“Jika dia tidak menang, dia akan menangis!” - Cristiano Ronaldo selalu menjadi pecundang yang buruk, seperti yang dijelaskan oleh mantan rekan setimnya di Manchester United dan Portugal, yang menjelaskan pola pikir GOAT
Bagaimana superstar Portugal Ronaldo menjadi legenda sepanjang masa
Ronaldo memulai karirnya di Sporting di tanah kelahirannya, dengan potensi besarnya pertama kali diperhatikan di Lisbon. Nani juga menjadi bagian dari akademi di sana, memungkinkan dia menyaksikan langkah-langkah awal menuju kejayaan.
Tidak semuanya berjalan lancar bagi pemenang Ballon d’Or masa depan, dengan Ronaldo harus belajar dari kegagalan yang menyakitkan. Pengalaman tersebut pada akhirnya membantu membentuknya menjadi pemain seperti sekarang, dengan legenda Portugal ini masih tampil gemilang di usia 41 tahun.
Kekecewaan awal membuat Ronaldo menangis.
Nani tidak pernah ragu bahwa rekan senegaranya akan menjadi ikon global, dengan etos kerjanya yang gigih sudah terlihat sejak usia muda. Mantan winger Sporting dan United ini mengatakan kepada FourFourTwo saat ditanya apakah Ronaldo ditakdirkan untuk menjadi bintang besar saat masih remaja yang penuh impian: “Saat itu kami tidak memikirkan hal-hal seperti itu, kami hanya bermain dan menikmati diri kami sendiri.
“Kami memiliki ambisi dan mimpi bahwa suatu hari kami mungkin menjadi pemain sepak bola profesional, tetapi kami juga tahu bahwa, sampai Anda benar-benar mencapainya, itu hanyalah ilusi belaka. Pada akhirnya, semuanya terjadi sangat cepat – kesempatan datang dan kami tidak membiarkannya terlewat. Semangat pengorbanan yang kami miliki sejak usia muda itulah yang menjadi kunci.”
Nani menambahkan: “Bahkan saat masih kecil, dia sudah menonjol di antara yang lain. Dia tahu persis apa yang dia inginkan. Cristiano menjalani sepak bola dengan passion yang luar biasa – jika dia tidak menang atau hal-hal tidak berjalan baik, dia akan menangis. Itu menunjukkan seberapa besar komitmennya dan intensitas dengan mana dia menjalani permainan.”
Ronaldo diyakini akan mencetak 1.000 gol dan memperpanjang kariernya.
Ronaldo kini telah mengoleksi gelar Premier League, La Liga, Serie A, Liga Champions, Kejuaraan Eropa, dan Liga Bangsa-Bangsa, ditambah lima Ballon d'Or dan sejumlah rekor yang tercatat dalam sejarah.
Dia masih memiliki target yang harus dicapai, dengan satu tonggak penting kini dalam jangkauan. Nani pernah mengatakan: “Dia akan mencapai 1.000 gol dengan mudah, saya tidak ragu. Itu adalah tonggak yang penting baginya – sesuatu yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun.
“Dia ingin mencapai 1.000 gol yang tercatat, karena pemain lain seperti Pele atau Romario mengklaim telah mencapai angka tersebut, tetapi tidak semua gol mereka tercatat. Cristiano bisa membuat film dengan semua golnya. Dia akan mencapainya – bahkan jika dia harus bermain di liga profesional terendah di dunia untuk melakukannya. Tapi dia tidak akan membutuhkannya.”
Nani menambahkan tentang ketahanan Ronaldo, dengan kemungkinan dia bisa terus bermain untuk beberapa tahun ke depan: “Tidak ada yang mengejutkan saya. Cristiano selalu tahu persis apa yang dia inginkan – ketika Anda begitu jelas tentang prioritas Anda dan memiliki dukungan yang tepat di sekitar Anda, segalanya menjadi lebih mudah.
“Penolakan untuk menyerah itulah yang membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan sekarang di usia 40 tahun, dia masih membuat orang terkesan, tapi tidak bagiku. Aku harap dia mempertahankan level yang sama seperti yang dia tunjukkan di kualifikasi dan menjadi pemain penting bagi Roberto Martinez di Piala Dunia – gol tidak akan hilang.”
Nani termasuk di antara mereka yang menyarankan bahwa Piala Dunia 2026 mungkin bukan turnamen internasional terakhir Ronaldo. Dia mengatakan: “Saya harap dia bermain di Euro. Itu akan tergantung pada bagaimana dia merasa secara fisik, apakah cedera tidak mengganggunya, dan apakah dia menemukan motivasi untuk terus bersaing seperti yang dia lakukan selama lebih dari 20 tahun. Tapi jika ada orang yang bisa melakukan hal luar biasa seperti bermain di Euro pada usia 43, itu adalah Cristiano.”
Pembicaraan transfer: Pindah ke MLS diusulkan setelah pemogokan Liga Pro Saudi
Banyak yang memprediksi Ronaldo akan terus bermain hingga usia 50 tahun, karena tidak ada alasan baginya untuk pensiun sementara ia masih berada di puncak performanya. Tantangan baru lainnya juga telah dibicarakan belakangan ini, dengan CR7 dikabarkan akan pindah klub - kemungkinan bergabung dengan Lionel Messi di MLS - setelah mengambil tindakan mogok bersama Al-Nassr di Liga Pro Saudi.
