Jorginho berhadapan dengan seorang bintang pop dunia demi membela putri seorang aktor terkenal. Kisah ini terdengar seperti alur film, namun inilah yang terjadi beberapa jam terakhir ketika mantan pemain Napoli yang kini membela Flamengo itu menggunakan akun Instagram-nya untuk mengungkap insidenburuk yang menimpa putri istrinya, yang kini telah menjadi bagian dari keluarganya. Mari kita telusuri perselisihan antara juara Eropa 2021 bersama Italia dan Chappell Roan.
Diterjemahkan oleh
Jorginho melawan Chappell Roan dan stafnya: putrinya menangis setelah pertemuan di hotel, kronologi kejadian
Melalui sebuah cerita di Instagram, Jorginho menyinggung bintang pop Chappell Roan dan timnya yang diduga membuat putrinya yang berusia sebelas tahun "terguncang" dan "menangis" setelah pertemuan di hotel. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya berawal dari sebuah kebetulan: keluarga Jorginho kebetulan menginap di hotel yang sama di São Paulo dengan penyanyi terkenal tersebut, dan putri kecilnya, Ada Law, meminta izin untuk berfoto bersamanya. Gadis kecil itu mencoba mendekati Chappell Roan, tetapi hal ini dicegah oleh intervensikasar dari petugas keamanan artis tersebut yang, menurut cerita sang pemain, dengan nada keras, mengguncang putri Jorginho hingga membuatnya menangis.
- Jorginho Instagram
Inilah cerita dari mantan pemain Napoli yang dibagikan dalam sebuah postingan yang ditulis dalam bahasa Portugis dan Inggris. “Saya mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan hari ini. Istri saya sedang berada di São Paulo untuk acara Lollapalooza. Pagi ini, putri saya sangat bersemangat: dia telah menyiapkan spanduk karena akan bertemu Chappell Roan. Secara kebetulan, dia mengetahui bahwa dia menginap di hotel yang sama dengan sang artis. Saat putri saya sedang sarapan, dia melihatnya lewat di depan mejanya. Putri saya, seperti anak perempuan berusia 11 tahun pada umumnya, mengenalinya, merasa senang, dan bertanya apakah itu benar-benar dia. Roan bahkan tidak mendekatinya, hanya lewat di depan meja dan tersenyum menanggapi pertanyaan putri saya yang tidak bertanya atau mengatakan apa pun lagi. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Seorang pengawal penyanyi itu mendekati meja tempat keluarga saya sedang sarapan dan mulai mengancam, mengatakan kepada istri saya bahwa dia tidak boleh membiarkan putri saya melakukan hal itu karena itu merupakan tindakan yang mengganggu dan tidak sopan. Dia juga mengatakan akan mengajukan keluhan terhadap mereka ke pihak hotel. Di tengah semua itu, putri saya menangis dan sangat terguncang oleh apa yang sedang terjadi. Saya telah lama berkecimpung di dunia sepak bola, saya tahu apa artinya tampil di depan umum dan menghormati batasan. Dalam kasus putri saya, ini hanyalah seorang anak kecil yang mengagumi seseorang. Saya merasa sangat sedih melihat perlakuan semacam ini dari orang yang seharusnya memahami pentingnya para penggemar. Pada akhirnya, merekalah yang membangun semua ini. Saya harap apa yang terjadi dapat menjadi bahan refleksi. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti ini, terutama seorang anak.”
Namun, kemarahan Jorginho atas insiden tersebut tidak berhenti sampai di situ. Gelandang Flamengo berusia 34 tahun itu kemudian menandai akun Instagram Roan dan menulis pesan dengan huruf kapital: “TANPA PARA FANS-MU, KAMU TIDAK AKAN MENJADI APA-APA. DAN INI UNTUK PARA FANS-MU, DIA TIDAK LAYAK MENDAPATKAN KASIH SAYANG KALIAN”.
Pesannya tersebut diunggah ulang dan dibagikan oleh istrinya, penyanyi Catherine Harding, yang juga dikenal sebagai Cat Cavelli dan sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan aktor Hollywood Jude Law, dengan siapa ia memiliki putri bernama Ada. Postingan pengaduan sang pesepakbola itu juga menyertakan foto spanduk yang dibuat oleh putrinya untuk penampilan Roan.
Dalam pesan-pesan lainnya, Jorginho menggambarkan reaksi penyanyi tersebut sebagai “sangat berlebihan” dan “sangat agresif”. People mencatat bahwa Roan telah lama berjuang untuk menghormati batasan antara dirinya, penggemar, dan paparazzi. Beberapa minggu lalu, artis tersebut menuduh sekelompok fotografer dan penggemar yang menunggunya di luar restoran tempat ia makan malam telah “mengganggunya”.