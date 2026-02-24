Jesse Marsch membantah klaim Sam Allardyce bahwa mantan manajer Leeds membantu mengacaukan pekerjaan Marcelo Bielsa di Elland Road

Allardyce tidak menahan diri dalam penilaiannya tentang penurunan kondisi fisik di Elland Road, mencatat kontras yang mencolok antara tim Leeds yang dia hadapi sebagai lawan dan tim yang akhirnya dia latih. "Bielsa memiliki statistik fisik terbaik di Premier League, Leeds berada di peringkat pertama," kata Allardyce dalam podcast tersebut. "Jadi ketika saya datang ke Leeds, saya berpikir: 'Setidaknya mereka bugar.' [Tapi Leeds berada di tiga terbawah] dalam statistik kebugaran.

"Dua manajer setelah Bielsa membiarkan statistik fisik tim turun ke tiga terbawah di Premier League. Saya berpikir: 'Jika kita berada di enam besar, setidaknya kita cukup bugar untuk bertahan dalam pertandingan dan mengatur diri kita sendiri'."

Pria yang sering disebut "Big Sam" ini mengenang pertemuannya dengan Leeds untuk menyoroti seberapa jauh menurutnya standar telah menurun. Selama masa jabatannya di West Bromwich Albion, ia menyaksikan langsung sifat tak kenal lelah dari tim yang dibangun Bielsa, suatu karakteristik yang menurutnya hilang selama masa jabatannya yang singkat. "Saya ingat saat saya menjadi manajer West Brom, [Leeds Bielsa] masih bermain secepat di 20 menit pertama hingga 20 menit terakhir," tambah Allardyce, menyesali kurangnya stamina yang ia temui di ruang ganti.