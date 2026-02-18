Saat mengejar bola panjang dari rekan setimnya, Duran terlibat dalam pertarungan dengan seorang bek. Setelah beberapa dorongan dari kedua pemain, striker tersebut tampak melompat di atas lawannya dan mencengkeram lehernya dalam cengkeraman kepala sebelum menyeretnya ke tanah. Gerakan itu lebih cocok untuk ring gulat daripada lapangan sepak bola, dan segera memicu kekhawatiran bahwa masa tinggal striker di St Petersburg bisa sevolatil masa-masa sebelumnya di Eropa dan Timur Tengah.

Beruntung bagi Duran, situasi tidak berkembang menjadi perkelahian besar. Sebelum wasit mendekat, kedua pemain bangkit dan saling berjabat tangan. Wasit kemudian mengeluarkan kartu kuning kepada Duran dan dengan jelas memerintahkan para pemain untuk tenang. Fakta bahwa pertandingan tersebut adalah pertandingan persahabatan mungkin menguntungkan Duran, dengan wasit mengambil pendekatan yang lebih lunak daripada yang mungkin diharapkan dalam pertandingan liga yang kompetitif.