John Herdman Yakin Bisa Ciptakan 'Dream Team' Timnas Indonesia

Dalam proses pencarian talenta untuk mengisi 'Dream Team' versinya, Herdman tidak menutup mata pada potensi pemain yang ada, baik lokal maupun diaspora. Dia menyebut beberapa nama yang menurutnya memiliki masa depan cerah di bawah arahannya bersama skuad Garuda.





“Indonesia juga baru memulai. Akan ada pemain baru yang muncul, baik dari Eropa maupun lokal. Dony Tri [Pamungkas] memiliki potensi besar. Rizky Ridho dan Beckham Putra juga menunjukkan kepercayaan diri tinggi,” ucap Herdman dikutip laman Antara.





“Saya percaya pada mereka (para pemain). Mereka akan terus berkembang dengan pelatihan dan lingkungan yang tepat. Tim ini akan berubah seiring waktu. Tidak ada 'Dream Team' saat ini, tim ini akan terus berkembang dan membaik.”





“Beberapa pemain akan bertahan, beberapa lainnya akan muncul. Kami harus memenangkan pertandingan, dan saya harus menemukan pemain dengan hasrat besar, naluri pembunuh, dan keinginan untuk berjuang demi Indonesia, untuk lolos ke 2030. Itu misi kami.”