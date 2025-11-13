"Saya Telah Memaafkan Jose Mourinho" - Eks Winger Real Madrid Blak-Blakan Soal Masalah Dengan Pelatih Portugal Itu Setelah Sindiran Zinedine Zidane & Diego Maradona

Mantan pemain sayap Madrid tersebut telah merefleksikan hubungannya yang sulit dengan pelatih Mourinho selama mereka bersama di Santiago Bernabeu, lebih dari 14 tahun setelah perselisihan terkenal mereka. Berbicara di El Cafelito, gelandang Real Murcia itu saat ini membuka kembali kontroversi yang meledak ketika Mourinho secara publik meremehkan kepentingannya bagi skuad dengan pernyataan brutal membandingkannya secara tidak menguntungkan dengan Zidane dan Maradona.

“Sepertinya orang sedang membicarakan Zidane atau Maradona,” kata Mourinho pada waktu itu ketika ditanya mengapa Leon tidak dipilih untuk pertandingan Liga Champions melawan Auxerre. “Beberapa hari lalu dia bermain di Getafe.” Komentar tersebut langsung menjadi berita utama, menjadikan Leon simbol pendekatan keras Mourinho dan memicu debat luas di antara penggemar Madrid.

Leon, yang bergabung dengan Madrid pada tahun 2010 dengan harga €10 juta setelah tampil impresif di Getafe, melihat kesempatannya dengan cepat berkurang. Dia hanya membuat 14 penampilan di bawah Mourinho sebelum dipinjamkan dan akhirnya kembali ke Getafe. Namun meskipun kecewa, Leon menegaskan dia tidak menyimpan dendam terhadap mantan pelatihnya.