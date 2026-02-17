Jose Mourinho masih memiliki sedikit keajaiban tersisa - dan kembalinya Real Madrid tidak boleh dikesampingkan, karena manajer Benfica merencanakan kehancuran Real Madrid di Liga Champions

Benfica membutuhkan kemenangan yang tak terduga dan hasil lain yang menguntungkan mereka, namun mereka terancam tersingkir secara memalukan di babak awal. Nasib buruk sepertinya sudah tak terelakkan setelah hanya setengah jam, saat Kylian Mbappe membawa Los Blancos unggul. Namun, hanya orang bodoh yang akan meremehkan tim yang dilatih oleh Mourinho.

Benfica melancarkan comeback yang mengesankan untuk memimpin 3-2 menjelang waktu tambahan, namun kabar bahwa mereka masih membutuhkan satu gol lagi untuk lolos ke babak playoff babak gugur berdasarkan selisih gol di atas Napoli dan Pafos mulai tersebar. Madrid kemudian membantu mereka, karena Raul Asencio dan Rodrygo keduanya diusir dari lapangan setelah menerima dua kartu kuning, yang membuka jalan untuk akhir yang luar biasa.

Sepakan bebas dari jarak sekitar 40 yard memberi Benfica kesempatan terakhir, dan bahkan kiper Anatoliy Trubin ikut maju ke depan. Fredrik Aursnes kemudian melepaskan umpan melengkung yang indah, dan benar saja, bola mendarat tepat di kepala Trubin, yang menyundul bola ke gawang, memicu kegembiraan yang luar biasa.

Trubin diserbu oleh rekan-rekannya, dan Mourinho gila di pinggir lapangan, memimpin para pendukung Benfica dalam nyanyian perayaan, sebelum memberikan kenangan berharga kepada seorang anak bola muda dengan memeluknya.

"Gol yang fantastis, gol bersejarah, gol yang hampir membuat seluruh stadion runtuh - dan menurut saya, itu sangat pantas untuk kami," kata manajer Portugal itu setelah situasi mereda. "Saya pikir saya sudah melihat segalanya dalam sepak bola, tapi pada akhirnya, saya belum. Bagi Benfica, mengalahkan Real Madrid adalah prestise yang luar biasa."

Benfica kini menargetkan kemenangan prestisius lainnya, setelah diundi melawan Madrid di babak playoff. Jika mereka berhasil, hal itu akan membuktikan bahwa Mourinho jauh dari selesai sebagai pelatih elit. Hal itu juga mungkin membuka jalan bagi kembalinya yang gemilang ke Bernabeu di musim panas, dengan Real belum mengklarifikasi siapa yang mereka inginkan sebagai pengganti jangka panjang Xabi Alonso.