Jose Mourinho memberi isyarat bahwa ia mungkin akan meninggalkan Benfica dalam sindiran halus terhadap standar wasit Liga Portugal

Berbicara pada hari Minggu menjelang pertandingan timnya melawan Gil Vicente, Mourinho memperkenalkan konsep kontroversial terkait klasemen Liga Portugal. Manajer tersebut menjelaskan bahwa timnya saat ini berjuang di dua dunia paralel: satu ditentukan oleh poin resmi dan yang lain oleh apa yang dia anggap sebagai realitas yang terdistorsi. Saat ini, Benfica menempati posisi ketiga di klasemen dengan 55 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen dalam persaingan yang menurut pelatih kepala telah terganggu oleh faktor eksternal.

Untuk menjelaskan perspektif ini, Mourinho memberikan wawasan langsung tentang taktik motivasinya: "Ada klasifikasi nyata dan virtual. Yang nyata adalah yang penting, tetapi jika kita ingin mempertahankan yang virtual, ada perbedaan mendasar. Yang nyata adalah yang nyata, tetapi sebagai pemimpin sebuah tim, saya harus mempertahankan juga yang virtual, dan itu menjadi motivasi bagi kami. Kami tahu persis apa yang telah terjadi."