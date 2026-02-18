AFP
Jhon Duran mendapat kartu kuning pada menit kelima debutnya bersama Zenit setelah insiden tidak menyenangkan dengan bek lawan
Sebuah momen kegilaan di Rusia
Saat mengejar bola panjang dari rekan setimnya, Duran terlibat dalam pertarungan dengan seorang bek. Setelah beberapa dorongan dari kedua pemain, striker tersebut tampak melompat di atas lawannya dan mencengkeram lehernya dalam cengkeraman kepala sebelum menyeretnya ke tanah. Gerakan itu lebih cocok untuk ring gulat daripada lapangan sepak bola, dan segera memicu kekhawatiran bahwa masa tinggal striker di St Petersburg bisa sevolatil masa-masa sebelumnya di Eropa dan Timur Tengah.
Beruntung bagi Duran, situasi tidak berkembang menjadi perkelahian besar. Sebelum wasit mendekat, kedua pemain bangkit dan saling berjabat tangan. Wasit kemudian mengeluarkan kartu kuning kepada Duran dan dengan jelas memerintahkan para pemain untuk tenang. Fakta bahwa pertandingan tersebut adalah pertandingan persahabatan mungkin menguntungkan Duran, dengan wasit mengambil pendekatan yang lebih lunak daripada yang mungkin diharapkan dalam pertandingan liga yang kompetitif.
Perjalanan yang penuh liku-liku menuju St Petersburg
Kedatangan Duran ke Zenit menandai babak terbaru dalam kisah seorang pemain yang berpindah-pindah klub di usia muda. Kurang dari setahun yang lalu, striker ini bermain di Liga Champions bersama Aston Villa, di mana ia menjadi favorit penggemar berkat kemampuannya mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Ia menghabiskan dua tahun bersama klub Midlands tersebut, mencetak 20 gol dalam 78 penampilan di semua kompetisi, bersaing dengan Ollie Watkins untuk posisi starter. Namun, kepergiannya dari Villa Park diwarnai ketegangan karena ia mencari jalan keluar dari Premier League.
Pindah ke Arab Saudi terjadi setelah Duran dikaitkan erat dengan kepindahan ke West Ham dan Chelsea, dengan penyerang tersebut tampaknya mendesak untuk pindah dari Villa Park. Ia akhirnya menyelesaikan kepindahan kontroversial ke klub Arab Saudi Al-Nassr pada Januari tahun lalu dengan biaya £64,5 juta. Waktunya di Pro League tidak berlangsung lama, karena ia segera pindah ke Turki dengan status pinjaman ke Fenerbahce, dilaporkan karena gaji yang lebih menggiurkan, meskipun ia gagal beradaptasi dan kesepakatan tersebut dibatalkan setelah hanya mencetak lima gol.
Pertanyaan yang masih menggantung mengenai disiplin
Meskipun bakat Duran tidak dapat disangkal, catatan disiplinnya tetap menjadi topik pembicaraan yang signifikan bagi manajer dan pemandu bakat. Selama masa baktinya di Inggris, agresivitasnya kadang-kadang melampaui batas, terutama dalam insiden dengan Newcastle. Duran pernah diusir dari lapangan saat bermain di Villa, setelah dianggap menendang bek Fabian Schar. Insiden tersebut menjadi pemicu munculnya laporan tentang perilaku di luar lapangan yang mulai terungkap menjelang akhir masa baktinya di Premier League.
Ada juga laporan mengenai sikap pemain tersebut. The Athletic melaporkan bahwa selama di Villa, ada insiden di mana ia datang terlambat dan mengganggu rapat tim dengan sikapnya yang hampir melanggar standar disiplin klub. Kekhawatiran ini mengikuti Duran ke Al-Nassr dan Fenerbahce, dan insiden headlock-nya hanya beberapa menit setelah debutnya di Zenit menunjukkan bahwa pemain Kolombia yang penuh semangat ini belum sepenuhnya mengendalikan kecenderungan impulsifnya yang telah mempersulit kemajuan pesatnya di dunia sepak bola.
Bisakah Zenit menaklukkan pemain Kolombia yang penuh semangat?
Zenit saat ini sedang menghadapi periode yang unik, karena mereka masih dilarang berkompetisi di kompetisi UEFA akibat invasi Rusia ke Ukraina. Bagi Duran, langkah ini merupakan kesempatan untuk membangun kembali performanya di luar sorotan intens liga-liga Eropa teratas. Raksasa Rusia ini berharap bahwa kartu kuning awal yang diterimanya hanyalah tanda kegembiraan berlebihan rather than a recurring theme, saat mereka berusaha mengintegrasikan fisiknya yang tak terbantahkan dan insting mencetak golnya ke dalam kampanye domestik mereka.
Meskipun mendapat kartu kuning awal, Duran menunjukkan sekilas keahlian atletik yang pernah membuatnya menjadi salah satu striker muda paling diburu di dunia. Namun, insiden headlock menjadi pengingat yang jelas bahwa dengan Duran, Anda sering mendapatkan sisi kasar bersama sisi halusnya. Jika Zenit dapat mengarahkan agresivitasnya ke dalam penyelesaiannya, mereka mungkin memiliki aset kelas dunia di tangan mereka; jika tidak, petualangan Rusia-nya bisa jadi bab lain yang singkat dan kacau dalam kariernya yang sudah eksentrik.
