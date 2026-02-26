"Jose Mourinho sangat marah!" - Carlton Cole membongkar kisah malamnya di klub malam saat di Chelsea dan mengapa Roman Abramovich MENOLAK untuk menjual pemain ke Tottenham

Cole tampil dalam hampir 300 pertandingan di semua kompetisi selama hampir satu dekade di West Ham, namun semuanya bisa saja berakhir sangat berbeda bagi mantan penyerang Inggris tersebut. Seperti yang dia ceritakan kepada Akinfenwa, Cole telah setuju untuk bergabung dengan Tottenham sebelum kesepakatan dengan West Ham terwujud, namun Roman Abramovich secara pribadi campur tangan.

Ia mengatakan: "Sebelum saya berlibur, saya menjalani tes medis di Spurs. Saya ingat sudah menyelesaikan semuanya, hampir menandatangani kontrak, di bawah Martin Jol, [pelatih Tottenham saat itu] Clive Allen ingin merekrut saya karena dia yang ingin bekerja sama dengan saya. Itulah saat saya menerima panggilan telepon dari Abramovich, karena dia mengetahui hal itu. Dia mengatakan kepada saya malam itu bahwa dia tidak melakukan bisnis dengan Spurs. Itulah mengapa saya tidak bergabung dengan Spurs.

"Ingat, sebelum dia membeli Chelsea, dia berencana membeli Spurs. Begini ceritanya, dia naik helikopter ke London karena ingin membeli klub sepak bola. Spurs adalah klub yang menonjol baginya. Dia sudah sepakat untuk membeli Spurs, tapi seseorang di atas mengubah kesepakatan yang sudah disetujui, dan dia berkata: 'Saya tidak bisa berbisnis seperti ini'. Jadi dia berkata kita akan pergi ke Chelsea dan membeli itu [sebagai gantinya], dan itulah saat Ken Bates [mantan pemilik Chelsea] menjualnya."

Menjelaskan kegagalan kesepakatan dengan Spurs secara lebih rinci, Cole menambahkan: "Tottenham kembali ke Chelsea dan berkata: 'Kami ingin potongan harga karena kami menemukan sesuatu di lututnya'. Lalu dia (Abramovich) berkata: 'Tidak, kami tidak akan melakukan kesepakatan dengan Spurs, jadi lebih baik kalian kembali. Aku akan mengirim kalian pinjaman ke CSKA Moscow'.

"Saya marah! Kalian memperlakukan saya dengan tidak adil di sini! Kalian tidak memainkan saya dan tidak membiarkan saya pergi ke tempat yang saya inginkan. Apa yang kita lakukan di sini? Kalian ingin mengirim saya ke Rusia. Jadi saya pergi untuk menenangkan pikiran, ke Sierra Leone, lalu saya mendapat telepon, kami punya tawaran lain untuk Anda, West Ham, dan itu saja. Begitu saya tiba, saya menandatangani kontrak."