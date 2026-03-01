AFP
Jose Mourinho memberi isyarat bahwa ia mungkin akan meninggalkan Benfica dalam sindiran halus terhadap standar wasit Liga Portugal
Mourinho tentang peringkat sebenarnya dan 'virtual'
Berbicara pada hari Minggu menjelang pertandingan timnya melawan Gil Vicente, Mourinho memperkenalkan konsep kontroversial terkait klasemen Liga Portugal. Manajer tersebut menjelaskan bahwa timnya saat ini berjuang di dua dunia paralel: satu ditentukan oleh poin resmi dan yang lain oleh apa yang dia anggap sebagai realitas yang terdistorsi. Saat ini, Benfica menempati posisi ketiga di klasemen dengan 55 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen dalam persaingan yang menurut pelatih kepala telah terganggu oleh faktor eksternal.
Untuk menjelaskan perspektif ini, Mourinho memberikan wawasan langsung tentang taktik motivasinya: "Ada klasifikasi nyata dan virtual. Yang nyata adalah yang penting, tetapi jika kita ingin mempertahankan yang virtual, ada perbedaan mendasar. Yang nyata adalah yang nyata, tetapi sebagai pemimpin sebuah tim, saya harus mempertahankan juga yang virtual, dan itu menjadi motivasi bagi kami. Kami tahu persis apa yang telah terjadi."
Manajer Benfica mengeluarkan peringatan kontrak.
Taktisi legendaris itu tidak hanya berhenti pada pengamatan taktis, melainkan juga mengeluarkan peringatan tegas mengenai masa depannya di klub. Meskipun memiliki kontrak dan rasa cinta terhadap institusi tersebut, ia dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak akan mentolerir apa yang ia anggap sebagai kejuaraan yang terbelah secara permanen. Mourinho menekankan bahwa komitmennya bergantung pada integritas kompetisi, menyiratkan bahwa sifat ganda musim ini telah menguras kesabarannya dan dapat memengaruhi keputusannya untuk tetap di Portugal.
Ia mengatakan: "Saya ingin tetap di Benfica, tetapi dengan kejuaraan yang unik dan tidak ada dua. Saya tidak suka bermain di kejuaraan nyata dan virtual secara bersamaan. Saat ini, kami bermain di dua kejuaraan. Saya ingin menghormati kontrak saya dengan Benfica, dan jika Benfica ingin tetap bersama saya untuk beberapa tahun lagi, saya akan menandatangani tanpa menambahkan satu koma pun, tetapi saya tidak ingin bermain di dua kejuaraan lagi."
Persiapan untuk Tantangan Gil Vicente
Fokus pada tugas yang ada di depan mata, bos menganalisis ancaman yang ditimbulkan oleh Gil Vicente, yang saat ini menempati posisi kelima dengan 40 poin. Ia memuji kerja rekan sejawatnya, Cesar Peixoto, sambil tetap mempertahankan sikapkritisnya terhadap lingkungan wasit. Mourinho menyoroti bahwa meskipun lawan kuat, kekhawatirannya utama tetap pada keadilan pertandingan dan potensi faktor non-olahraga yang dapat memengaruhi hasil akhir di Barcelos.
Dia memberikan pujian tinggi terhadap struktur tim lawan: "Gil Vicente berada di posisi kelima dan telah menjalani musim yang luar biasa. Ada kerja struktural yang hebat, dan 'mister' [Peixoto] telah mampu memaksimalkan pemainnya dan membentuk tim yang hebat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami harap kesulitan itu hanya karena lawan."
Cedera yang mengecewakan bagi The Eagles
Persiapan The Eagles semakin rumit akibat daftar cedera yang terus bertambah, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions. Pelatih mengonfirmasi bahwa Heorhiy Sudakov dan Armindo Bruma absen, dengan Bruma diperkirakan akan absen selama enam minggu. Mourinho juga membahas dilema taktis seputar Dodi Lukebakio, menjelaskan mengapa pemain seperti Petar Ivanovic dimanfaatkan di luar posisi alami mereka untuk menutupi absennya pemain kunci.
Dia menjelaskan kondisi fisik skuadnya secara rinci: "Sudakov cedera saat ke Madrid, dengan peluang sangat kecil untuk bermain. Lukebakio tidak cedera, tetapi berada dalam situasi yang tidak mudah. Di Madrid, dia hanya bisa dimainkan pada 10 menit terakhir pertandingan. Ivanovic masuk untuk menambah kecepatan di sisi kiri, menyerang ruang tersebut lebih agresif, dan menjadi kehadiran tambahan di area tersebut."
