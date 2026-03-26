John Herdman Tebar Janji Naikkan Level Sepakbola Timnas Indonesia Di FIFA Series 2026

Herdman tidak datang untuk merombak total, melainkan membangun di atas fondasi yang sudah ada. Dia secara khusus memberikan pujian kepada dua mantan pelatih, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan taktis timnas senior selama beberapa tahun terakhir sebelum kedatangannya.





“Sebagai sebuah negara, apa yang Anda terima adalah identitas yang mewakili diri Anda. Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, dan ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Jadi semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami,” kata Herdman dikutip laman Antara.





“Setiap pelatih menambahkan sesuatu ke tim ini, identitas mereka. Struktur pertahanan yang diterapkan Shin Tae-yong sangat fantastis, Patrick membawa gaya yang lebih ekspansif. Dan bagi saya, ini membawa hal tersebut ke tingkat berikutnya.”