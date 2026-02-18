Goal.com
Jose Mourinho Vinicius Junior racism row GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho mencapai titik terendah: Manajer Benfica mempermalukan dirinya sendiri dengan reaksi yang munafik dan tidak membantu terkait insiden rasisme Vinicius Junior

Apakah Gianluca Prestianni melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius Junior di Estadio da Luz pada Selasa malam? Kita tidak tahu. Setidaknya belum. Dan itu terutama karena pemain Argentina tersebut dengan sengaja menutup mulutnya dengan kaosnya saat berdebat dengan Vinicius setelah secara tak terduga marah karena perayaan gol Vinicius pada menit ke-50 dengan tarian kecil di depan bendera sudut.

Namun, Vinicius segera melaporkan Prestianni kepada wasit, Francois Letexier, yang menghentikan pertandingan selama 10 menit, sementara Kylian Mbappe kemudian mengaku bahwa dia sendiri mendengar winger Benfica itu memanggil rekan setimnya "monkey" sebanyak lima kali.

"Setiap orang boleh punya pendapat, tapi perilaku seperti ini tidak dapat diterima," kata penyerang Prancis itu di zona campuran. "Saya menyebut [Prestianni] rasis karena saya yakin dia memang rasis. Dia mencoba bersembunyi di balik bajunya, tapi wajahnya tidak bisa berbohong.

"Orang seperti ini bukan rekan profesional. Seorang pemain muda tidak boleh bebas mengucapkan hal-hal seperti ini di lapangan sepak bola. Ini masalah besar, dan kita akan lihat apa yang terjadi."

Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan setelah itu bahwa dia sama sekali tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata Vinicius atau Mbappe, tetapi sementara kita menunggu hasil penyelidikan UEFA atas insiden ini, Prestianni harus - suka atau tidak suka - dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan perlu dicatat bahwa dia telah secara terbuka membantah tuduhan yang ditujukan padanya.

"Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vinicius Jr., yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar," tulis pemuda 20 tahun itu di Instagram pada Rabu pagi. " Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun. Dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."

Namun, inilah yang sudah pasti kita ketahui: Manajer Benfica Jose Mourinho adalah seorang hipokrit yang memalukan dirinya sendiri di Lisbon dengan cara entah bagaimana berhasil memperburuk situasi yang sudah buruk.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    'Si Bodoh'

    Setelah kekalahan Roma dari Sevilla dalam final UEFA Cup 2023 di Budapest, Mourinho menunggu di area parkir untuk menyebut wasit pertandingan Anthony Taylor sebagai "sialan memalukan" - yang merupakan cara kasar namun cukup akurat untuk menggambarkan reaksi pelatih Portugal itu terhadap insiden rasisme Vinicius-Prestianni.

    Anda lihat, bagi Mourinho dan banyak orang bodoh lainnya, Vinicius sekali lagi telah menarik perlakuan buruk itu sendiri - yang mewakili titik terendah yang menyedihkan bagi 'Si Bodoh' yang tampaknya tak ada habisnya.

    "Saya bilang padanya - saat kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali. Saat dia berdebat tentang rasisme, saya bilang padanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam," kata pria berusia 63 tahun itu kepada Amazon Prime.

    "Klub ini, yang terakhir kali disebut rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait itu—ini di Benfica. Mereka [Vinicius dan Gianluca Prestianni] memberitahuku hal-hal berbeda. Tapi aku tidak percaya pada satu atau yang lain. Aku ingin menjadi independen.

    "Talenta-talenta ini mampu melakukan hal-hal indah, tapi sayangnya dia [Vinicius Junior] tidak hanya senang mencetak gol yang luar biasa itu. Saat mencetak gol seperti itu, kamu merayakannya dengan cara yang menghormati."

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Logika aneh Mourinho

    Sebenarnya, apa hubungannya status legendaris Eusebio di Estadio da Laz dengan apa yang terjadi pada Selasa malam, itu hanya tebakan belaka. Mungkin Mourinho secara bodoh menyarankan bahwa tidak ada orang yang terkait dengan klub yang mungkin melakukan pelecehan rasial karena tokoh paling terkenal dalam sejarah klub adalah orang kulit hitam.

    Jika itu benar, itu adalah logika yang sangat keliru - karena rasisme, pada dasarnya, adalah hal yang tidak masuk akal, hanyalah kebencian irasional terhadap sesama manusia, biasanya hanya karena warna kulitnya.

    Itulah mengapa kita, di dunia sepak bola, sering disuguhi pemandangan dan suara yang konyol dari pendukung tim yang diisi pemain dari berbagai etnis melakukan pelecehan rasial terhadap lawan.

    Kita mungkin harus bersyukur bahwa Mourinho tidak sampai menyebut Vinicius "seorang pembohong". Dia malah membiarkan Benfica yang melakukannya, dengan memposting video pada dini hari dan berargumen bahwa "gambar-gambar tersebut menunjukkan, mengingat jaraknya, pemain Real Madrid tidak mungkin mendengar apa yang mereka klaim telah mereka dengar."

    Inti yang memalukan dari argumen Mourinho, bagaimanapun, adalah bahwa Vinicius bukanlah korban, melainkan provokator.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-JUSTICE-RACISMAFP

    Narasi yang berbahaya

    Mourinho menyoroti fakta bahwa Selasa bukanlah kali pertama hampir seluruh stadion memboikot Vinicius.

