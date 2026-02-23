Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Joan Laporta mengklaim Lionel Messi menolak untuk menyapanya di upacara Ballon d'Or 2023 saat ia membicarakan hubungan yang 'tegang' dengan legenda Barcelona
Messi mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona dengan air mata pada musim panas 2021.
Laporta mengakui bahwa hubungannya dengan ikon Barcelona telah menjadi "tegang" setelah perpisahan emosional pada 2021. Pada musim panas itu, saat krisis keuangan melanda Barcelona, Messi terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Catalunya.
Barca, yang tidak memiliki dana untuk memperpanjang kontrak, awalnya berharap Messi akan setuju bermain secara gratis sementara negosiasi kontrak baru berlangsung. Ia pindah ke Paris Saint-Germain sebagai pemain bebas transfer, meneteskan banyak air mata dalam konferensi pers perpisahan yang emosional, dan sulit memaafkan mereka yang memaksanya putus hubungan profesional dengan klub yang membantunya menjadi bintang global.
- Getty/GOAL
Terungkap: Messi mengabaikan Laporta di Ballon d'Or 2023
Messi dan Laporta telah bertemu sejak saat itu, tetapi suasana di pertemuan-pertemuan tersebut tetap tegang. Laporta mengakui hal itu, menceritakan kepada Catalunya Radio tentang sebuah insiden mengejutkan yang terjadi di acara penghargaan paling mewah: “Hubungan dengan Messi tidak seperti dulu lagi.
“Ada juga insiden di acara Ballon d'Or ketika saya pergi untuk menyapanya, dan dia merasa kita tidak seharusnya saling menyapa. Sejak saat itu, ada beberapa upaya mendekatkan diri, dan semoga hal ini akan terus berlanjut di masa depan. Hubungan ini tegang, tetapi dia adalah legenda Barcelona.”
Barcelona berencana mendirikan patung untuk Messi di Camp Nou.
Ini bukan kali pertama Laporta mengakui bahwa hubungan yang pernah kuat antara dirinya dan Messi mengalami keretakan - padahal keduanya pernah menikmati banyak momen bahagia bersama di Camp Nou. Ia menyesali bagaimana legenda sepak bola Amerika Selatan itu dipaksa keluar dari rumah spiritualnya.
Laporta sebelumnya mengatakan kepada La2CAT: “Saya adalah penggemar Barca dan di atas segalanya adalah institusi.” Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia hanya berbicara dengan Messi sekali dalam empat tahun setelah kepergiannya ke Paris: “Kami menelepon satu sama lain pada ulang tahunnya saat ia pergi. Alejandro (Echevarria) yang menghubungkan kami. Itu adalah percakapan yang penuh kasih sayang, meskipun tidak ada konsekuensi dan topik tersebut membuat saya sedih.”
Mungkin beberapa jembatan profesional akan dibangun kembali, dengan Messi tidak berusaha menyembunyikan rasa cintanya yang masih ia miliki untuk Barca. Ia telah menyatakan bahwa ia dan istrinya, Antonela, berencana kembali ke Catalunya setelah ia pensiun.
Sebuah pertandingan di Camp Nou mungkin akan diadakan sebelum itu, jika pertandingan persahabatan atau eksibisi dapat diatur, sementara Barcelona berencana untuk mendirikan patung pada suatu saat yang mengabadikan pemain terbaik yang pernah bermain untuk mereka.
- Getty Images
Messi kini berada di Amerika bersama juara MLS Cup, Inter Miami.
Messi baru-baru ini kembali ke lingkungan yang familiar saat melakukan kunjungan rahasia ke Camp Nou, di mana ia melihat pekerjaan renovasi yang telah dilakukan di sana. Laporta menambahkan kepada Catalunya Radio: “Saya tahu dia berada di Barcelona karena tim nasional Argentina sedang bermain di sini, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang alasan lainnya. Jelas bahwa jika Messi ingin masuk ke lapangan, dia harus diizinkan masuk kapan pun memungkinkan. Itu adalah rumahnya. Dan itulah yang terjadi.
“Leo pantas mendapatkan patung di Camp Nou seperti yang dimiliki Cruyff dan Kubala. Dia pantas mendapatkan penghormatan, dan kami percaya waktu yang tepat untuk melakukannya adalah ketika stadion selesai sepenuhnya dan memiliki kapasitas lebih dari 100.000.”
Saat ini, Messi sedang berusaha meningkatkan reputasinya di Amerika Serikat - setelah bergabung dengan Inter Miami pada 2023. Dia membantu mereka meraih kemenangan bersejarah di MLS Cup musim lalu dan kembali beraksi secara kompetitif pada 2026 saat dia berjuang untuk mempertahankan gelar Piala Dunia bersama Argentina musim panas ini.
Iklan