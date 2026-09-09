Perubahan taktik itu membuat Alexander-Arnold berduet dengan Federico Valverde dalam kemenangan 2-1 di Santiago Bernabeu, sebuah langkah yang diperlukan akibat krisis mendadak dalam pemilihan pemain bagi pelatih asal Portugal tersebut. Meski eksperimen itu menghasilkan kemenangan, Mourinho cepat menegaskan bahwa ia tidak berniat menjadikan perubahan posisi itu sebagai bagian permanen dari skema taktiknya di ibu kota Spanyol.

Mourinho menjelaskan dengan tegas di mana ia meyakini kekuatan sejati sang pemain berada, terlepas dari fleksibilitasnya. "Dia pernah bermain di lini tengah bersama Inggris dan Liverpool... tetapi dia bukan gelandang," kata Mourinho. Sang manajer mengakui bahwa pemain itu mengikuti instruksi dengan disiplin selama laga Eropa yang bertensi tinggi tersebut, seraya menambahkan: "Dia bermain sangat baik. Secara taktis, dia memahami dengan sangat baik apa yang perlu dia lakukan. Dia dan Valverde sama-sama bekerja dengan sangat baik di level ini."