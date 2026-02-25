Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
John Terry mengungkapkan bahwa dia dalam kondisi '100% fit' hanya untuk LIMA pertandingan di Chelsea sepanjang karier gemilangnya
Terry, legenda Chelsea dan Inggris
Terry menikmati karier gemilang sebagai pemain di Chelsea, menjadi pemain pertama yang pernah memimpin timnya meraih gelar Premier League sebanyak lima kali secara terpisah, sekaligus memenangkan Liga Champions 2011-12. Ia juga lima kali menjuarai Piala FA dan tiga kali meraih Piala Liga.
Ia menjadi pemain reguler untuk The Blues setelah debut di tim utama pada 2000 dan mencatatkan 717 penampilan untuk klub sebelum hengkang pada 2017, dengan hanya Ron Harris dan Peter Bonetti yang memiliki jumlah penampilan lebih banyak daripada bek tengah ini.
Terry mengumpulkan 78 caps internasional bersama Inggris, namun ia menjadi bagian dari generasi berbakat yang tidak pernah tampil maksimal di turnamen besar, dengan bintang-bintang seperti Wayne Rooney, Steven Gerrard, dan Frank Lampard semua gagal tampil optimal saat dibutuhkan oleh The Three Lions.
- AFP
Mantan bek membagikan pengalamannya tentang cedera yang dialaminya selama kariernya.
Dalam episode terbaru Double Tops yang disponsori oleh BetMGM, Terry berbicara tentang bermain meski sedang sakit atau cedera dan mengatakan bahwa dia hampir tidak pernah benar-benar dalam kondisi prima.
Dia mengungkapkan: “Saya sangat tradisional. Jika saya merasa sakit atau tidak sehat, saya akan tetap bermain dan melanjutkan pertandingan. Saya tidak berpikir orang seharusnya absen dari pertandingan karena sakit – itu tidak terasa benar bagi saya.
“Semua orang bilang ‘oh kamu tidak akan berada di puncak performa jika sakit’, tapi kamu tidak tahu itu sampai kamu keluar dan mencobanya.
“Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak suntikan yang harus saya dapatkan untuk bisa bermain di pertandingan berikutnya, tapi itu karena saya ingin bermain di setiap pertandingan. Saya bermain 717 pertandingan untuk Chelsea dan saya bisa mengatakan, jujur, saya hanya 100% fit untuk lima di antaranya.
“Ketika saya masuk ke pertandingan, saya jarang tidak memiliki cedera pada tulang rusuk, lengan, kaki, pergelangan kaki, atau bagian tubuh lainnya – selalu ada yang sakit. Itu bagian dari menjadi pemain sepak bola profesional dan kamu tidak bisa absen hanya karena sakit.
“Pertandingan datang begitu cepat dan Anda tidak bisa melewatkan satu pun. Pemain yang mungkin menggantikan Anda mungkin tidak sekelas Anda, dan untuk memenangkan gelar dan terus bersaing, Anda harus ada di sana, apa pun yang terjadi.”
Catatan cedera Terry di Chelsea
Terry jelas tidak membiarkan rasa sakit fisik menghalanginya untuk bermain bersama Chelsea, namun pemain berusia 45 tahun itu memang mengalami beberapa cedera serius selama karier bermainnya. Ia menderita herniasi disk pada tahun 2006 dan mengalami kerusakan ligamen pergelangan kaki setahun kemudian, namun berhasil kembali lebih cepat dari yang diharapkan untuk final Piala Liga melawan Tottenham pada kesempatan itu.
Ia hanya bisa tampil dalam 27 pertandingan selama musim 2012-13 setelah mengalami masalah ligamen lutut dan harus menghadapi masalah berulang pada pergelangan kaki dan otot paha bagian belakang pada akhir karier bermainnya.
- Getty Images Sport
Terry mengakui kekecewaannya terkait peluang melatih Chelsea.
Terry juga mengungkapkan kekecewaannya karena tidak terlibat dalam tim utama Chelsea setelah Enzo Maresca dipecat sebagai manajer tim utama. Manajer asal Italia itu meninggalkan klub pada Hari Tahun Baru, dan Calum McFarlane ditunjuk sebagai manajer interim, berhasil meraih poin mengejutkan melawan Manchester City sebelum kalah dari Fulham.
Dia mengatakan: "(Saya tidak) kesal, mungkin lebih frustrasi karena saya memang bagian dari grup U21 yang ikut serta," kata Terry.
"Jadi, meskipun saya tidak memimpin tim. Jelas, Calum memimpin tim dan melakukannya dengan sangat baik. Mendapatkan hasil dari pertandingan.
"Saya merasa seharusnya saya menjadi bagian dari mereka. Sekarang, dengarkan. Orang-orang harus membuat keputusan. Saya suka ketika orang membuat keputusan dan mereka mengatakan ya atau tidak. Dan jelas pemilik atau siapa pun yang membuat keputusan tersebut, direktur olahraga telah mengatakan 'tidak', tidak termasuk saya untuk alasan apa pun - mengapa, saya tidak tahu."
Liam Rosenior kini telah ditunjuk sebagai pelatih kepala permanen Chelsea dan memulai dengan baik, memenangkan delapan dari 12 pertandingan pertamanya.
Iklan