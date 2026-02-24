AFP
Jesse Marsch membantah klaim Sam Allardyce bahwa mantan manajer Leeds membantu mengacaukan pekerjaan Marcelo Bielsa di Elland Road
Marsch vs Allardyce: Dampak dari Leeds
Allardyce, yang didatangkan untuk menggantikan posisi pelatih secara mendadak namun tidak berhasil dalam empat pertandingan terakhir musim tersebut, telah menuding secara langsung para pelatih yang mendahuluinya. Dalam podcast No Tippy Tappy Football, mantan manajer Inggris itu menyarankan bahwa tingkat kebugaran elit yang ditetapkan oleh Bielsa telah disia-siakan oleh Marsch dan Javi Gracia, yang menggantikan Marsch setelah kepergiannya dan pelatih interim awal Michael Skubala sebelum kedatangan Allardyce.
Pelatih veteran itu mengungkapkan keterkejutannya atas data yang diwarisinya, menyarankan bahwa mesin "Bielsa-ball" yang legendaris telah sepenuhnya macet saat ia tiba di West Yorkshire untuk mencoba menghindari ancaman degradasi ke Championship.
Big Sam: Leeds Fitness Bangkrut
Allardyce tidak menahan diri dalam penilaiannya tentang penurunan kondisi fisik di Elland Road, mencatat kontras yang mencolok antara tim Leeds yang dia hadapi sebagai lawan dan tim yang akhirnya dia latih. "Bielsa memiliki statistik fisik terbaik di Premier League, Leeds berada di peringkat pertama," kata Allardyce dalam podcast tersebut. "Jadi ketika saya datang ke Leeds, saya berpikir: 'Setidaknya mereka bugar.' [Tapi Leeds berada di tiga terbawah] dalam statistik kebugaran.
"Dua manajer setelah Bielsa membiarkan statistik fisik tim turun ke tiga terbawah di Premier League. Saya berpikir: 'Jika kita berada di enam besar, setidaknya kita cukup bugar untuk bertahan dalam pertandingan dan mengatur diri kita sendiri'."
Pria yang sering disebut "Big Sam" ini mengenang pertemuannya dengan Leeds untuk menyoroti seberapa jauh menurutnya standar telah menurun. Selama masa jabatannya di West Bromwich Albion, ia menyaksikan langsung sifat tak kenal lelah dari tim yang dibangun Bielsa, suatu karakteristik yang menurutnya hilang selama masa jabatannya yang singkat. "Saya ingat saat saya menjadi manajer West Brom, [Leeds Bielsa] masih bermain secepat di 20 menit pertama hingga 20 menit terakhir," tambah Allardyce, menyesali kurangnya stamina yang ia temui di ruang ganti.
Marsch mengeluarkan bukti pembayaran untuk membungkam para kritikusnya.
Tidak pernah ragu untuk menghadapi konfrontasi, Marsch menggunakan media sosial untuk secara sistematis membongkar narasi Allardyce. Pelatih tim nasional Kanada saat ini menyajikan serangkaian data dari masa jabatannya, yang tampaknya bertentangan dengan anggapan bahwa tim telah menjadi lamban. Menurut data yang dibagikan oleh Marsch, Leeds tetap menjadi kekuatan fisik yang tangguh selama masa jabatannya, menempati peringkat pertama di Premier League dalam hal total kilometer yang ditempuh, meter yang ditempuh, sprint berkecepatan tinggi, lari berkecepatan tinggi, dan sprint secara keseluruhan. Tanggapannya terhadap Allardyce singkat dan tajam, hanya menambahkan: "Benarkah?"
Pertukaran pendapat semakin memanas saat Marsch berinteraksi dengan pendukung yang mempertanyakan warisannya di klub. Ketika seorang penggemar menantang statistiknya, Marsch membalas dengan tajam: "Minggu pertandingan 1-20. Belajar membaca, kawan." Orang Amerika itu tampaknya bertekad untuk melindungi reputasi profesionalnya, menolak untuk membiarkan narasi "Big Sam" berlalu tanpa tantangan. Meskipun ada ketegangan, beberapa penggemar mendukung keputusannya untuk tetap teguh, dengan Marsch memberikan jempol kepada seorang pengikut yang menyarankan bahwa para kritikus "tidak layak diperhatikan" dalam skema besar.
Marsch membela warisan Leeds-nya.
Namun, perdebatan menjadi lebih serius ketika seorang pendukung mengingatkan kedua manajer bahwa pendapat mereka tidak sepenting fakta bahwa klub akhirnya terdegradasi. "Tidak ada yang peduli dengan pendapatmu atau Big Sam, degradasi sudah berbicara sendiri," tulis penggemar tersebut. Marsch dengan cepat menjelaskan keterlibatannya dalam sejarah klub, menjawab: "Kecuali kami berhasil mempertahankan tim di liga," merujuk pada hari terakhir musim 2021-22 yang dramatis ketika kemenangan atas Brentford memastikan keselamatan tim, momen yang terkenal karena perayaan Raphinha sebelum kepindahannya ke Barcelona dengan nilai transfer besar.
Sejak periode yang penuh gejolak itu, jalur karier kedua manajer telah berpisah secara signifikan. Sementara Allardyce belum kembali ke bangku cadangan sejak gagal menyelamatkan Leeds dari degradasi, Marsch menemukan kehidupan baru di panggung internasional.
Sebagai pelatih kepala Kanada, ia saat ini sedang mempersiapkan negara tersebut untuk peran tuan rumah bersama dalam Piala Dunia 2026 yang akan datang. Bagi para penggemar Leeds, era Bielsa, Marsch, dan Allardyce tetap menjadi periode yang penuh emosi, tetapi data menunjukkan bahwa perdebatan tentang apa yang salah di Elland Road jauh dari selesai.
