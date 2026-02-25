"Jika orang Spanyol tidak mau menerimanya, kirim dia kembali!" - Kritikus Kylian Mbappe di Real Madrid disuruh berhenti "berlebihan" oleh ikon Prancis

Kritik Dugarry segera berubah menjadi ulasan pedas terhadap pemain inti tim utama yang disebutkan namanya, yang menurutnya "tidak memenuhi standar" untuk klub sekelas Madrid. “Ini adalah klub yang mengincar bintang-bintang, mereka yang terbaik, dan menurut saya ada pemain yang tidak memenuhi standar. Mereka sudah lama berada di sana, saya pikir tentang [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, yang muncul tiba-tiba dan menjadi starter karena banyak cedera. Dia terbukti sebagai pemain yang baik, tapi dia bukan bek tengah Real Madrid. Alaba cedera dan hanya bermain satu minggu setiap tiga bulan; dia tidak berada di level itu.”

Pencantuman nama-nama seperti Valverde dan Camavinga dalam daftar semacam ini pasti akan menimbulkan kontroversi, mengingat popularitas mereka di kalangan pendukung Bernabeu. Namun, Dugarry percaya bahwa para pemain ini mungkin telah diberi terlalu banyak pujian atas kesuksesan masa lalu mereka sambil gagal tampil maksimal di era saat ini. Baginya, ketidakonsistenan di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan daripada masa adaptasi seorang pemain serang, terlepas dari seberapa mahal harganya atau seberapa tinggi profilnya.