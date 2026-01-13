John Herdman Pastikan Indonesia Tanpa Skuad Utama Di Piala AFF 2026

Herdman meyakini Indonesia tetap bisa meraih hasil bagus di Piala AFF, meski tidak menurunkan skuad utama. Arsitek asal Inggris ini pernah melakukan hal itu saat Kanada tampil di Piala Emas CONCACAF, dan mencapai semi-final pada 2021.

“Anda punya kesempatan untuk menggunakan kolam yang jauh lebih besar, dan itu mirip dengan apa yang kami lakukan di CONCACAF dengan Gold Cup (Piala Emas),” ungkap pelatih 50 tahun itu.

“Kami tidak punya akses untuk mendatangkan Alphonso Davies atau Jonathan David untuk turnamen itu. Anda harus menggunakan pemain lokal dan kolam yang jauh lebih besar. Anda bisa belajar dan melihat pemain di situasi itu.”