cent, dengan bintang rap Amerika tersebut diperkenalkan kepada mantan striker West Ham melalui seorang teman dan rekan bisnis bersama.
Membahas bagaimana keduanya pertama kali bertemu, Cole mengingat: "Saya sedang mengalami masa sulit dalam hidup saya saat bermain sepak bola. Ada masalah keluarga, masalah agen, dan segala macam hal. Ketika uang terlibat, itu tidak menyenangkan. Ketika Anda tidak berasal dari keluarga kaya, banyak orang kehilangan akal sehatnya. Saya sampai pada titik di mana saya membutuhkan sedikit bantuan ekstra. Saya sedang meninggalkan agen saya saat itu, dan saya diperkenalkan kepada seorang pria bernama Tony. Dia adalah orang yang jujur dan terbuka, tidak semua orang menyukainya.
"Ceritanya, dia berada di industri musik, dia memiliki koneksi dengan 50 Cent. Dia mengurus tur 50 Cent, bekerja dengan banyak perusahaan rekaman. Dia mengurus artis saat mereka datang ke kota. Begitulah saya terhubung. Ketika 50 datang ke kota, saya terhubung dengannya. Setiap kali 50 datang, saya akan menghabiskan waktu bersamanya, pergi ke New York, menghabiskan waktu dengan G-Unit, dan sebagainya. Itu aneh. Seluruh skenario ini dimulai karena saya penggemar. Di rumah saya ada ruang DJ, saya punya poster 50 Cent dan Tupac di mana-mana.
"Kamu tahu tentang hukum tarik-menarik, ketika kamu sangat menyukai sesuatu, itu akan datang padamu. Saya mencintai musik dan 50 sangat populer saat itu. Lloyd Banks, The Game, dan saya berada di sekitarnya. Saya berpikir: 'Ini luar biasa, bagaimana saya bisa terlibat dalam grup ini? Mungkin saya harus berhenti bermain sepak bola!' Ada beberapa kali ketika 50 mengadakan konser, kami akan kembali ke hotel, hanya berbincang-bincang. Dan dia akan memberi kamu nasihat, kata-kata bijak. Dia tidak terlalu tertarik pada [sepak bola] seperti itu. Aku mungkin satu-satunya pemain sepak bola yang dia kenal dengan baik. Itu bukan salah satu di mana dia mengikuti karirku. Aku pikir dia mungkin [datang untuk menontonku bermain] di Upton Park."
