Ronaldo kini telah mengoleksi gelar Premier League, La Liga, Serie A, Liga Champions, Kejuaraan Eropa, dan Liga Bangsa-Bangsa, ditambah lima Ballon d'Or dan sejumlah rekor yang tercatat dalam sejarah.

Dia masih memiliki target yang harus dicapai, dengan satu tonggak penting kini dalam jangkauan. Nani pernah mengatakan: “Dia akan mencapai 1.000 gol dengan mudah, saya tidak ragu. Itu adalah tonggak yang penting baginya – sesuatu yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun.

“Dia ingin mencapai 1.000 gol yang tercatat, karena pemain lain seperti Pele atau Romario mengklaim telah mencapai angka tersebut, tetapi tidak semua gol mereka tercatat. Cristiano bisa membuat film dengan semua golnya. Dia akan mencapainya – bahkan jika dia harus bermain di liga profesional terendah di dunia untuk melakukannya. Tapi dia tidak akan membutuhkannya.”

Nani menambahkan tentang ketahanan Ronaldo, dengan kemungkinan dia bisa terus bermain untuk beberapa tahun ke depan: “Tidak ada yang mengejutkan saya. Cristiano selalu tahu persis apa yang dia inginkan – ketika Anda begitu jelas tentang prioritas Anda dan memiliki dukungan yang tepat di sekitar Anda, segalanya menjadi lebih mudah.

“Penolakan untuk menyerah itulah yang membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan sekarang di usia 40 tahun, dia masih membuat orang terkesan, tapi tidak bagiku. Aku harap dia mempertahankan level yang sama seperti yang dia tunjukkan di kualifikasi dan menjadi pemain penting bagi Roberto Martinez di Piala Dunia – gol tidak akan hilang.”

Nani termasuk di antara mereka yang menyarankan bahwa Piala Dunia 2026 mungkin bukan turnamen internasional terakhir Ronaldo. Dia mengatakan: “Saya harap dia bermain di Euro. Itu akan tergantung pada bagaimana dia merasa secara fisik, apakah cedera tidak mengganggunya, dan apakah dia menemukan motivasi untuk terus bersaing seperti yang dia lakukan selama lebih dari 20 tahun. Tapi jika ada orang yang bisa melakukan hal luar biasa seperti bermain di Euro pada usia 43, itu adalah Cristiano.”