Jorge Jesus memberikan ultimatum transfer kepada Cristiano Ronaldo kepada dewan direksi Al-Nassr di tengah ketidakpastian kontrak.
Masa depan Yesus secara langsung terkait dengan masa depan Ronaldo.
Ronaldo dikabarkan akan mengakhiri petualangannya di Arab Saudi, dengan penyerang berusia 41 tahun itu dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi-opsinya. Kembalinya ke Eropa telah dibahas - kemungkinan ke klub masa kecilnya, Sporting - sementara penggemar di seluruh dunia ingin melihat legenda sepak bola ini bersatu dengan rival abadinya, Lionel Messi, di Inter Miami, pemenang MLS Cup.
Belum ada keputusan yang diambil mengenai langkah selanjutnya, dan hal ini juga berdampak pada pelatih kepala Al-Nassr, Jesus. Dikabarkan bahwa ia telah "menjadikan perpanjangan kontraknya bergantung pada keberlanjutan kehadiran rekan senegaranya". Surat kabar Al-Riyadiyah mengklaim bahwa pelatih di bangku cadangan tidak akan menyetujui persyaratan baru jika Ronaldo diizinkan untuk pindah.
Sumber yang sama juga menyatakan bahwa "pelatih tidak akan membahas kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim ini, hingga ia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang masa depan kapten Portugal tersebut".
Gol Ronaldo: Mengapa GOAT absen dalam dua pertandingan Al-Nassr
Ronaldo absen dalam dua pertandingan terakhir Al-Nassr setelah mengkritik cara distribusi dana oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) di antara tim-tim yang mereka kendalikan. Pindah Karim Benzema dari Al-Ittihad ke Al-Hilal menjadi pemicu terakhir.
Pemenang Ballon d’Or lima kali, Ronaldo, ingin melihat lebih banyak pemain baru bergabung dengan Al-Nassr selama jendela transfer musim dingin, karena mereka berusaha mengejar gelar Liga Pro Saudi. Namun, pemain baru tidak datang.
Situasi tersebut juga dikabarkan membuat Jesus kesal, karena ia telah “menunggu penyelesaian dua transfer yang ia minta sejak awal Januari, namun kesepakatan tersebut belum terwujud”.
Al-Riyadiyah mengklaim bahwa Jesus "tidak diharapkan memperbarui kontraknya dalam situasi saat ini, yang membuat sulit untuk memenuhi tuntutan teknisnya". Ia mengambil alih Al-Nassr menjelang musim 2025-26 dan telah meraih 24 kemenangan dari 30 pertandingan yang dipimpinnya.
Tanggal kembalinya: Kapan Ronaldo akan bermain lagi
Ronaldo dilaporkan telah melunakkan sikap mogoknya setelah menjadi sorotan media, dengan kembalinya dia ke latihan. Media Portugal A Bola mengklaim bahwa CR7 dijadwalkan untuk kembali bermain melawan Al-Fateh pada Sabtu. Dia tidak akan ikut serta dalam pertandingan Liga Champions Asia 2 melawan Arkadag di Turkmenistan pada Rabu.
Penolakannya untuk bermain didukung oleh seorang mantan rekan setimnya, dengan mantan gelandang Real Madrid Toni Kroos mengatakan dalam podcastnya: “Liga Saudi adalah fenomena aneh. Tidak ada yang pernah mendengarnya sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, dan sekarang mereka menghina pria yang membawa mereka ke peta dunia. Jika Cristiano pergi besok, liga ini akan kehilangan semua pesonanya. Tanpa Ronaldo, tidak ada yang akan menonton liga Saudi.”
Kontrak menguntungkan: Perilaku Ronaldo dikritik
Namun, beberapa pihak lain dengan cepat mengecam perilaku Ronaldo. Walid Al-Faraj, seorang pembawa acara televisi terkemuka dan salah satu suara paling dihormati dalam sepak bola Arab Saudi, mengatakan tentang Ronaldo yang tidak puas: “Cristiano Ronaldo perlu tahu batasnya. Negara ini bernama Arab Saudi, bukan Arab Ronaldo. Dia mengacaukan peran sebagai duta besar dengan peran sebagai manajer.
“Dia telah mengecewakan. Dia adalah seorang karyawan, dia mendapat gaji jutawan – lebih dari yang pernah dia dapatkan di Eropa – dan dia harus menghormati liga, atau dia harus pergi.”
Dia melanjutkan tentang tingkah laku Ronaldo, yang telah menuai banyak kritik: “Bayangkan seorang pemain Manchester City menolak bermain sebagai protes terhadap keputusan pemilik klub. Atau seorang pemain Arsenal menolak bermain dalam dua pertandingan karena tidak puas dengan tawaran perpanjangan kontrak. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang pemain di Premier League.”
Kontrak Ronaldo – yang merupakan kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola dan dikabarkan memberinya penghasilan hampir £500.000 per hari – akan berakhir pada 2027. Keputusan mengenai masa depannya yang panjang mungkin akan diambil setelah dia mewakili Portugal di Piala Dunia musim panas ini.
