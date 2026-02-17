Goal.com
Jose Mourinho masih memiliki sedikit keajaiban tersisa - dan kembalinya Real Madrid tidak boleh dikesampingkan, karena manajer Benfica merencanakan kehancuran Real Madrid di Liga Champions

Tidak ada yang bisa menciptakan mentalitas bertahan seperti Jose Mourinho. Benfica hampir secara universal dianggap tidak berdaya saat menjamu Real Madrid di Estadio da Luz pada putaran terakhir fase grup Liga Champions musim ini, setelah kalah dalam lima dari delapan pertandingan pertama mereka, termasuk kekalahan mengejutkan 3-2 di kandang melawan tim kecil Azerbaijan, Qarabag.

Benfica membutuhkan kemenangan yang tak terduga dan hasil lain yang menguntungkan mereka, namun mereka terancam tersingkir secara memalukan di babak awal. Nasib buruk sepertinya sudah tak terelakkan setelah hanya setengah jam, saat Kylian Mbappe membawa Los Blancos unggul. Namun, hanya orang bodoh yang akan meremehkan tim yang dilatih oleh Mourinho.

Benfica melancarkan comeback yang mengesankan untuk memimpin 3-2 menjelang waktu tambahan, namun kabar bahwa mereka masih membutuhkan satu gol lagi untuk lolos ke babak playoff babak gugur berdasarkan selisih gol di atas Napoli dan Pafos mulai tersebar. Madrid kemudian membantu mereka, karena Raul Asencio dan Rodrygo keduanya diusir dari lapangan setelah menerima dua kartu kuning, yang membuka jalan untuk akhir yang luar biasa.

Sepakan bebas dari jarak sekitar 40 yard memberi Benfica kesempatan terakhir, dan bahkan kiper Anatoliy Trubin ikut maju ke depan. Fredrik Aursnes kemudian melepaskan umpan melengkung yang indah, dan benar saja, bola mendarat tepat di kepala Trubin, yang menyundul bola ke gawang, memicu kegembiraan yang luar biasa.

Trubin diserbu oleh rekan-rekannya, dan Mourinho gila di pinggir lapangan, memimpin para pendukung Benfica dalam nyanyian perayaan, sebelum memberikan kenangan berharga kepada seorang anak bola muda dengan memeluknya.

"Gol yang fantastis, gol bersejarah, gol yang hampir membuat seluruh stadion runtuh - dan menurut saya, itu sangat pantas untuk kami," kata manajer Portugal itu setelah situasi mereda. "Saya pikir saya sudah melihat segalanya dalam sepak bola, tapi pada akhirnya, saya belum. Bagi Benfica, mengalahkan Real Madrid adalah prestise yang luar biasa."

Benfica kini menargetkan kemenangan prestisius lainnya, setelah diundi melawan Madrid di babak playoff. Jika mereka berhasil, hal itu akan membuktikan bahwa Mourinho jauh dari selesai sebagai pelatih elit. Hal itu juga mungkin membuka jalan bagi kembalinya yang gemilang ke Bernabeu di musim panas, dengan Real belum mengklarifikasi siapa yang mereka inginkan sebagai pengganti jangka panjang Xabi Alonso.

    'Hidup untuk Benfica'

    Nilai Mourinho telah menurun secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir, hal itu tak bisa dipungkiri. Dulu seorang pemenang trofi berulang kali, ia hanya menambahkan satu trofi ke dalam daftar prestasinya yang gemilang dalam delapan tahun terakhir, yaitu trofi Conference League untuk Roma pada musim 2021-22.

    Periode kepelatihannya di Fenerbahce juga hampir bisa dibilang konyol, karena ia lebih sering menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataannya yang blak-blakan tentang kondisi wasit di Super Lig dan level sepak bola di Turki daripada performa timnya, yang tidak pernah melebihi rata-rata. Bisa dibilang, Mourinho tidak pantas mendapatkan pekerjaan di Benfica, yang merekrutnya setelah memecat Bruno Lage pada September.

    Namun, ada romansa dalam reuni ini. Mourinho memulai karier kepelatihannya di Benfica pada 2000, dan masih memiliki urusan yang belum selesai di klub tersebut, karena ia hanya bertahan 10 pertandingan terakhir kali karena perselisihan dengan presiden klub.

