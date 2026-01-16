John Herdman Jadikan Piala AFF Sebagai Penebus Kekecewaan Timnas Indonesia Gagal Ke Piala Dunia 2026

Sejak Piala AFF digelar pertama kali, timnas Indonesia berhasil enam kali lolos ke final, terbanyak kedua setelah Thailand. Namun dari enam kesempatan, timnas senior belum pernah sekalipun mengangkat trofi.

“Menurut saya tidak memenangkan turnamen adalah hal yang baik bagi pelatih baru, karena hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang memenangkan gelar di kesempatan ketujuh,” ujar Herdman.

Jadi, untuk melakukannya pertama kali dan membuat sejarah bersama fans, bersama para pemain, itulah pola pikir yang ingin Anda bawa ke turnamen ini. Saya pikir ini adalah kesempatan yang nyata dengan grup yang kita miliki. Tapi saya akan mengatakan ini kepada semua orang, setiap tim, setiap grup akan tangguh dalam kompetisi ini.”

“Tidak ada jendela FIFA yang tersedi, jadi realitas kualitatif pemain Serie A atau pemain Bundesliga akan hilang. Ini akan menjadi lapangan bermain yang setara. Tim yang sukses adalah tim yang paling ingin mewakili negara pada saat itu, dan mengambil kesempatan untuk menjadi tim Indonesia pertama yang mengangkat trofi di Piala AFF.”