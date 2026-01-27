Joey Pelupessy Main Dari Bangku Cadangan, Lommel SK Dibekap RFC Liege

Upaya Lommel SK agar tidak tercecer dalam perebutan tiket promosi menemui hambatan selepas dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari RFC Liege, Rabu (28/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Challenger Pro League Belgia.

Setelah tampil sebagai starter di dua pertandingan sebelumnya, Joey Pelupessy kali ini harus memulai laga dari bangku cadangan. Gelandang bertahan timnas Indonesia itu dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan Lautaro Lopez.

Pertarungan antara Liege dengan Lommel berlangsung sengit. Di saat laga diperkirakan berakhir imbang, tuan rumah mampu memecah kebuntuan pada menit ke-90 melalui gol Kylian Hazard untuk memastikan mereka meraih poin penuh.