Jesse Lingard, pemain serba bisa? Mantan bintang Manchester United sedang dalam pembicaraan mengenai transfer tak terduga lainnya setelah hengkang dari FC Seoul

Karier Lingard telah membawanya bermain untuk sejumlah klub, termasuk Manchester United, West Ham, dan Nottingham Forest. Gelandang ini juga pernah mendapat kritikan, namun ia mengatakan kepada Sky Sports bulan lalu bahwa hal itu tidak lagi mengganggunya.

"Dalam hidup, secara umum, baik di luar sepak bola maupun di dalam sepak bola, selalu ada masa-masa sulit secara mental ketika Anda tidak bermain baik dan mendapat kritikan dari fans. Terkadang Anda harus melewati itu dan belajar, dan saya telah belajar dari semua itu. Sekarang saya berada pada titik di mana saya tidak peduli apa yang orang katakan, saya tidak peduli apa yang orang pikirkan - pada akhirnya itu hanya kata-kata. Saya tidak mendengarkan hal-hal negatif," katanya.

"Sebagian besar hal-hal itu positif, dan semua orang yang saya temui sejak berada di Manchester juga positif. Jadi, bagi saya, saya suka menjadi orang baik, membuat orang tersenyum, menjadi orang yang ceria, tapi saat waktunya bekerja, saya bekerja. Saya pikir hal itu telah disalahartikan selama bertahun-tahun karena orang-orang berpikir dia sering bercanda dan sebagainya. Mereka mengatakan dia selalu menari, tentu saja saya akan menari - saya suka menari di tempat dan waktu yang tepat. Tapi saat saya di lapangan latihan dan hari pertandingan, itu 100% mode kerja."