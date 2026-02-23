Joan Laporta mengklaim Lionel Messi menolak untuk menyapanya di upacara Ballon d'Or 2023 saat ia membicarakan hubungan yang 'tegang' dengan legenda Barcelona

Ini bukan kali pertama Laporta mengakui bahwa hubungan yang pernah kuat antara dirinya dan Messi mengalami keretakan - padahal keduanya pernah menikmati banyak momen bahagia bersama di Camp Nou. Ia menyesali bagaimana legenda sepak bola Amerika Selatan itu dipaksa keluar dari rumah spiritualnya.

Laporta sebelumnya mengatakan kepada La2CAT: “Saya adalah penggemar Barca dan di atas segalanya adalah institusi.” Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia hanya berbicara dengan Messi sekali dalam empat tahun setelah kepergiannya ke Paris: “Kami menelepon satu sama lain pada ulang tahunnya saat ia pergi. Alejandro (Echevarria) yang menghubungkan kami. Itu adalah percakapan yang penuh kasih sayang, meskipun tidak ada konsekuensi dan topik tersebut membuat saya sedih.”

Mungkin beberapa jembatan profesional akan dibangun kembali, dengan Messi tidak berusaha menyembunyikan rasa cintanya yang masih ia miliki untuk Barca. Ia telah menyatakan bahwa ia dan istrinya, Antonela, berencana kembali ke Catalunya setelah ia pensiun.

Sebuah pertandingan di Camp Nou mungkin akan diadakan sebelum itu, jika pertandingan persahabatan atau eksibisi dapat diatur, sementara Barcelona berencana untuk mendirikan patung pada suatu saat yang mengabadikan pemain terbaik yang pernah bermain untuk mereka.