Getty Images Sport
"Saya Telah Memaafkan Jose Mourinho" - Eks Winger Real Madrid Blak-Blakan Soal Masalah Dengan Pelatih Portugal Itu Setelah Sindiran Zinedine Zidane & Diego Maradona
Leon menghidupkan kembali konflik dengan Mourinho di Real Madrid
Mantan pemain sayap Madrid tersebut telah merefleksikan hubungannya yang sulit dengan pelatih Mourinho selama mereka bersama di Santiago Bernabeu, lebih dari 14 tahun setelah perselisihan terkenal mereka. Berbicara di El Cafelito, gelandang Real Murcia itu saat ini membuka kembali kontroversi yang meledak ketika Mourinho secara publik meremehkan kepentingannya bagi skuad dengan pernyataan brutal membandingkannya secara tidak menguntungkan dengan Zidane dan Maradona.
“Sepertinya orang sedang membicarakan Zidane atau Maradona,” kata Mourinho pada waktu itu ketika ditanya mengapa Leon tidak dipilih untuk pertandingan Liga Champions melawan Auxerre. “Beberapa hari lalu dia bermain di Getafe.” Komentar tersebut langsung menjadi berita utama, menjadikan Leon simbol pendekatan keras Mourinho dan memicu debat luas di antara penggemar Madrid.
Leon, yang bergabung dengan Madrid pada tahun 2010 dengan harga €10 juta setelah tampil impresif di Getafe, melihat kesempatannya dengan cepat berkurang. Dia hanya membuat 14 penampilan di bawah Mourinho sebelum dipinjamkan dan akhirnya kembali ke Getafe. Namun meskipun kecewa, Leon menegaskan dia tidak menyimpan dendam terhadap mantan pelatihnya.
- AFP
'Saya telah memaafkan Mourinho' - Leon angkat bicara
Sekarang berusia 38 tahun dan bermain untuk Real Murcia, Leon mengatakan bahwa ia telah berdamai dengan masa lalu. "Saya telah memaafkan Mourinho," katanya. "Saya pikir jika tidak, karier olahraga saya mungkin akan berbeda... tetapi saya tidak menyimpan dendam terhadapnya."
Leon juga mengabaikan pernyataan terkenal "Zidane atau Maradona", dengan mengatakan bahwa bukan penghinaan itu sendiri yang menyakitkannya, tetapi kurangnya pemahaman di baliknya. "Saya akan jujur dengan Anda. Itu tidak menyakitkan. Itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah tidak tahu maksudnya. Dan hingga hari ini saya masih tidak tahu," jelasnya.
"Saya bukannya tidak menghormati Mourinho atau hal semacam itu," katanya. Menanggapi rumor lama bahwa dia tidak melakukan pemanasan dengan benar selama pertandingan melawan Levante, tuduhan yang kemudian dikonfirmasi oleh mantan penjaga gawang Madrid Jerzy Dudek dalam otobiografinya, Leon bersikeras bahwa klaim tersebut tidak benar. "Anda bisa menonton pertandingan itu. Sama sekali tidak pernah saya membuat keributan, maupun tidak menghormatinya atau hal semacam itu," katanya.
Insiden ruang ganti: Apa yang sebenarnya terjadi di Levante?
Menurut autobiografi Dudek, A Big Pole in Our Goal, ketegangan antara Leon dan Mourinho mencapai puncaknya selama pertandingan La Liga melawan Levante. Penjaga gawang asal Polandia itu menulis bahwa Mourinho menjadi sangat marah setelah melihat Leon gagal melakukan pemanasan dengan benar sebelum diturunkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam hasil imbang 0-0.
“Mourinho menyuruhnya untuk pemanasan, tetapi alih-alih melakukannya, dia hanya berdiri di dekat bendera sudut. Saya melihat reaksinya. Dia sangat marah,” tulis Dudek. Penjaga gawang itu menambahkan bahwa Mourinho menghadapi Leon setelah pertandingan, mengatakan kepadanya: “Kamu kurang profesional. Kamu pikir kamu bisa mengelabui saya dan rekan satu timmu? Kamu mempunyai dua peluang jelas untuk mencetak gol tetapi kamu tidak mampu melakukannya. Kamu ingin bermain untuk Real Madrid? Di sini, semua orang mendapatkan lima menit mereka dan kamu sudah memilikinya.”
Keesokan harinya, Mourinho dilaporkan melanjutkan amarahnya saat latihan dan mencoret Leon dari skuad untuk menghadapi Auxerre, sebagai gantinya memanggil pemain muda Juan Carlos. “Dia berbalik dan bertanya, ‘Berapa umurmu?’ Anak itu menjawab 19. ‘Kamu ingin bermain untuk Real Madrid?’ Mourinho melanjutkan, ingin menyampaikan pesan.
Sementara Leon selalu menjaga profesionalismenya, pengungkapan ini menggambarkan betapa cepatnya persepsi Mourinho terhadap pemain sayap itu berubah, dari rekrutan menjanjikan menjadi sebuah kisah peringatan dalam beberapa minggu.
- Getty Images Sport
Leon mengklaim Mourinho menghalangi tawaran dari Chelsea dan Man City
Dalam wawancara terpisah dengan Onda Cero, Leon mengungkapkan bahwa Mourinho tidak hanya mencadangkannya di Madrid tetapi juga mencegahnya pergi. “Saya memiliki tawaran lain dari City, Chelsea, dan Milan,” katanya. “Beberapa ingin merekrut saya di musim dingin tetapi Mourinho tidak membiarkan saya pergi.”
Pada saat itu, City dan Chelsea termasuk di antara beberapa klub top yang mengincar Leon, yang penampilan apiknya di Getafe telah memberinya reputasi sebagai salah satu bakat sayap paling cerah di Spanyol. Ketidakmampuannya untuk mendapatkan kepindahan, ditambah dengan peluang terbatas di Madrid, menggagalkan kemajuannya dan menyebabkan bertahun-tahun stagnasi sebelum menghidupkan kembali kariernya di Eibar dan Murcia.
Mengenang periode itu, nada suara Leon lebih bernostalgia daripada pahit. “Apakah Mourinho pelatih yang baik? Dia adalah motivator yang baik, terutama di awal. Dia datang dan Anda percaya pada pesannya. Anda mempercayainya,” katanya. Ketika ditanya apakah dia merindukan bos lamanya, Leon tertawa: “Bagaimana jika kita melewatkan kopi? Tidak. Itu bukan masalah, dia baik-baik saja di Portugal dan saya di Murcia.”
Waktu Leon di Real Madrid mungkin singkat, tetapi refleksinya mengungkapkan sisi manusiawi dari era yang didominasi oleh intensitas Mourinho. Sebagai pemain sayap kanan berbakat dengan gaya teknis dan kreativitas, Leon menjadi salah satu dari beberapa pemain yang kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menuntut dan berorientasi hasil dari pelatih Portugal tersebut. Kata-katanya mencerminkan kedewasaan, mengingatkan bagaimana pemain dan pelatih sering melanjutkan dari badai yang pernah mendefinisikan mereka.
Iklan