    "Janji ini sangat jelas - saya akan hidup untuk Benfica, untuk misi saya," katanya dalam presentasinya. "Saya bukan hal yang penting - Benfica yang penting." Namun, kata-kata itu sulit untuk dipercaya, karena itu berarti melanggar kebiasaan seumur hidup.

    Masih menimbulkan kontroversi

    Mourinho suka menjadi pusat perhatian dan menikmati mengganggu orang lain, hal yang pernah membantunya di masa lalu. Dia mampu masuk ke dalam pikiran manajer lawan, dan para pemainnya percaya pada filosofi 'kita melawan dunia' yang dia anut. Menanamkan rasa curiga yang terukur meningkatkan rasa persatuan di ruang ganti dan mengalihkan tekanan dari luar.

    Sayangnya, hal itu tidak berkelanjutan. Seiring perkembangan taktik dalam permainan, Mourinho menolak beradaptasi dan menjadi kesal. Hal ini menyebabkan perselisihan internal yang rutin dengan atasan-atasannya dan ledakan emosi publik terhadap siapa pun di skuadnya yang tidak mengikuti arahannya. Itulah alasan utama mengapa dia pada dasarnya tidak pernah bertahan lebih dari tiga musim di klub mana pun (kecuali masa jabatannya pertama di Chelsea, di mana dia memulai musim keempat sebelum dipecat).

    Tidak akan mengejutkan siapa pun bahwa Mourinho terus menimbulkan kontroversi di Benfica musim ini. Dalam pertandingan keduanya kembali di Liga Portugal, Benfica hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang melawan Rio Ave, yang saat itu belum pernah menang. Setelah itu, Mourinho marah pada wasit karena membatalkan gol Benfica di babak pertama, menuduhnya "tidak memiliki kepribadian" sebelum menyebut hasil akhir "sangat tidak adil".

    Setelah kemenangan 2-0 yang kurang meyakinkan atas Atletico CP dari divisi ketiga di putaran keempat Taca de Portugal pada November, Mourinho mengkritik keras "sikap buruk" timnya dan mengatakan dia akan melakukan sembilan pergantian pemain di babak pertama jika diizinkan. Bulan berikutnya, ia kembali menyalahkan wasit setelah hasil imbang 2-2 di liga melawan Braga, mengklaim Benfica mencetak "tiga gol yang jelas" dan bahwa "hal-hal aneh" di ruang VAR merugikan timnya. Mourinho jelas belum belajar bahwa ledakan emosinya hanya membuat orang-orang di sekitarnya menjauh.

    Pertandingan persahabatan yang sengit di lapangan latihan

    Mourinho juga tidak lagi begitu disukai oleh para pendukung saat ini. Memang, pada Januari lalu, sekitar 200 ultras Benfica berdemonstrasi di markas latihan klub di Seixal untuk menyuarakan "ketidakpuasan yang semakin meningkat" terhadap arah klub. Mereka diizinkan bertemu dengan Mourinho, bek andalan Nicolas Otamendi, dan direktur teknis Simao Sabrosa, dan menyampaikan perasaan mereka dalam diskusi yang "tegang" selama satu jam.

    Meskipun protes tersebut berlangsung damai, pesan akhir yang disampaikan sangat jelas: hasil harus segera membaik. Respons tersebut sepenuhnya dapat dimengerti setelah kekalahan 3-1 dari Braga di semifinal Taca da Liga dan kekalahan 2-1 dari Porto di perempat final Taca de Portugal, yang pertama memicu Mourinho untuk memerintahkan para pemainnya tidur di markas latihan - taktik mencari perhatian yang memalukan.

    Presiden Benfica, Rui Costa, juga terpaksa angkat bicara untuk menjelaskan posisi Mourinho. Ketika ditanya secara langsung apakah dia bisa memecat pelatih berusia 63 tahun itu, Costa menjawab: "Tidak. Dia adalah pelatih yang hebat dan sudah membuktikannya. Ini bukan musim yang mudah. Mengganti pelatih? Itu tidak mungkin."

