John Terry mengungkapkan bahwa dia dalam kondisi '100% fit' hanya untuk LIMA pertandingan di Chelsea sepanjang karier gemilangnya

Dalam episode terbaru Double Tops yang disponsori oleh BetMGM, Terry berbicara tentang bermain meski sedang sakit atau cedera dan mengatakan bahwa dia hampir tidak pernah benar-benar dalam kondisi prima.

Dia mengungkapkan: “Saya sangat tradisional. Jika saya merasa sakit atau tidak sehat, saya akan tetap bermain dan melanjutkan pertandingan. Saya tidak berpikir orang seharusnya absen dari pertandingan karena sakit – itu tidak terasa benar bagi saya.

“Semua orang bilang ‘oh kamu tidak akan berada di puncak performa jika sakit’, tapi kamu tidak tahu itu sampai kamu keluar dan mencobanya.

“Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak suntikan yang harus saya dapatkan untuk bisa bermain di pertandingan berikutnya, tapi itu karena saya ingin bermain di setiap pertandingan. Saya bermain 717 pertandingan untuk Chelsea dan saya bisa mengatakan, jujur, saya hanya 100% fit untuk lima di antaranya.

“Ketika saya masuk ke pertandingan, saya jarang tidak memiliki cedera pada tulang rusuk, lengan, kaki, pergelangan kaki, atau bagian tubuh lainnya – selalu ada yang sakit. Itu bagian dari menjadi pemain sepak bola profesional dan kamu tidak bisa absen hanya karena sakit.

“Pertandingan datang begitu cepat dan Anda tidak bisa melewatkan satu pun. Pemain yang mungkin menggantikan Anda mungkin tidak sekelas Anda, dan untuk memenangkan gelar dan terus bersaing, Anda harus ada di sana, apa pun yang terjadi.”