    "Ada yang salah karena hal ini terjadi di setiap stadion," kata pelatih Benfica. "Di stadion mana pun Vinicius bermain, selalu ada sesuatu yang terjadi."

    Jelas, itu tidak benar. Vinicius sama sekali bukan pemain yang disukai oleh semua orang. Sifatnya yang mudah marah dan kecenderungannya untuk diving bukanlah sifat yang menarik.

    Namun, implikasi bahwa dia menimbulkan masalah di mana pun dia pergi salah dalam kedua arti kata tersebut, karena selain tidak benar, hal itu juga mendukung narasi yang sangat berbahaya dan merusak yang telah lama beredar di Spanyol bahwa Vinicius memprovokasi orang untuk melakukan pelecehan rasial.

    Ingat, tarian yang dianggap tidak sopan telah lama digunakan sebagai senjata untuk menyerang Vinicius, yang pada beberapa kesempatan harus berjuang melawan rasisme di La Liga hampir sendirian sambil menanggung ancaman kematian yang berulang kali.

    Sejak September 2022, Pedro Bravo, presiden agen sepak bola Spanyol, secara terkenal mengatakan kepada El Chiringuito pada September 2022, "Ketika kamu mencetak gol, jika ingin menari Samba, pergilah ke sambodromo di Brasil. Kamu harus menghormati lawanmu dan berhenti bertingkah seperti monyet."

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-MAN UTDAFP

    Definisi ironi yang tidak disengaja

    Tentu saja, fakta bahwa Mourinho merasa berhak memberi nasihat kepada Vinicius tentang cara merayakan gol adalah contoh ironi yang tak disengaja.

    Mantan manajer Chelsea, Inter, dan Manchester United ini belum pernah mengalami pelecehan rasial selama karier kepelatihannya, tetapi ketika dia menjadi sasaran fans lawan, dia berulang kali merespons dengan gestur provokatif.

    Mengapa, lalu, boleh bagi Mourinho untuk merespons kemenangan dengan gestur telinga terangkat atau jari di mulut, tetapi tidak boleh bagi Vinicius untuk merayakan gol spektakulernya di Liga Champions dengan anggukan gembira yang merujuk pada warisan Brasilnya?

    Mengapa ada aturan berbeda untuk lari di pinggir lapangan Old Trafford dan pertunjukan samba di Stadion of Light? Mungkin Mourinho akan menjelaskannya kepada kita sebelum pertandingan tandang di Santiago Bernabeu pekan depan, karena akan sangat menarik mendengar lebih banyak tentang perilaku yang dapat diterima dari seorang pria yang pernah menusuk mata pelatih lawan.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Dia membuat kesalahan besar.

    Yang sebenarnya perlu dilakukan Mourinho adalah meminta maaf karena membela hal yang tidak bisa dibela.

    Clarence Seedorf adalah salah satu dari banyak orang yang terkejut dengan pandangan mantan pelatih Madrid tentang peristiwa di Lisbon pada Selasa, tetapi dia berharap itu hanyalah kasus emosi Mourinho yang menguasai dirinya setelah bentrokan kontroversial di mana dia juga dikeluarkan dari lapangan karena menghina wasit.

    "Saya pikir dia membuat kesalahan besar hari ini dengan membenarkan pelecehan rasial," kata legenda Belanda itu di Amazon. "Dia mengatakan bahwa itu boleh saja ketika Vinicius memprovokasi Anda untuk menjadi rasialis - dan saya pikir itu sangat salah.

    "Kita tidak boleh pernah membenarkan pelecehan rasial. Vinicius sudah cukup mengalami perilaku tidak adil dari orang-orang.

    "Saya tahu Mourinho pasti setuju dengan saya, tapi sayangnya, dia mengungkapkannya dengan cara yang kurang tepat, menurut saya."

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    "Rasis, di atas segalanya, adalah pengecut."

    Hal yang menyedihkan adalah, kita tidak sedang menghadapi insiden terisolasi di sini. Vincius Junior sendiri telah menjadi pusat kontroversi rasial dalam terlalu banyak kesempatan - dan bukan karena kesalahannya sendiri.

    Namun, sudah tujuh tahun sejak rekan setim Moise Kean, Leonardo Bonucci, mengatakan bahwa striker tersebut harus menerima 50 persen tanggung jawab atas pelecehan rasial yang diterimanya saat merayakan gol dengan berdiri diam dan teguh di depan penonton Cagliari yang telah meneriakkan ejekan monyet sepanjang pertandingan - yang hanya membuat kita bertanya: apakah ada yang berubah sejak saat itu? Apakah ada pelajaran yang dipetik sama sekali? Adegan memalukan di Lisbon menunjukkan bahwa tidak - karena masih terasa seolah-olah Mourinho dan banyak orang lain masih belum mengerti.

    Ini bukan tentang sifat perayaan. Ini tentang respons yang sama sekali tidak beralasan. Akibatnya, fokus harus beralih dari menyalahkan korban rasisme ke menuntut pelaku.

    Seperti yang ditulis Vinicius sendiri pada Selasa malam, "Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Tapi mereka dilindungi oleh orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka."

    Namun, tanggung jawab untuk akhirnya mengambil tindakan yang memadai tidak hanya jatuh pada UEFA dan otoritas sepak bola lainnya. Ada juga beban yang mungkin lebih penting pada Mourinho dan orang-orang bodoh sejenisnya dalam dunia sepak bola untuk mulai mendukung mereka yang melawan rasisme—bukan langsung menyerang mereka.

