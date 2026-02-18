Jose Mourinho dituduh 'membenarkan rasisme' dengan komentar 'tidak adil' tentang Vinicius Junior, sementara Clarence Seedorf dan Wayne Rooney memimpin kritik para pakar terhadap manajer Benfica

Mourinho mendapat kritikan dari para pakar sepak bola di Amazon Prime atas komentarnya tentang Vinicius Jr. Legenda Belanda Clarence Seedorf mengatakan: "Saya pikir dia masih emosional. Saya pikir dia membuat kesalahan besar hari ini dengan membenarkan pelecehan rasial. Dia mengatakan bahwa itu boleh saja, ketika Vinicius memprovokasi Anda, untuk menjadi rasis - dan saya pikir itu sangat salah. Kita tidak boleh pernah membenarkan pelecehan rasial. Vinicius sudah cukup mengalami perilaku tidak adil dari orang-orang. Saya tahu Mourinho pasti setuju dengan saya, tapi dia mengungkapkannya dengan cara yang kurang tepat, menurut saya."

Mantan bintang Arsenal, Theo Walcott, menambahkan: "Saya cukup tenang dan terkendali, dan saya bukan orang yang mudah marah. Saya menyukai segala yang telah dilakukan Jose Mourinho dalam sepak bola, tapi saya pikir dia telah membuat keputusan yang buruk dalam hal ini. Mungkin itu satu-satunya kali kita tidak seharusnya mendengarnya, satu-satunya malam dia tidak seharusnya berada di depan kamera."

Legenda Manchester United, Wayne Rooney, mengatakan: "Apa yang dia katakan tentang Vinicius sangat tidak adil."

Sementara itu, di studio CBS Sports, mantan bek Liverpool Jamie Carragher menyebut Mourinho sebagai "hipokrit" karena mengkritik perayaan gol Vinicius. "Siapa pun boleh merayakan gol dengan cara apa pun, dan Vinicius tidak boleh menerima pelecehan rasial. Sepertinya agak hipokrit datang dari Mourinho, seorang pria yang telah merayakan gol dan mungkin mengganggu lawan lebih dari pelatih mana pun di masa lalu," kata Carragher. "Apakah Anda ingat dia berlari di pinggir lapangan di Old Trafford [merayakan gol Costinha untuk FC Porto]? Saya ingat Mourinho, dalam final Piala melawan Liverpool, saat Chelsea mencetak gol di menit akhir, menyuruh penggemar Liverpool untuk diam. Berapa kali dia menaruh tangannya di telinganya saat menghadapi lawan? Jadi, agak hipokrit baginya untuk mengkritik Vinicius. Itu adalah gol yang hebat, dalam pertandingan Liga Champions, dia berhak merayakannya dengan cara apa pun yang dia inginkan."