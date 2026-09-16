AFP
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Jonathan David ukir sejarah saat Atletico Madrid membantai Osasuna 4-0 di La Liga
Atletico melaju mulus menuju kemenangan nyaman
Atletico tampil dominan untuk mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Osasuna di Riyadh Air Metropolitano. Kemenangan meyakinkan ini membuat tim asuhan Diego Simeone tetap kukuh dalam persaingan gelar La Liga di awal musim, sekaligus membuktikan kredibilitas mereka di hadapan publik tuan rumah yang penuh gairah.
David membuka skor pada menit ke-24 untuk menentukan arah pertandingan bagi tuan rumah. Rekrutan musim panas lainnya, Lee Kang-in, kemudian menggandakan keunggulan sembilan menit setelah babak kedua dimulai, dengan tenang menuntaskan assist tajam dari David yang sedang dalam performa apik.
Robin Le Normand dan Alex Baena menambahkan gol pada akhir laga, masing-masing pada menit ke-63 dan ke-82, untuk melengkapi pesta gol ini. Kekalahan telak tersebut membuat Osasuna terdampar di peringkat ke-13 dengan hanya tujuh poin dari enam pertandingan pembuka mereka.
David menorehkan namanya dalam sejarah
Momen paling menonjol pada malam itu menjadi milik David, yang mencatatkan tonggak luar biasa lewat golnya di babak pertama. Penyerang produktif itu resmi menjadi pemain Los Rojiblancos pertama pada abad ke-21 yang mencetak gol dalam masing-masing dari dua pertandingan pertamanya di La Liga.
Kontribusi bersejarahnya menjadi fondasi bagi penampilan menyerang tanpa cela dari tim tuan rumah. Tak puas hanya mencatatkan namanya di papan skor, David juga berperan sebagai kreator usai jeda untuk memberikan assist bagi gol kedua krusial Kang-in, sekaligus menegaskan statusnya sebagai bintang pertandingan.
Absennya bintang gagal mengganggu Atleti
Kemenangan telak empat gol itu diraih tanpa jasa penyerang bintang Julian Alvarez. Penyerang Argentina itu sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan karena masih memulihkan diri dari masalah otot yang mengganggu.
Sebelumnya, Simeone telah mengonfirmasi masalah kebugaran Alvarez dalam konferensi pers pralaga, yang sempat menimbulkan sedikit kekhawatiran terkait opsi serangan mereka. Namun, kedalaman skuad Atletico yang mengesankan terbukti lebih dari mampu menutupi absennya dia.
Kemenangan kandang yang vital ini mengangkat Atletico ke 13 poin dari enam pertandingan, menempatkan mereka dengan nyaman di posisi ketiga klasemen Liga. Kini, mereka hanya terpaut dua poin dari rival sengit Real Madrid dan pemuncak klasemen Barcelona.
- AFP
Fokus beralih ke Derbi Madrid
Simeone dan skuadnya kini harus segera bersiap menghadapi ujian terbesar mereka sejauh musim ini. Atletico akan menjamu rival sekota Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam Derby Madrid yang sangat dinanti dan diprediksi berlangsung sengit.
Hasil positif melawan Madrid akan sangat krusial bagi ambisi Atletico dalam perburuan gelar. Laga yang akan datang memberi peluang sempurna bagi Atletico untuk menyalip tetangga mereka yang termasyhur itu di klasemen liga.
Sementara itu, Osasuna sangat ingin segera bangkit setelah keruntuhan lini belakang yang telak ini di ibu kota Spanyol. Mereka akan kembali bermain di kandang pada pertandingan berikutnya, saat dijadwalkan menjamu Rayo Vallecano.
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