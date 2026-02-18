Getty Images Sport
Jesse Lingard, pemain serba bisa? Mantan bintang Manchester United sedang dalam pembicaraan mengenai transfer tak terduga lainnya setelah hengkang dari FC Seoul
Lingard tersedia setelah masa baktinya di FC Seoul.
Lingard kembali tersedia setelah mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa sayang kepada FC Seoul. Mantan bintang Manchester United ini sempat mengejutkan banyak orang saat memutuskan pindah ke Korea Selatan, namun ia menikmati masa-masa bersama klub tersebut. Lingard menghabiskan hampir dua tahun bersama FC Seoul dan mengungkapkan rasa sayangnya terhadap klub tersebut dalam postingan perpisahan di media sosial. Ia menulis: "Waktu saya di Korea Selatan sungguh luar biasa - sepak bola, atmosfer, dan semangat di sekitar klub ini benar-benar kelas atas. Cinta, dukungan, dan apresiasi yang kalian tunjukkan kepadaku selama dua tahun terakhir ini sungguh luar biasa. Aku akan selalu bersyukur atas kesempatan untuk bermain untuk klub sebesar ini."
Remo sedang dalam pembicaraan dengan Lingard
Lingard telah dikaitkan dengan klub-klub Serie A, Feyenoord, dan Wrexham sejak meninggalkan FC Seoul, namun kini tampaknya akan menuju Brasil. Menurut Globo, Lingard menerima tawaran dari klub Brasil Remo dan negosiasi mengenai transfer mengejutkan tersebut sedang berlangsung. Remo bermain di kasta tertinggi sepak bola Brasil setelah promosi tahun lalu. Klub tersebut memulai musim baru dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan, sehingga kini berada di peringkat ke-16 di klasemen. Jika Lingard benar-benar pindah, ia akan bergabung dengan beberapa wajah familiar di Serie A Brasil. Mantan bintang Manchester United, Memphis Depay, saat ini bermain untuk Corinthians di Brasil, sementara mantan pemain Manchester United lainnya, Andreas Pereira, berada di Palmeiras.
Lingard ingin membuat orang-orang tersenyum.
Karier Lingard telah membawanya bermain untuk sejumlah klub, termasuk Manchester United, West Ham, dan Nottingham Forest. Gelandang ini juga pernah mendapat kritikan, namun ia mengatakan kepada Sky Sports bulan lalu bahwa hal itu tidak lagi mengganggunya.
"Dalam hidup, secara umum, baik di luar sepak bola maupun di dalam sepak bola, selalu ada masa-masa sulit secara mental ketika Anda tidak bermain baik dan mendapat kritikan dari fans. Terkadang Anda harus melewati itu dan belajar, dan saya telah belajar dari semua itu. Sekarang saya berada pada titik di mana saya tidak peduli apa yang orang katakan, saya tidak peduli apa yang orang pikirkan - pada akhirnya itu hanya kata-kata. Saya tidak mendengarkan hal-hal negatif," katanya.
"Sebagian besar hal-hal itu positif, dan semua orang yang saya temui sejak berada di Manchester juga positif. Jadi, bagi saya, saya suka menjadi orang baik, membuat orang tersenyum, menjadi orang yang ceria, tapi saat waktunya bekerja, saya bekerja. Saya pikir hal itu telah disalahartikan selama bertahun-tahun karena orang-orang berpikir dia sering bercanda dan sebagainya. Mereka mengatakan dia selalu menari, tentu saja saya akan menari - saya suka menari di tempat dan waktu yang tepat. Tapi saat saya di lapangan latihan dan hari pertandingan, itu 100% mode kerja."
Lingard siap bertanding?
Lingard belum bermain secara kompetitif sejak meninggalkan FC Seoul pada Desember, namun ia secara rutin membagikan pembaruan di media sosial yang memperlihatkan rutinitas latihannya. Jika ia benar-benar pindah ke Remo, ia akan sangat antusias untuk segera melakukan debutnya karena ia akan memulai babak baru dalam kariernya.
