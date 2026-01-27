Instagram/@joeypelupessy
Joey Pelupessy Main Dari Bangku Cadangan, Lommel SK Dibekap RFC Liege
Lommel harus menelan kekalahan di menit akhir
Upaya Lommel SK agar tidak tercecer dalam perebutan tiket promosi menemui hambatan selepas dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari RFC Liege, Rabu (28/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Challenger Pro League Belgia.
Setelah tampil sebagai starter di dua pertandingan sebelumnya, Joey Pelupessy kali ini harus memulai laga dari bangku cadangan. Gelandang bertahan timnas Indonesia itu dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan Lautaro Lopez.
Pertarungan antara Liege dengan Lommel berlangsung sengit. Di saat laga diperkirakan berakhir imbang, tuan rumah mampu memecah kebuntuan pada menit ke-90 melalui gol Kylian Hazard untuk memastikan mereka meraih poin penuh.
Makin tercecer dengan dua besar klasemen sementara
Kegagalan mendulang poin penuh membuat Lommel tidak mampu mendekati peringkat dua KV Kortrijk. Lommel yang berada di peringkat tiga dengan 38 poin, sekarang harus berselisih tujuh angka dari Kortrijk yang di saat bersamaan dikalahkan Jong Club Brugge. Sedangkan kemenangan menempatkan Liege di peringkat enam usai mengumpulkan 36 poin.
Pelupessy selanjutnya beduel dengan Radja Nainggolan
Pelupessy dan Lommel akan berusaha bangkit di pertandingan berikutnya demi membayar poin yang hilang di laga ini. Lommel akan menyambut kedatangan peringkat kelima Patro Eisden di Stedelijk Sportstadion, Minggu (1/2) dini hari WIB. Duel ini akan menarik, karena kedua tim mempunyai poin sama. Selain itu, pertandingan nanti juga bakal mempertemukan Pelupessy dengan pemain berdarah Indonesia lainnya, Radja Nainggolan.
Susunan pemain
RFC Liege: Jordi Belin; Martin Wasinski, Jordan Bustin, Pierre-Yves Ngawa, Kevin Shkurti, Benoit Bruggeman, Kays Ruiz, Simon Paulet, Frederic Soelle Soelle, Jonathan D'Ostilio, Reno Wilmots
Lommel SK: Nikola Ivezic; Timothy Eyoma, Dries Wouters, Nicolas Rommens, Tom Reyners, Jesper Tolinsson, Lautaro Lopez, Ralf Seuntjens, Sam de Grand, Zalan Vancsa, Mohamed Salah.
