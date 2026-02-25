Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Jika orang Spanyol tidak mau menerimanya, kirim dia kembali!" - Kritikus Kylian Mbappe di Real Madrid disuruh berhenti "berlebihan" oleh ikon Prancis
Legenda yang blak-blakan mengkritik keras pengawasan yang 'tidak adil' terhadap Mbappé.
Dugarry, yang memiliki karier yang cemerlang dan dikenal sebagai orang yang blak-blakan, mengungkapkan kekecewaannya selama penampilannya di RMC Sport. Ia berargumen bahwa narasi seputar Mbappe tidak adil dan jika klub raksasa Spanyol begitu tidak puas dengan rekrutan bintang mereka, mereka seharusnya membiarkan Mbappe kembali ke Prancis. Pemenang Piala Dunia itu tidak menahan diri dalam penilaiannya tentang bagaimana ibu kota Spanyol merespons beberapa bulan kesulitan taktis yang melibatkan 'Galactico' mereka. Mbappe mengabaikan kritik di musim pertamanya di klub dan berakhir sebagai pencetak gol terbanyak La Liga meskipun Madrid gagal meraih trofi besar. Musim ini, ia mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan di liga utama, serta menambahkan 13 gol dalam delapan pertandingan Liga Champions.
- AFP
Membela bintang besar Prancis
Inti argumen Dugarry berpusat pada gagasan bahwa Mbappé dijadikan kambing hitam untuk kegagalan sistemik yang lebih luas di klub. “Saya merasa cukup terkejut bahwa masalah Real Madrid sepenuhnya disebabkan oleh Mbappé. Pada suatu saat, kita harus berhenti mengada-ada. Jika orang Spanyol tidak menginginkannya lagi, mereka harus mengembalikannya. Mungkin dia akan pergi dan membuat orang lain bahagia, saya tidak tahu. Tapi saya merasa cukup terkejut, jujur saja. Saya pikir ada terlalu banyak pemain di Real Madrid yang bukan pemain Real Madrid. Mereka terlalu dipuji, maaf. Saya juga pernah bermain untuk klub besar. Di Barcelona, saya tidak banyak memakai jersey itu, dan ada alasan untuk itu juga…”
Menyalahkan para pemeran pendukung
Kritik Dugarry segera berubah menjadi ulasan pedas terhadap pemain inti tim utama yang disebutkan namanya, yang menurutnya "tidak memenuhi standar" untuk klub sekelas Madrid. “Ini adalah klub yang mengincar bintang-bintang, mereka yang terbaik, dan menurut saya ada pemain yang tidak memenuhi standar. Mereka sudah lama berada di sana, saya pikir tentang [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, yang muncul tiba-tiba dan menjadi starter karena banyak cedera. Dia terbukti sebagai pemain yang baik, tapi dia bukan bek tengah Real Madrid. Alaba cedera dan hanya bermain satu minggu setiap tiga bulan; dia tidak berada di level itu.”
Pencantuman nama-nama seperti Valverde dan Camavinga dalam daftar semacam ini pasti akan menimbulkan kontroversi, mengingat popularitas mereka di kalangan pendukung Bernabeu. Namun, Dugarry percaya bahwa para pemain ini mungkin telah diberi terlalu banyak pujian atas kesuksesan masa lalu mereka sambil gagal tampil maksimal di era saat ini. Baginya, ketidakonsistenan di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan daripada masa adaptasi seorang pemain serang, terlepas dari seberapa mahal harganya atau seberapa tinggi profilnya.
- AFP
Mengkritisi strategi perekrutan
Selain performa individu, mantan striker tersebut juga mengkritik kebijakan transfer terbaru Florentino Perez, dengan menyarankan bahwa klub lebih memprioritaskan oportunisme finansial daripada kualitas murni. “Saya mendapat kesan bahwa mereka merekrut banyak pemain dengan kontrak yang hampir habis karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas. Saat bermain untuk klub seperti itu, Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah pemain hebat sepanjang musim, memimpin tim Anda, dan menjadi penentu; itulah perbedaan antara level yang kami alami setiap hari di liga nasional kami dan level Real Madrid.”
Penilaian ini menunjuk pada pelemahan "DNA Madrid," di mana sekadar menjadi pemain bagus tidak lagi cukup untuk memenuhi tuntutan klub paling sukses di dunia. Saat Real Madrid terus menavigasi transisi pasca-Toni Kroos dan Karim Benzema, kata-kata Dugarry mencerminkan perasaan yang semakin kuat bahwa keseimbangan skuad telah terganggu.
Iklan