AFP
John Herdman Tebar Janji Naikkan Level Sepakbola Timnas Indonesia Di FIFA Series 2026
Filosofi Baru Sang Arsitek Anyar
Pelatih anyar timnas Indonesia John Herdman bersiap menandai era barunya bersama skuad Garuda dengan ambisi besar untuk menaikkan performa tim Merah Putih ke level yang lebih tinggi dalam FIFA Series 2026. Pelatih asal Inggris ini menegaskan akan menggabungkan elemen-elemen terbaik dari pendahulunya dengan identitas baru yang mewakili karakter bangsa. Pria yang resmi menjabat sejak Januari 2026 ini melihat potensi besar pada karakter masyarakat Indonesia yang ingin ia refleksikan ke dalam lapangan hijau sebagai identitas tim yang baru.
- PSSI
Herdman Menghargai Warisan STY & Kluivert
Herdman tidak datang untuk merombak total, melainkan membangun di atas fondasi yang sudah ada. Dia secara khusus memberikan pujian kepada dua mantan pelatih, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan taktis timnas senior selama beberapa tahun terakhir sebelum kedatangannya.
“Sebagai sebuah negara, apa yang Anda terima adalah identitas yang mewakili diri Anda. Dari apa yang saya lihat di Indonesia, orang-orangnya pekerja keras, ada semangat artistik, dan ada kekeluargaan, ada kebersamaan. Jadi semua elemen itu akan terangkum dalam gaya permainan kami,” kata Herdman dikutip laman Antara.
“Setiap pelatih menambahkan sesuatu ke tim ini, identitas mereka. Struktur pertahanan yang diterapkan Shin Tae-yong sangat fantastis, Patrick membawa gaya yang lebih ekspansif. Dan bagi saya, ini membawa hal tersebut ke tingkat berikutnya.”
Evaluasi Transisi & Fleksibilitas Skuad Garuda
Meski mengapresiasi masa lalu, Herdman mengidentifikasi beberapa area krusial yang harus segera diperbaiki agar timnas senior kompetitif di level internasional. Fokus utamanya terletak pada dinamika serangan dan kemampuan para pemain untuk merespons perubahan situasi di lapangan secara cepat. Dia menyoroti transisi serangan, organisasi serangan, sehingga tim dapat bermain dengan lebih dinamis dan langsung.
“Dalam sepakbola internasional saat ini, Anda harus lebih mudah beradaptasi, baik sebelum pertandingan, selama pertandingan, maupun di antara pertandingan. Jadi, Anda akan melihat elemen tersebut dalam sepakbola,” kata Herdman.
Mewaspadai Kecepatan Saint Kitts & Nevis
Timnas senior akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dii Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat (27/3) malam WIB. Herdman telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan lawan. Dia menyadari tim tersebut memiliki kekuatan fisik yang bisa merepotkan barisan pertahanan Indonesia jika tidak diantisipasi dengan organisasi yang matang.
“Analisis memberi tahu kami mereka memiliki profil transisi, kekuatan, kecepatan, dan sangat langsung. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik,” tegasnya.