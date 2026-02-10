Jorge Jesus memberikan ultimatum transfer kepada Cristiano Ronaldo kepada dewan direksi Al-Nassr di tengah ketidakpastian kontrak.

Ronaldo dikabarkan akan mengakhiri petualangannya di Arab Saudi, dengan penyerang berusia 41 tahun itu dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi-opsinya. Kembalinya ke Eropa telah dibahas - kemungkinan ke klub masa kecilnya, Sporting - sementara penggemar di seluruh dunia ingin melihat legenda sepak bola ini bersatu dengan rival abadinya, Lionel Messi, di Inter Miami, pemenang MLS Cup.

Belum ada keputusan yang diambil mengenai langkah selanjutnya, dan hal ini juga berdampak pada pelatih kepala Al-Nassr, Jesus. Dikabarkan bahwa ia telah "menjadikan perpanjangan kontraknya bergantung pada keberlanjutan kehadiran rekan senegaranya". Surat kabar Al-Riyadiyah mengklaim bahwa pelatih di bangku cadangan tidak akan menyetujui persyaratan baru jika Ronaldo diizinkan untuk pindah.

Sumber yang sama juga menyatakan bahwa "pelatih tidak akan membahas kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim ini, hingga ia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang masa depan kapten Portugal tersebut".