Jose Mourinho mencapai titik terendah: Manajer Benfica mempermalukan dirinya sendiri dengan reaksi yang munafik dan tidak membantu terkait insiden rasisme Vinicius Junior

Namun, Vinicius segera melaporkan Prestianni kepada wasit, Francois Letexier, yang menghentikan pertandingan selama 10 menit, sementara Kylian Mbappe kemudian mengaku bahwa dia sendiri mendengar winger Benfica itu memanggil rekan setimnya "monkey" sebanyak lima kali.

"Setiap orang boleh punya pendapat, tapi perilaku seperti ini tidak dapat diterima," kata penyerang Prancis itu di zona campuran. "Saya menyebut [Prestianni] rasis karena saya yakin dia memang rasis. Dia mencoba bersembunyi di balik bajunya, tapi wajahnya tidak bisa berbohong.

"Orang seperti ini bukan rekan profesional. Seorang pemain muda tidak boleh bebas mengucapkan hal-hal seperti ini di lapangan sepak bola. Ini masalah besar, dan kita akan lihat apa yang terjadi."

Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan setelah itu bahwa dia sama sekali tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata Vinicius atau Mbappe, tetapi sementara kita menunggu hasil penyelidikan UEFA atas insiden ini, Prestianni harus - suka atau tidak suka - dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan perlu dicatat bahwa dia telah secara terbuka membantah tuduhan yang ditujukan padanya.

"Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vinicius Jr., yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar," tulis pemuda 20 tahun itu di Instagram pada Rabu pagi. " Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun. Dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."

Namun, inilah yang sudah pasti kita ketahui: Manajer Benfica Jose Mourinho adalah seorang hipokrit yang memalukan dirinya sendiri di Lisbon dengan cara entah bagaimana berhasil memperburuk situasi yang sudah buruk.