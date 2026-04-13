José Mourinho mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di Benfica

Mourinho menyatakan bahwa keputusan untuk tetap menjadi pelatih Benfica musim depan tidak ada di tangannya. “Itu sepenuhnya bergantung pada apakah klub ingin saya tetap di sini setelah musim panas.”

Mantan pelatih Real Madrid, Inter, dan Chelsea ini menekankan bahwa ia ingin tetap memimpin klub juara terbanyak Portugal tersebut dan bahwa klub telah memenuhi harapannya. “Keinginan saya untuk tetap di Benfica setidaknya tidak bergantung pada investasi yang dilakukan pada tim.”