Jonathan David ukir sejarah saat Atletico Madrid membantai Osasuna 4-0 di La Liga

Atletico tampil dominan untuk mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Osasuna di Riyadh Air Metropolitano. Kemenangan meyakinkan ini membuat tim asuhan Diego Simeone tetap kukuh dalam persaingan gelar La Liga di awal musim, sekaligus membuktikan kredibilitas mereka di hadapan publik tuan rumah yang penuh gairah.

David membuka skor pada menit ke-24 untuk menentukan arah pertandingan bagi tuan rumah. Rekrutan musim panas lainnya, Lee Kang-in, kemudian menggandakan keunggulan sembilan menit setelah babak kedua dimulai, dengan tenang menuntaskan assist tajam dari David yang sedang dalam performa apik.

Robin Le Normand dan Alex Baena menambahkan gol pada akhir laga, masing-masing pada menit ke-63 dan ke-82, untuk melengkapi pesta gol ini. Kekalahan telak tersebut membuat Osasuna terdampar di peringkat ke-13 dengan hanya tujuh poin dari enam pertandingan pembuka mereka.