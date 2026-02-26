Jordi Cruyff Cari Pesaing Maarten Paes Memperebutkan Tempat Di Skuad Utama Ajax Amsterdam

Paes sendiri sebelumnya telah memperkirakan situasi itu akan terjadi pada musim depan. Walau begitu, kiper berusia 27 tahun ini menegaskan dirinya bakal berjuang supaya bisa menjadi pilihan utama di musim depan.

Dalam wawancaranya dengan De Telegraaf, Paes mengatakan: “Saya harus memastikan manajer baru tidak mengabaikan saya. Apakah saya akan menerima kemungkinan ditempatkan di bangku cadangan? Versi diri saya yang lebih muda akan marah tentang itu, tetapi saya sudah jauh lebih tenang sejak saat itu.”

“Saya bermain untuk logo di dada dalam peran apa pun yang mereka inginkan. Logo Ajax lebih penting daripada nama belakang. Saya akan melakukan apa pun untuk itu.”

“Yang terpenting adalah saya ingin memberikan nilai tambah bagi Ajax baik di dalam maupun di luar lapangan, dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mencapai itu.”