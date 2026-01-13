PSSI
John Herdman Pastikan Indonesia Tanpa Skuad Utama Di Piala AFF 2026
Herdman memilih pemain lapis ketiga di Piala AFF 2026
Timnas Indonesia untuk kali kedua berturut-turut tidak akan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Pelatih anyar John Herdman berencana akan membawa pemain lapis ketiga di turnamen sepakbola dua tahunan se-Asia Tenggara ini pada edisi tahun 2026 dengan sejumlah pertimbangan. Kesulitan mengumpulkan skuad utama saat turnamen digelar pada Juli-Agustus menjadi alasan utama, karena saat itu sejumlah pemain yang merumput di Eropa sedang melakukan pramusim dan melakoni laga awal musim baru. Herdman memilih pemain di luar tier 1 dan 2 untuk Piala AFF.
Skuad U-23 gagal ke semi-final pada edisi sebelumnya
Ini memang bukan untuk pertama kalinya Indonesia tak mengirim skuad utama di Piala AFF. Pada penyelenggaraan dua tahun lalu, Indonesia bermaterikan pemain berusia di bawah U-23 tahun di bawah asuhan Shin Tae-yong, karena skuad utama diberikan kesempatan beristirahat akibat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 dan keterlibatan di klub masing-masing. Keputusan itu membuat Indonesia gagal ke semi-final, karena hanya menduduki peringkat tiga klasemen akhir Grup B di bawah Vietnam dan Filipina.
Herdman ingin melihat talenta lain di luar skuad utama
“Turnamen di bulan Juli dan Agustus adalah sesuatu yang berbeda. Akan sulit untuk membawa pemain tier 1 dan 2, karena mereka punya komitmen kepada klubnya, dan itu di luar kalender FIFA. Jadi, itulah pentingnya memiliki kolam talenta yang luas,” kata Herdman diikutip laman Antara.
“Saya pikir turnamen AFF jadi sebuah kesempatan yang bagus untuk saya memahami seberapa dalam kolam talenta yang dimiliki Indonesia. Lalu juga memberikan kesempatan kepada para pemain yang tidak mendapatkannya saat Maret atau Juni di kalender FIFA.”
Sang pelatih pernah memakai kebijakan ini di Piala Emas
Herdman meyakini Indonesia tetap bisa meraih hasil bagus di Piala AFF, meski tidak menurunkan skuad utama. Arsitek asal Inggris ini pernah melakukan hal itu saat Kanada tampil di Piala Emas CONCACAF, dan mencapai semi-final pada 2021.
“Anda punya kesempatan untuk menggunakan kolam yang jauh lebih besar, dan itu mirip dengan apa yang kami lakukan di CONCACAF dengan Gold Cup (Piala Emas),” ungkap pelatih 50 tahun itu.
“Kami tidak punya akses untuk mendatangkan Alphonso Davies atau Jonathan David untuk turnamen itu. Anda harus menggunakan pemain lokal dan kolam yang jauh lebih besar. Anda bisa belajar dan melihat pemain di situasi itu.”
