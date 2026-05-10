AFP
John Herdman Akui Timnas Indonesia Berada Di Grup Sulit Piala Asia 2027
- Timnas Indonesia
Calon Lawan Timnas Senior Diketahui
Berdasarkan hasil undian di Riyadh, Indonesia akan tergabung bersama Jepang, Qatar dan Thailand di Grup F Piala Asia 2027. Komposisi ini menempatkan Indonesia di antara tim-tim dengan reputasi mentereng, mengingat Jepang adalah pemegang rekor empat gelar juara, sementara Qatar datang sebagai kekuatan yang telah memenangi turnamen ini sebanyak dua kali. Sementara Thailand merupakan lawan yang tak mudah ditaklukkan di kawasan Asia Tenggara.
Menepis Anggapan Berada Di Grup Neraka
Meski banyak pengamat dan penggemar sepakbola nasional yang melabeli Grup F sebagai grup neraka, Herdman menegaskan tidak ada pembagian grup yang bisa dianggap remeh ketika sudah bertarung level tertinggi Asia.
“Setiap pertandingan memiliki tantangan uniknya sendiri. Akan ada mentalitas berbeda yang dibutuhkan untuk menjalani setiap laga dan kita harus melangkah satu pertandingan demi satu pertandingan. Jadi daripada melihat ini sebagai tantangan besar, saya melihatnya sebagai peluang besar,” kata Herdman dikutip laman Antara.
“Banyak orang mungkin melihat ini sebagai grup yang sulit. Tetapi di level seperti ini, setiap grup memang sulit.”
- Timnas Indonesia
Menikmati Status Underdog
Salah satu poin penting yang ditekankan Herdman adalah bagaimana para pemain timnas senior harus menyikapi laga pembuka melawan Jepang. Baginya, status sebagai tim yang tidak diunggulkan justru bisa menjadi keuntungan mental jika dikelola dengan cara yang benar.
“Yang terpenting bagi kita adalah melihat peluang yang ada ketika menghadapi tim papan atas seperti Jepang dan menikmati status underdog dalam pertandingan tersebut,” kata Herdman.
Target & Semangat Juang
Mantan pelatih Kanada ini menginginkan anak asuhnya memanfaatkan Piala Asia 2027 sebagai tolak ukur sejauh mana level perkembangan sepakbola Indonesia saat berhadapan langsung dengan tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Qatar. Herdman menegaskan determinasi tinggi adalah harga mati untuk bisa meraih hasil maksimal.
“Kami juga harus mampu mengeluarkan versi terbaik dari diri kami saat menghadapi Qatar, lalu membawa semangat juang, determinasi, dan gairah yang dibutuhkan untuk menghadapi tim seperti Thailand," kata dia.
Pembagian Grup Piala Asia 2027
Grup A: Arab Saudi, Kuwait, Oman, Palestina
Grup B: Uzbekistan, Bahrain, Korut, Yordania
Grup C: Iran, Suriah, Kyrgyzstan, China
Grup D: Australia, Tajikistan, Irak, Singapura
Grup E: Korsel, Uni Emirat Arab, Vietnam, Lebanon atau Yaman
Grup F: Jepang, Qatar, Thailand, Indonesia