Jose Mourinho dituduh 'membenarkan rasisme' dengan komentar 'tidak adil' tentang Vinicius Junior, sementara Clarence Seedorf dan Wayne Rooney memimpin kritik para pakar terhadap manajer Benfica
Mourinho diusir dalam pertandingan yang kacau.
Real Madrid mengalahkan Benfica dengan skor 1-0 pada leg pertama babak playoff fase gugur Liga Champions di Estadio da Luz, Portugal, dalam sebuah malam yang kacau. Vinicius Jr mendapat kartu kuning karena perayaannya setelah mencetak gol penentu yang brilian, namun pertandingan dihentikan setelah bintang Brasil itu menuduh Prestianni melakukan tindakan rasis. Vinicius meninggalkan lapangan dan terlihat berbicara dengan manajer Alvaro Arbeloa dan Mourinho sebelum pertandingan dilanjutkan pada menit ke-60. Namun, emosi kembali memuncak di menit-menit akhir pertandingan saat Mourinho diusir wasit karena protes. Kartu merah tersebut berarti Mourinho akan dilarang berada di pinggir lapangan pada leg kedua di Santiago Bernabeu pekan depan.
Apa yang dikatakan Mourinho?
Mourinho berbicara tentang Vinicius Jr setelah pertandingan dengan komentar yang menuai kritik. Ia mengatakan: "Itu seharusnya menjadi momen gila dalam pertandingan, gol yang luar biasa. Bakat-bakat ini mampu melakukan hal-hal indah seperti itu, tetapi sayangnya tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan. Saat mencetak gol seperti itu, rayakanlah dengan cara yang menghormati."
Mourinho kemudian ditanya apakah ia merasa Vinicius telah memprovokasi penonton tuan rumah dengan perayaannya dan menjawab: "Ya. Saya percaya begitu. Lalu kata-kata yang dipertukarkan Gianluca Prestianni dengan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin tetap netral dan tidak berkomentar tentang itu. Saya mengatakan kepadanya [Vinicius Jr] persis seperti itu. Saya katakan padanya, 'ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali.' Ketika dia membahas tentang rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam. Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait hal itu, ini di Benfica. Mereka [Vinicius Jr dan Prestianni] mengatakan hal yang berbeda kepada saya. Tapi saya tidak percaya pada yang satu atau yang lain. Saya ingin menjadi independen."
Mourinho dituduh 'membenarkan rasisme'
Mourinho mendapat kritikan dari para pakar sepak bola di Amazon Prime atas komentarnya tentang Vinicius Jr. Legenda Belanda Clarence Seedorf mengatakan: "Saya pikir dia masih emosional. Saya pikir dia membuat kesalahan besar hari ini dengan membenarkan pelecehan rasial. Dia mengatakan bahwa itu boleh saja, ketika Vinicius memprovokasi Anda, untuk menjadi rasis - dan saya pikir itu sangat salah. Kita tidak boleh pernah membenarkan pelecehan rasial. Vinicius sudah cukup mengalami perilaku tidak adil dari orang-orang. Saya tahu Mourinho pasti setuju dengan saya, tapi dia mengungkapkannya dengan cara yang kurang tepat, menurut saya."
Mantan bintang Arsenal, Theo Walcott, menambahkan: "Saya cukup tenang dan terkendali, dan saya bukan orang yang mudah marah. Saya menyukai segala yang telah dilakukan Jose Mourinho dalam sepak bola, tapi saya pikir dia telah membuat keputusan yang buruk dalam hal ini. Mungkin itu satu-satunya kali kita tidak seharusnya mendengarnya, satu-satunya malam dia tidak seharusnya berada di depan kamera."
Legenda Manchester United, Wayne Rooney, mengatakan: "Apa yang dia katakan tentang Vinicius sangat tidak adil."
Sementara itu, di studio CBS Sports, mantan bek Liverpool Jamie Carragher menyebut Mourinho sebagai "hipokrit" karena mengkritik perayaan gol Vinicius. "Siapa pun boleh merayakan gol dengan cara apa pun, dan Vinicius tidak boleh menerima pelecehan rasial. Sepertinya agak hipokrit datang dari Mourinho, seorang pria yang telah merayakan gol dan mungkin mengganggu lawan lebih dari pelatih mana pun di masa lalu," kata Carragher. "Apakah Anda ingat dia berlari di pinggir lapangan di Old Trafford [merayakan gol Costinha untuk FC Porto]? Saya ingat Mourinho, dalam final Piala melawan Liverpool, saat Chelsea mencetak gol di menit akhir, menyuruh penggemar Liverpool untuk diam. Berapa kali dia menaruh tangannya di telinganya saat menghadapi lawan? Jadi, agak hipokrit baginya untuk mengkritik Vinicius. Itu adalah gol yang hebat, dalam pertandingan Liga Champions, dia berhak merayakannya dengan cara apa pun yang dia inginkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
UEFA telah mengeluarkan pernyataan menanggapi tuduhan yang diajukan dalam pertandingan: "Laporan resmi dari pertandingan yang dimainkan semalam saat ini sedang ditinjau. Jika ada hal yang dilaporkan, proses hukum akan dibuka, dan jika hal tersebut mengarah pada sanksi disiplin yang dijatuhkan, maka akan diumumkan di situs web disiplin UEFA. Kami tidak memiliki informasi tambahan untuk disampaikan kepada Anda atau komentar lebih lanjut mengenai hal ini pada tahap ini."
Real Madrid akan menjamu Benfica di Santiago Bernabeu untuk leg kedua pertandingan ini dalam seminggu ke depan.
