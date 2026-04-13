Jika tergantung pada José Mourinho, ia akan tetap menjadi pelatih Benfica musim depan, demikian diungkapkan pelatih asal Portugal itu pada Minggu lalu dalam konferensi pers setelah kemenangan atas CD Nacional (2-0). Pelatih berusia 63 tahun itu mengatakan bahwa ia ingin tetap bertahan dan sudah mulai mempersiapkan diri untuk musim mendatang.
José Mourinho mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di Benfica
Mourinho menyatakan bahwa keputusan untuk tetap menjadi pelatih Benfica musim depan tidak ada di tangannya. “Itu sepenuhnya bergantung pada apakah klub ingin saya tetap di sini setelah musim panas.”
Mantan pelatih Real Madrid, Inter, dan Chelsea ini menekankan bahwa ia ingin tetap memimpin klub juara terbanyak Portugal tersebut dan bahwa klub telah memenuhi harapannya. “Keinginan saya untuk tetap di Benfica setidaknya tidak bergantung pada investasi yang dilakukan pada tim.”
Mourinho melanjutkan penjelasannya mengenai rencana persiapan untuk musim mendatang. Karena sebagian besar skuad akan bertolak ke Amerika Utara untuk Piala Dunia, The Special One akan mengincar pemain-pemain dari akademi muda Benfica.
“Saya mencari elit kecil di dalam elit,” kata Mourinho, yang berencana mempercepat promosi kelompok ini ke tim utama. “Saya ingin memastikan tim utama tetap kuat selama jadwal yang padat, karena hal ini akan membantu saya menciptakan kedalaman skuad yang lebih baik.”
Mourinho dipecat dari klub Turki Fenerbahçe musim panas lalu karena gagal lolos ke Liga Champions. Klub tersebut dikalahkan oleh Benfica pada babak play-off, di mana Mourinho kemudian ditunjuk sebagai pelatih pada bulan September.
Benfica saat ini berada di peringkat ketiga Liga Portugal dan tertinggal dua poin dari Sporting Portugal (71), yang menduduki peringkat kedua – serta mendapatkan tiket ke babak kualifikasi Liga Champions. FC Porto asuhan mantan pelatih Ajax, Francesco Farioli, memimpin klasemen liga dengan 76 poin.