Jordi Cruyff Cari Pesaing Maarten Paes Memperebutkan Tempat Di Skuad Utama Ajax Amsterdam
Posisi Paes sebagai kiper utama Ajax belum aman
Masa depan Vitezslav Jaros sebagai kiper utama Ajax Amsterdam masih menjadi tanda tanya setelah masa peminjamannya di klub elite Belanda itu selesai pada akhir musim panas ini. Jaros yang mengakhiri musim lebih cepat akibat cedera, dan akan dikembalikan ke Liverpool. Maarten Paes pun diperkirakan bakal menjadi pilihan utama di bawah mistar menggantikan peran Jaros. Kendati demikian, posisi Paes belum aman pada musim depan.
Cruyff bersiap memburu kiper baru di musim panas
Ajax mendatangkan Paes sebagai kiper baru pada bursa musim dingin lalu sebagai pengganti Remko Pasveer yang kembali ke klub lamanya, Heracles Almelo. Meski kiper timnas Indonesia itu telah memberikan kesan yang kuat saat melawan NEC Nijmegen, klub belum yakin dia akan menjadi pilihan utama di masa depan. Laman Algemeen Dagblad dalam laporannya menyebutkan, direktur teknik Jordi Cruyff akan mencari kiper baru di bursa transfer musim panas yang membuat satu dari dua penjaga gawang muda, Joeri Heerkens atau Paul Reverson, kemungkinan dipinjamkan.
Kehadiran kiper baru tak membuat Paes gentar
Paes sendiri sebelumnya telah memperkirakan situasi itu akan terjadi pada musim depan. Walau begitu, kiper berusia 27 tahun ini menegaskan dirinya bakal berjuang supaya bisa menjadi pilihan utama di musim depan.
Dalam wawancaranya dengan De Telegraaf, Paes mengatakan: “Saya harus memastikan manajer baru tidak mengabaikan saya. Apakah saya akan menerima kemungkinan ditempatkan di bangku cadangan? Versi diri saya yang lebih muda akan marah tentang itu, tetapi saya sudah jauh lebih tenang sejak saat itu.”
“Saya bermain untuk logo di dada dalam peran apa pun yang mereka inginkan. Logo Ajax lebih penting daripada nama belakang. Saya akan melakukan apa pun untuk itu.”
“Yang terpenting adalah saya ingin memberikan nilai tambah bagi Ajax baik di dalam maupun di luar lapangan, dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mencapai itu.”
Paes wajib buktikan dirinya bukan solusi sementara
Dengan Cruyff yang mengincar kiper nomor satu berkualitas tinggi, bursa transfer mendatang diprediksi akan sangat sibuk bagi departemen pemantauan bakat Ajax. Meski target spesifik belum disebutkan, kriteria yang akan dipertimbangkan kemungkinan besar adalah kiper yang sesuai dengan gaya permainan Ajax tradisional.
Saat musim memasuki tahap akhir, semua mata akan tertuju pada Paes untuk melihat apakah dia dapat mengubah narasi seputar masa depannya. Pertandingan tandang melawan PEC Zwolle pada akhir pekan ini bisa kesempatan untuk membuktikan kepada Cruyff dan dewan direksi Ajax bila dia bisa lebih dari sekadar solusi sementara.
