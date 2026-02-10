Jose Mourinho diperkirakan akan ditawari posisi pelatih tim nasional Portugal setelah Piala Dunia 2026.

Mourinho mengungkapkan keinginannya untuk beralih ke manajemen tim nasional pada Januari tahun lalu, saat ia masih menjabat sebagai pelatih Fenerbahce di Turki. "Saya ingin berpartisipasi dalam Kejuaraan Eropa atau Piala Dunia dan mempersatukan sebuah negara di sekitar tim, seperti yang sudah saya lakukan berkali-kali dengan klub-klub," katanya dalam wawancara dengan Corriere Dello Sport. "Saya ingin melakukannya untuk sepak bola dan apa yang olahraga ini wakili. Itu akan luar biasa."

Pada Agustus, saat ditanya tentang kemungkinan melatih Brasil, ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah posisi pelatih timnas Portugal, seperti yang ia sampaikan kepada Sporty Net: "Tujuan saya dalam karir internasional adalah melatih timnas Portugal di Piala Dunia. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk melatih timnas Brasil. Pengalaman pertama saya harus dengan Portugal, dan orang-orang harus memahami bahwa saya seorang profesional dan bisa melatih tim lain, tetapi selalu tim yang memiliki ikatan dengan saya. Brasil, tentu saja, karena hubungan historis antara negara kita, Inggris karena itu adalah rumah saya, Italia, di mana saya bekerja selama bertahun-tahun, tetapi pengalaman pertama saya dengan tim nasional harus milik saya."