    Entah karena didukung oleh Costa atau dipicu oleh tindakan para pendukung Benfica, Mourinho sejak itu berhasil mengarahkan timnya menjauhi perairan berbahaya sambil kembali menemukan kepercayaan dirinya.

    'Masih salah satu yang terbaik'

    Benfica telah memenangkan lima dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak 14 gol dalam prosesnya. Tim asuhan Mourinho kini hanya tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Liga Portugal, Porto. Meskipun Benfica membutuhkan usaha besar dan keberuntungan yang besar untuk meraih gelar juara, setidaknya ada rasa optimisme yang baru.

    Mereka juga kini tak terkalahkan dalam 18 pertandingan liga di bawah asuhan Mourinho, dan dia belum pernah kalah di kasta tertinggi Portugal sejak musim 2001-02, saat dia memimpin Porto. Membawa Benfica ke babak playoff Liga Champions adalah prestasi yang sesungguhnya, mengingat kedalaman skuad yang terbatas dan fakta bahwa dia mengambil alih setelah kekalahan di pertandingan pembuka melawan Qarabag.

    The Eagles dengan mudah mengalahkan Ajax di Amsterdam dan menaklukkan juara Serie A Napoli, dengan Mourinho mengalahkan musuh bebuyutannya, Antonio Conte, sebelum menaklukkan Madrid yang 15 kali juara Eropa. Sepertinya, maka, kemunduran Mourinho telah sangat dilebih-lebihkan.

    Itu tentu saja pendapat mantan bek tengah Real Madrid dan Porto, Pepe, yang mengatakan kepada A Bola: "Saya dilatih olehnya, saya tahu kemampuannya, dan dia adalah pelatih yang hebat yang pasti akan melakukan segala upaya untuk membantu Benfica menang. Saya tidak berpikir Mourinho telah kehilangan apa pun; dia tetap Mourinho. Saya juga berbicara dari pengalaman. Tahun-tahun mengajarkan kita banyak hal; kita tidak memberikan begitu banyak pada darah atau hati kita, tetapi pada akal sehat kita, dan Mourinho telah meningkatkan hal itu. Sekarang dia adalah pelatih yang jauh lebih... bukan tenang, tetapi jauh lebih bijaksana."

    Mantan bek Benfica Sergio Nunes, salah satu murid lama Mourinho, mengatakan kepada publikasi yang sama: "Mourinho tetap salah satu yang terbaik di dunia, dengan pengalamannya, pemikiran strategisnya, dia tahu bagaimana dan kapan bertindak. Saya tetap mengaguminya, meskipun banyak orang berpikir dia tidak sama. Saya masih menyukai apa yang dia lakukan dan tetap yakin dia memiliki segalanya. Dia adalah apa yang Benfica butuhkan. Klub itu sedikit tertidur, selalu terlihat seperti hal yang sama. Dengan dia, ada dampak dan keinginan untuk melakukan lebih banyak. Dia sedang membangun Benfica masa depan. Dia ingin mencapai sesuatu yang besar tahun ini."

    Tujuan akhir Perez

    Pertanyaannya adalah: Apakah Mourinho melihat masa depannya di Benfica? Jika dia berhasil meraih sesuatu yang 'besar' dalam beberapa bulan ke depan, ada kemungkinan besar klub-klub terbaik Eropa akan kembali mengincar dan menguji kesetiaannya. Menurut The Athletic, ada klausul pemutusan kontrak bersama dalam kontraknya yang dapat diaktifkan dalam 10 hari setelah musim berakhir, dan kembalinya ke Madrid bisa menjadi langkah yang jelas, mengingat manajer saat ini, Alvaro Arbeloa, tidak pasti akan tetap menjabat setelah musim panas.

    Pertandingan playoff melawan Los Blancos, yang akan dimulai di Lisbon pada Selasa, bahkan bisa dianggap sebagai audisi terakhir bagi Mourinho. Bahkan Arbeloa sendiri mengakui bahwa mantan pelatihnya adalah sosok yang unik, mengatakan kepada wartawan: "Tidak akan pernah ada orang seperti Jose… Siapa pun yang mencoba menirunya akan gagal. Jika saya mencoba menjadi Jose Mourinho, saya akan gagal secara spektakuler."

