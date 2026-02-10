AFP
Jose Mourinho diperkirakan akan ditawari posisi pelatih tim nasional Portugal setelah Piala Dunia 2026.
Apakah Mourinho akan meninggalkan Benfica pada musim panas?
Mourinho kembali ke Benfica untuk periode kedua pada September setelah menandatangani kontrak dua tahun dengan raksasa Liga Portugal. Namun, ESPN mengklaim bahwa FPF kemungkinan akan berusaha menarik Mourinho, yang berusia 63 tahun, ke posisi pelatih tim nasional setelah Martinez hengkang.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa jika Mourinho meninggalkan Benfica, Ruben Amorim, mantan manajer Manchester United yang baru saja dipecat, adalah kandidat pengganti yang paling jelas. Hal ini karena ia menghabiskan sembilan tahun di klub tersebut selama karier bermainnya dan masih dianggap sebagai pelatih yang dihormati di negaranya setelah masa jabatannya yang sukses di Sporting CP.
"Saya ingin mempersatukan sebuah negara di sekitar sebuah tim."
Mourinho mengungkapkan keinginannya untuk beralih ke manajemen tim nasional pada Januari tahun lalu, saat ia masih menjabat sebagai pelatih Fenerbahce di Turki. "Saya ingin berpartisipasi dalam Kejuaraan Eropa atau Piala Dunia dan mempersatukan sebuah negara di sekitar tim, seperti yang sudah saya lakukan berkali-kali dengan klub-klub," katanya dalam wawancara dengan Corriere Dello Sport. "Saya ingin melakukannya untuk sepak bola dan apa yang olahraga ini wakili. Itu akan luar biasa."
Pada Agustus, saat ditanya tentang kemungkinan melatih Brasil, ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah posisi pelatih timnas Portugal, seperti yang ia sampaikan kepada Sporty Net: "Tujuan saya dalam karir internasional adalah melatih timnas Portugal di Piala Dunia. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk melatih timnas Brasil. Pengalaman pertama saya harus dengan Portugal, dan orang-orang harus memahami bahwa saya seorang profesional dan bisa melatih tim lain, tetapi selalu tim yang memiliki ikatan dengan saya. Brasil, tentu saja, karena hubungan historis antara negara kita, Inggris karena itu adalah rumah saya, Italia, di mana saya bekerja selama bertahun-tahun, tetapi pengalaman pertama saya dengan tim nasional harus milik saya."
Hasil campuran di Benfica
Benfica telah mengalami hasil yang campur aduk sejak kedatangan kembali Mourinho, tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik dan tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Liga Portugal, FC Porto, yang memicu konfrontasi tegang di lapangan latihan dengan para pendukung. Namun, Mourinho berhasil menciptakan keajaiban di Liga Champions, saat Benfica memastikan tempat di babak playoff fase gugur setelah mengalahkan mantan klubnya, Real Madrid, dengan skor 4-2 pada laga terakhir fase grup. Kiper Anatoliy Trubin mencetak gol dramatis pada menit ke-8 waktu tambahan untuk membawa Benfica lolos.
Mourinho menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Real Madrid.
Mourinho juga dikabarkan akan kembali ke Real Madrid, di mana Alvaro Arbeloa saat ini memimpin tim utama. Diklaim bahwa reuni dengan pelatih asal Portugal itu merupakan "tujuan akhir" presiden klub Florentino Perez. Namun, Mourinho membantah kemungkinan tersebut dalam wawancara dengan Sport TV bulan lalu: "Jangan harapkan saya untuk sinetron. Ada sinetron yang bagus, tapi sangat panjang; jika Anda melewatkan satu atau dua episode, Anda akan kehilangan jejak. Jangan mengandalkan saya, karena saya tidak menonton sinetron."
Namun, akan ada pertemuan lain antara Real dan Mourinho segera, karena Benfica akan berhadapan dengan raksasa Spanyol tersebut di babak playoff Liga Champions. Leg pertama pertandingan tersebut akan digelar di Lisbon pada 17 Februari, tetapi terlebih dahulu Benfica harus menghadapi perjalanan ke Santa Clara di Liga Portugal pada Jumat.
