Jorginho melawan Chappell Roan dan stafnya: putrinya menangis setelah pertemuan di hotel, kronologi kejadian

Inilah cerita dari mantan pemain Napoli yang dibagikan dalam sebuah postingan yang ditulis dalam bahasa Portugis dan Inggris. “Saya mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan hari ini. Istri saya sedang berada di São Paulo untuk acara Lollapalooza. Pagi ini, putri saya sangat bersemangat: dia telah menyiapkan spanduk karena akan bertemu Chappell Roan. Secara kebetulan, dia mengetahui bahwa dia menginap di hotel yang sama dengan sang artis. Saat putri saya sedang sarapan, dia melihatnya lewat di depan mejanya. Putri saya, seperti anak perempuan berusia 11 tahun pada umumnya, mengenalinya, merasa senang, dan bertanya apakah itu benar-benar dia. Roan bahkan tidak mendekatinya, hanya lewat di depan meja dan tersenyum menanggapi pertanyaan putri saya yang tidak bertanya atau mengatakan apa pun lagi. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Seorang pengawal penyanyi itu mendekati meja tempat keluarga saya sedang sarapan dan mulai mengancam, mengatakan kepada istri saya bahwa dia tidak boleh membiarkan putri saya melakukan hal itu karena itu merupakan tindakan yang mengganggu dan tidak sopan. Dia juga mengatakan akan mengajukan keluhan terhadap mereka ke pihak hotel. Di tengah semua itu, putri saya menangis dan sangat terguncang oleh apa yang sedang terjadi. Saya telah lama berkecimpung di dunia sepak bola, saya tahu apa artinya tampil di depan umum dan menghormati batasan. Dalam kasus putri saya, ini hanyalah seorang anak kecil yang mengagumi seseorang. Saya merasa sangat sedih melihat perlakuan semacam ini dari orang yang seharusnya memahami pentingnya para penggemar. Pada akhirnya, merekalah yang membangun semua ini. Saya harap apa yang terjadi dapat menjadi bahan refleksi. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti ini, terutama seorang anak.”