    Kemampuan Mourinho dalam memprovokasi mencapai puncaknya saat ia memimpin Los Blancos antara 2010 dan 2013, dan pertarungannya di pinggir lapangan dengan Pep Guardiola adalah tontonan yang menghibur. Barcelona menjadi kekuatan yang tak terbendung di bawah kepemimpinan Guardiola, terinspirasi oleh kehebatan Lionel Messi, tetapi Madrid menolak untuk menyerah; Mourinho mencatatkan lima kemenangan dan enam imbang dalam 17 pertandingan Clasico-nya, dan meninggalkan klub dengan gelar La Liga dan Copa del Rey, belum lagi pujian atas transformasinya Cristiano Ronaldo menjadi penyerang paling mematikan di dunia.

    Dia juga masih dihormati dan dikagumi oleh orang yang memimpin seluruh operasional Madrid. "Saya ingin mengatakan bahwa Presiden Florentino mengirim pesan kepada saya, 'Saya sangat senang Anda kembali ke klub sekelas Anda,' dan mendengar ini langsung dari Presiden Real Madrid sendiri," kata Mourinho dalam perkenalannya di Benfica.

    Maka, mudah untuk percaya pada laporan dari Spanyol yang menyatakan bahwa membawa kembali Mourinho adalah 'tujuan akhir' Perez. Berbeda dengan Alonso, seorang manajer progresif yang telah melakukan hal-hal hebat di Bayer Leverkusen tetapi kurang pengalaman melatih pemain kelas dunia dengan ego besar, Mourinho akan langsung mendapatkan rasa hormat di ruang ganti Bernabeu.

    Pemenang berulang kali diperlukan

    Untuk saat ini, Mourinho enggan membicarakan kemungkinan menggantikan Arbeloa. "Jangan harapkan saya untuk drama sinetron. Ada drama sinetron yang bagus, tapi sangat panjang," katanya kepada Sport TV saat ditanya tentang hubungannya dengan Madrid pada Januari. "Jika Anda melewatkan satu atau dua episode, Anda akan kehilangan alur ceritanya. Jangan harapkan saya, karena saya tidak menonton drama sinetron."

    Itu adalah respons yang khas dari seorang pria cerdas yang enggan mengambil risiko mengganggu proyek yang sedang dia kerjakan di Benfica. Namun, hal itu tidak berarti kepala Mourinho tidak akan terpengaruh jika Real Madrid melakukan pendekatan resmi.

    Mungkin Mourinho akan memiliki pilihan antara Madrid dan Portugal pada musim panas, dengan ESPN melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) kemungkinan akan menawarkan kontrak kepadanya setelah kontrak Roberto Martinez berakhir setelah Piala Dunia 2026. Meskipun menggoda bagi Mourinho untuk mengambil alih timnas negaranya, kesempatan kedua di Madrid akan membawanya kembali ke puncak permainan dan menyelesaikan perubahan yang luar biasa.

    Mourinho belum bekerja di level tersebut sejak dia meninggalkan Manchester United pada 2018, dengan segala hormat kepada Tottenham, Roma, dan Fenerbahce. Dan meskipun dia dan Perez mungkin mengatakan sebaliknya, Benfica juga bukan klub besar modern sejati.

    Madrid membutuhkan pemenang berulang di kursi kepelatihan, meskipun mereka kini berada di atas Barcelona yang dipimpin Hansi Flick di puncak klasemen La Liga. Selisih dua poin antara juara bertahan dan Real di puncak tidak mencerminkan perbedaan antara kedua tim; Barcelona memiliki identitas yang jelas dan semua pemain bekerja sama, sementara Arbeloa mengandalkan momen-momen individu yang sesaat.

    Jika ada yang bisa menyatukan skuad Madrid dan meyakinkan pemain seperti Mbappe dan Vinicius Jr untuk berkontribusi saat tidak menguasai bola, itu adalah Mourinho. Keajaiban Liga Champions lain bersama Benfica bisa membuatnya menjadi favorit jelas untuk posisi tersebut.

